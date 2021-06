Bundesfinanzaufsicht genehmigt erstmals Handel mit Kryptowährungen

Die Finanzaufsicht BaFin hat erstmals in Deutschland einem Unternehmen die Lizenz für die Verwahrung und den Handel mit digitalen Währungen genehmigt. Die deutsche Tochter der US-Handelsplattform Coinbase erhielt die nötige Erlaubnis, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Coinbase Germany werde nun in den kommenden Wochen den Betrieb aufnehmen.

Coinbase, im Jahr 2012 gegründet, ist die größte US-Handelsplattform für Digitalwährungen. Ziel des Unternehmens nach eigenen Worten: „Alle Menschen auf der Welt sollen die Möglichkeit haben, digitale Werte wie Bitcoin auf einfache und sichere Weise zu senden und zu empfangen.“ Coinbase biete Zugang zu einer „breiten Krypto-Produktpalette“.

Die Lizenzen in Deutschland seien „ein wichtiger Meilenstein für Coinbase“, erklärte der Geschäftsführer für Europa, Marcus Hughes. Die Regulierung durch die BaFin sei auch die erste ihrer Art in Europa. (afp)

