Ifo-Umfrage: Materialmangel in der Baubranche verschärft sich

Deutschlands Bauunternehmen leiden immer stärker unter Materialmangel und steigenden Einkaufspreisen. Laut einer Umfrage haben sich die Probleme seit letztem Monat sogar noch verschärft.

In Umfragen des Ifo-Instituts in München berichteten 95,2 Prozent der Befragten im Juni von steigenden Einkaufspreisen in den vorangegangen drei Monaten. „Die Probleme sind vielfältig und haben sich gegenüber dem Vormonat nochmals verschärft“, erklärte Felix Leiss vom Ifo-Institut am Donnerstag.

Im Hochbau meldeten demnach 50,4 Prozent der Betriebe Beeinträchtigungen durch Lieferverzögerungen. Im Mai waren es 43,9 Prozent gewesen und im April 23,9 Prozent.

Im Tiefbau berichteten im Juni 40,5 Prozent der Befragten von Problemen bei der Beschaffung. Auch das ist laut Ifo ein spürbarer Anstieg gegenüber dem Vormonat, als es 33,5 Prozent waren. Im März sei im Tiefbau mit 2,9 Prozent kaum von Lieferproblemen die Rede gewesen.

„Die Versorgung mit Schnittholz ist immer noch ein großes Thema auf den deutschen Baustellen. Aber auch erdölbasierte Baustoffe sind knapp“, erklärte Leiss. „So fehlt es vielerorts an synthetischen Dämmmaterialien, Kanalgrundrohren und anderen Kunststoffteilen.“ Dazu kämen die Lieferprobleme und Preissteigerungen beim Stahl. (afp)

