Druck auf Werbekunden ausgeübt: Musk fordert Ermittlungen gegen linke Gruppen

Elon Musk fordert eine Untersuchung linker Organisationen, die Unternehmen dazu drängen, Twitter zu boykottieren. Sie befürchten, dass Musk die Richtlinien zur Inhaltsmoderation des Social-Media-Unternehmens ändern wird.

26 Gruppierungen haben einen Brief an Coca-Cola, Kraft und Disney geschickt, damit sie Twitter nach dem Kauf von Elon Musk boykottieren. Zu diesen überwiegend linken Gruppen gehören Black Lives Matter Network Foundation, NARAL Pro-Choice America, Women’s March, Media Matters for America und GLAAD.

„Als Top-Werbekunden auf Twitter läuft Ihre Marke Gefahr, mit einer Plattform assoziiert zu werden, die Hass, Extremismus, gesundheitliche Fehlinformationen und Verschwörungstheoretiker verbreitet“, heißt es in dem Brief.

Unter Musks Management riskiere Twitter, zu einem „Sündenpfuhl für Fehlinformationen“ zu werden, meinen sie. Dies würde „unser Informations-Ökosystem verschmutzen“ und das in einer Zeit, „in der das Vertrauen in Institutionen und Nachrichtenmedien bereits auf einem historischen Tiefstand“ stehe.

Musk forderte daraufhin eine Untersuchung dieser Gruppen.

„Wer finanziert diese Organisationen, die Ihren Zugang zu Informationen kontrollieren wollen? Wir sollten das untersuchen!“, schrieb Musk auf Twitter. „Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel.“

Sunlight is the best disinfectant — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Musk wird von Linken und Rechten attackiert

Letzte Woche schrieb der Tesla-Chef, dass die Angriffe gegen seine Person „schnell und heftig“ seien, aber hauptsächlich von der Linken kommen würden, „was keine Überraschung ist“.

Die Rechten werden wahrscheinlich mit ihm ebenso wenig glücklich, so Musk. Daher sei sein Zeil, „die Fläche unter der Kurve des gesamten menschlichen Glücks zu maximieren“. Das heißt, die 80 Prozent der Menschen in der Mitte.

Ende letzten Monats kündigten sowohl Musk als auch Twitter an, dass er das Unternehmen für 44 Milliarden US-Dollar kaufen würde. Danach würde er das Unternehmen in Privatbesitz nehmen.

In der Vergangenheit hat Musk die Praktiken des Unternehmens zur Moderation von Inhalten kritisiert und sie mit Zensur verglichen. Dies deutet an, dass er einige der Richtlinien ändern könnte. Der Kaufabschluss kann jedoch noch einige Monate andauern.

„Ich habe in Twitter investiert, weil ich an das Potenzial des Unternehmens glaube“, so Musk. Es sei eine Plattform für die freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt. „Ich glaube, dass die freie Meinungsäußerung ein gesellschaftliches Gebot für eine funktionierende Demokratie ist“, sagte Musk in einer Mitteilung an die US-Kommission für Wertpapiere und Börsen.

„Seit meiner Investition ist mir jedoch klar geworden, dass das Unternehmen in seiner jetzigen Form weder florieren noch diesem gesellschaftlichen Anspruch gerecht werden wird. Twitter muss in ein privates Unternehmen umgewandelt werden.“ (sza)

Mit Material von The Epoch Times USA.

