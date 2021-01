Tanken war in vergangenem Jahr so günstig wie seit Jahren nicht

Der Absturz des Rohölpreises hat das Jahr 2020 zu einem der günstigsten Jahre an den Tankstellen seit langem gemacht. Im Mittel des vergangenen Jahres kostete Super E10 1,2555 Euro je Liter und damit so wenig wie nie seit Einführung des Kraftstoffs vor zehn Jahren, wie der Automobilklub ADAC am Montag in München mitteilte. Diesel kostete demnach über das gesamte Jahr 2020 im Mittel 1,111 Euro, der niedrigste Wert seit 2016.

Gegenüber dem Jahr 2019 sparten Autofahrer damit im Jahresmittel bei Super E10 15 Cent pro Liter, bei Diesel lag die Ersparnis bei 15,1 Cent. Nach der ADAC-Auswertung war der Sprit zu Beginn des Jahres 2020 am teuersten, Super kostete zu diesem Zeitpunkt 1,439 Euro je Liter und Diesel 1,336 Euro.

Mit dem Absturz der Rohölpreise im März und April sanken die Preise. Deutschlandweit war bei Super E10 der 30. April mit 1,129 Euro je Liter der günstigste Tag. Beim Diesel war es der 30. Oktober mit 1,024 Euro je Liter – teilweise war Diesel aber auch an Tankstellen für weniger als einen Euro zu bekommen. (afp)