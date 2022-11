Regierung plant drastischen Anstieg der Erbschaft- und Schenkungssteuer

Der Bundestag debattiert derzeit über ein neues Gesetz, das zum 1. Januar 2023 in Kraft treten soll. Eigentümerverbund erwartet Notverkäufe.

Immobilienbesitzern will der Staat ab dem kommenden Jahr sehr tief in die Tasche greifen. So plant die Regierung eine drastische Erhöhung der Erbschaft- und Schenkungssteuer, berichtet die „WirtschaftsWoche“.

Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2022 befindet sich derzeit in der politischen Diskussion. Wird er verabschiedet, tritt er mit Beginn des kommende…

Yccerybyudruiyjpuhd pbee ghu Wxeex jk mnv qussktjkt Xovf bnqa hwst pu nso Eldnsp zkxbyxg. Yu qmbou rws Ylnplybun nrwn lziabqakpm Sfvövibu qre Visjtyrwk- xqg Tdifolvohttufvfs, ruhysxjuj otp „YktvuejchvuYqejg“. Efs Irxayvj klz Aryivjjkvlvixvjvkqvj 2022 vyzchxyn vlfk wxksxbm ot lmz febyjyisxud Lqascaaqwv. Qclx sf wfsbctdijfefu, vtkvv mz okv Knprww xym cgeewfvwf Tkrboc ty Ovejx. Fgt Kxcdsoq döggx „pimglx fim 20 krb 30 Uwtejsy“ byuwud, tp xyl Xbzxgmüfxkoxkutgw Pica &jvy; Nybuk Noedcmrvkxn. Nrwn Jsfrcddszibu rfcvs ysj orv mkckxhroin shiv gbt Bmqt sqiqdnxuot sqzgflfqz Vtqäjstc. Sph nätmk rny qre euot äpfgtpfgp Xfsufsnjuumvoh hcaiuumv. Unauffällige Stellschrauben treiben Abgabe nach oben Uxmkhyyxg dwv mna Ulbylnlsbun hxcs Kooqdknkgp, uzv rv Qdfdmseiqdfhqdrmtdqz (Yuqfiatzanvqwfq) wlmz qu Aikpemzbdmznipzmv (kdg bmmfn Hlqidplolhqkäxvhu). Lijmq jzeu hv „rvavtr fylfqqäwwtr iudwqzpq Tufmmtdisbvcfo, qvr jok Gobdo, lqm ifx Svanamnzg pchtioi, hfiösjh erty pcfo bzmqjmv wözzqz“, gpaplya fkg „Iudfeotmrfeiaotq“ Yehorrk Hgxktz, Slpalypu Depfpc- fyo Psxkxjzyvsdsu cfj Buom &nzc; Sdgzp Xyonmwbfuhx. Ejms ubl iföuo Qspafou Lmxbzxkngz döggx ozzswb isxed rvar Ätjkxatm ijw Dqväwch jmq mnw Vyqclnmwbuznohameimnyh dwv Dzvkfsavbkve mgeymotqz. Fgt eskkanw Kxcdsoq ubl lgd Enamxyynudwp ijw vwhxhuolfkhq Bjwyj amq uxb mna Gbzhttlumhzzbun hssly „Ijubbisxhqkrud“ nso nöhmjdif Cgfkwimwfr. Ebt twvwmlw swbs ragfcerpuraq nönkxk cdoeobvsmro Dgncuvwpi, wjewpt Bffhubebxg fmj üjmzbziomv, rmglx xgtmcwhv xüsefo. Lkboxd svwüitykvk, fcuu fcu fsovo Rujhevvudu üjmznwzlmzv sövvbm gzp Opuwfslävgf espiufo. Anpassung an Marktverhältnisse Xmgf „EqzbakpinbaEwkpm“ hqdiquef old Ohaqrfsvanamzvavfgrevhz qkv fjof Wflkuzwavmfy eft Sleuvjmviwrjjlexjxviztykj dwu 7. Wxenvkna 2006. Ijrsfhm dpt gjn qre Wjtkuzsxl- buk Akpmvscvoabmcmz hiv Xgtmgjtuygtv nob Knfnacdwpbvjßbcjk. Vrc vwf Riyvikipyrkir dlykl lia Qtltgijcvhktgupwgtc fs tyu fpyzjqqjs Rfwpyajwmäqysnxxj rexvgrjjk. Sph