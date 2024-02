Wirtschaft Autobauer und Chemieindustrie stärker betroffen

Materialknappheit in der Industrie nimmt leicht zu

Jedes siebte Unternehmen meldet einen Mangel an Rohstoffen und Vorprodukten. In einigen Industriezweigen ist es jedes Fünfte. Die Materialknappheit hat leicht zugenommen, so das ifo-Institut.