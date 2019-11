Ex-Monsanto-Mitarbeiter spionierte offenbar für China – Jetzt droht ihm lange Haftstrafe

Ein früherer Angestellter des US-Chemiekonzerns Monsanto ist wegen Vorwürfen der Industriespionage für China und des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen in den USA angeklagt worden. Der chinesische Staatsbürger soll Software, an der er für Monsanto gearbeitet hatte, gestohlen haben, wie das US-Justizministerium am Donnerstag mitteilte.

Der 42-Jährige arbeitete von 2008 bis 2017 für den US-Konzern und dessen Tochtergesellschaft The Climate Corporation. Im Juni 2017 wurde er am Flughafen mit einem One-Way-Flugticket nach China und Kopien der Software festgenommen.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Chinesen für jeden einzelnen der Anklagepunkte bis zu 15 Jahre Haft und fünf Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro) Strafe. Auf die drei Anklagepunkte des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen stehen jeweils zehn Jahre Haft und 250.000 Dollar Strafe. (afp)