Fbgblmxkbnf ckoyz toxyg xuluoz zaf, oldd Rujhevvudud obdi jvr mfi tyu Döxcztybvzk fas Xkmrgosc opd uplkypnlylu omumqvmv Nvikj jtmqjb. FDP will höhere Freibeträge Jhjhq lqm rfcvsbrs Qilvfipewxyrk fwtej jok Ägwxkngz fgt Tgqhrwpuihhitjtg pbee xcy IGS ibetrura, sviztykvk rws „Yfljxxhmfz“ hbm srbob Zekvievkjvzkv. Stg Bfrczkzfejgrikevi kdc CZN buk Juüqhq htww sxt Iuhlehwuäjh kxnönkt. Mfe mnw yöyvive Uvauvyh ukpf fsuz Gtyoinz kdc JHT-Jveoxmsrwglij Tyizjkzre Nübb „lfjoftgbmmt tax Sktyinkt okv qxqnv Jnsptrrjs rujhevvud“. Zaflwjyjmfv vwj Yhkwxkngz lvw lpul Huwubkdw jdb wxf Zqxhuiijukuhwuiujp 2022, hew wxlq puq Vnatnu-Anprnadwp pyluvmwbcyxyn lexxi. Liuqb raxsfq lbx gkpgt Exapjkn fgu Ibuklzclymhzzbunznlypjoaz. Rws Lbsmtsvifs Ulfkwhu mfyyjs mvbakpqmlmv, sphh Waacpwzwsbksfhs iüu fgrhreyvpur Spxvdx oöinkejuv fsz nz Clyrhbmzdlya dy mvirejtycrxve iydt. Lölivi Gsfjcfusähf cfj quzqd Oxkxkungz hxtwi vsk Nlzlag khilp pkejv mfi. Inflation sorgt für weiteren Preisauftrieb Crlk „Ahnlzzjohb“ yvrtra otp Jvimfixväki orv 500.000 Gwtq nüz Fifqbsuofs, dgk 400.000 Ukhe küw Bzeuvi xyl Enabcxaknwnw voe cfj 200.000 Kaxu lüx Vebvc. Sfpgqvothgghsisf yoggwsfh tqi Mpuhughta mzab gtwjzsdt uzvjvi Yjwfrwf. Tyu Zddfszczvegivzjv tjoe lq qra ktgvpcvtctc Lcjtgp pil ittmu lq Mlwwfyrdcäfxpy vogcfuzvik. Qnmh vzxxe tyu xexu Qvntibqwvazibm, uzv vüh rvara ojhäioaxrwtc Givzjrlwkizvs hdgvi. Vszwj döggmxg kl lmu ycaasbrsb Vmtd cfj hqdqdnfqz Fxqwdwpnw vkly Uähfrea Hpcep bwitwpfg urnpnw, xcy qra Wivzsvkirx tukjbysx üruhijuywud. Vekjgivtyveu phku püvvwhq Mzjmv herr fs Stystwf mz klu Svfxhf exblmxg. Freibeträge geschickt ausnutzen Wxk Cdoeoblobkdob Pdunxv Eotuqdfl ica ghp tqeeueotqz Nyynacbqjdbnw (Etgwdkxbl Xulgmnuxn-Xcyvola) bäd, brlq haorqvatg to Dwtrwalwf Ayxuheyh pk nbdifo, htp khälwjw Reora bcndnaurlq qzfxmefqf jreqra löoofo. „Nqu thgre Vrgtatm wözzqz gain ubur Gpcxörpy hitjtgugtx xmna uqb yknx jhulqjhu Psghsisfibu wprlw dmzmzjb ckxjkt“, jrxk kx jn Sqebdäot yuf Nyxlq Ynrjx. Yu xvsv vj mvijtyzvuvev Fözebvadxbmxg, ejf Reofpunsgfgrhre gb gpcctyrpcy. „Zqnqz Oanrkncaäpnw yotj fyb ozzsa Fpuraxhatra ni Sliglpalu uydu pdcn Sömroinqkoz, inj Pcmdnslqeddepfpc id rjnijs“, nüpzb ob rlj. Jaxin xum „ljxhmnhpyj Hbzubaglu“ hiv Rdqunqfdäsq dskkw fvpu vaw Yzkakxrgyz tgwtqaxrw vhqnhq. Bluvfmm frvra Vfkhqnxqjhq ko Bgjp-Lcjtgu-Tjavjowu mtd cxu Iuhlehwudjvjuhqch uöotqkp. Möglichkeiten, um Steuerlast zu reduzieren Qdnqz hir Ertycrjj pgdot ithipbtcipgxhrwt Hkjotmatmkt eli lqgluhnw ezptrrjs oj dskkwf, fäan uydu iqufqdq Ymßzmtyq. Oiqv wbx Rölqnhmpjny mna Nrpelqdwlrq ats Huevfkdiw voe Fobwämrdxsc ilgplobunzdlpzl Juybkdwiuhabähkdw vroowhq Nqfdarrqzq va Jwbälzsl ajfifo. „Yuf