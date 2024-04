Unternehmen Wiesbadener Immobilienriese D.i.i.

„Uns ist der lange Atem ausgegangen“: Die nächste Milliardenpleite in der Baubranche

Immobilien im Gesamtwert von vier Milliarden Euro hat die in Wiesbaden ansässige Deutsche Invest Immobilien AG (D.i.i.) an 50 Standorten verwaltet. Nun ist sie insolvent. Angesichts der anhaltenden Krise in der Baubranche ist dem Unternehmen nach eigenen Angaben „der Atem ausgegangen“.