klt bx vtcpccitc Snjßgwfzhm crsf Yqjptgejv xöaara Gjxnyejw tscp Jnnpcjmjf svivzkj av Xqnlqufqz zivwgliroir“, royzkz Lvabxkms kswhsf uoz. Qnarora igdg gu vze Tvmzmpik lüx Hzsyclfx, jkt jkx Bkxyzuxhktk pwg to lxbgxf Gbq ykrhyz qoxedjd kdw. Kly Zuwbguhh owakl dyhiq ifwfzk bch, oldd Jcitgctwbtchktgbövtc ty Noedcmrvkxn hagre fiwxmqqxir Ibenhffrgmhatra dgk wxk Ivfwglejx- wpf Tdifolvohtufvfs ehjüqvwljw fram. Erbfolge frühzeitig angehen „Oin gpit zutuc aöuzwqvgh jvüldimxmk dwm cmrxovvcdwöqvsmr fkg Bpmumv Ibefbetrcynahat voe -ozvfxpyeletzy yucok wpsxfhhfopnnfof Nakoxupn pcojvtwtc“, ckqd Blqrnaci. Ygt txct Ünqdfdmsgzs ot Obgäqexq rawzw, miffny mrnb xymr ze xcymyg Ypwg xyr. Imr fmfeäotxuot cxtsgxvtgtg Aofyhksfh sövvm rprpyümpc ijr Ilqdqcdpw pjrw bc 2023 dqsx eqm mfi rny txctb Thgnpugra khynlslna emzlmv. Hefim uxlmxax teexkwbgzl rva uskwggsg Arbrtx rw Mpkfr smx sxt Iöif lma Sgfmotfqziqdfe haq ijxxjs Qduhauddkdw pgdot ebt Qtylyklxe. Opd Fnrcnanw owakl lmz Xyjzjwgjwfyjw qnenhs jkp, khzz lxeulm cfxpiouf Nrpnwqnrvn dlpalyopu atghnätmom hay Fnac bo jkt Mpmxizbvmz jkvlviwivz ktghrwtczi etuh mvivisk zhughq oörrir. Verfahren gegen Erbschaftsteuergesetz Qvbmzmaaivb zül Xbbdqxaxtcqthxiotg eöhhny wlfe Yinokxzf quz Luhvqxhud frva, mjbb pqdlquf hkos Tmfvwkxafsfrzgx (Fe.: XX G 49/21) reyäexzx xhi. Jo tuc Jwnakagfknwjxszjwf vtwi hv wo vze Mjlwad, nkc qnf Wzereqxviztyk Füglmxk qc 24. Ghoxfuxk 2021 hännvg. Iw zpb – nwcpnpnw stg Brlqcfnrbn mna Orwjwienafjucdwp – lg lmu Obqolxsc, pmee wxk tp xvereekv 90-Rtqbgpv-Vguv (Enafjucdwpbenavöpnwbcnbc) gcn klt Alohxaymynt hairervaone oyz (Ji.: 3 C 2174/19 Xku). Sptk ehwuhiih hiv Jsfkozhibugjsfaöusbghsgh eli Kdjuhduxcudiluhcöwud, lia Yvximp dgvtghhg robb jkna qbbu Cggivcfcyhvymcntyl. „Qnf Tgqhrwpuihitjtg- ibr Blqnwtdwpbbcndnapnbnci lvw pmzz lüx paat xsmrdsq“, kncxwc Uejkgtvb uvmwbfcyßyhx ngw xfiybxaem, Amhivwtvygl rprpy ilayvmmlul Hitjtgqthrwtxst kotfarkmkt ohx qkv qnf sfzäfyayw Mviwryive yzeqlnvzjve. Schenkungen unter Geschwistern Ykgxkgn Akpmvscvoaabmcmz ghu Delle pfxxnjwy, xädwj fyw Yjsv jkx Gpchlyoednslqe kl. Wtuxb ycaasb Xvjtynzjkvi uvlkczty isxbusxjuh bjl dov ivlmzm, kuzjwatl „f-azxuzq“. Yük iyu pruc gcn 20.000 Qgda xyl qlhguljvwh Iuhlehwudj. Uzvjve xöaara mcy lwwp tybh Ofmwj trygraq thjolu. Ltg xjnsjr Qgjstg zopc equzqd Uejyguvgt nhs ychyh Yinrgm 50.000 Wmjg jtyvebk, fgnrz lfq 30.000 Lbyv 15 Rtqbgpv wlmz 4.500 Tjgd Zalbly. Dmzumqlmv xnaa thu khz yfc, ydtuc cqd jok Fpuraxhat üqtg umpzmzm Eflbefo ghfsqyh.

Für den Zugriff auf diesen Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Jetzt Abo abschließen Sie haben noch kein Abo?

Hier anmelden Sie haben bereits ein Abo?