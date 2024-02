Wirtschaft Wunschzettel an Habeck

Wirtschaft im freien Fall – was in Deutschland jetzt geschehen muss

In der kommenden Woche stellt Minister Habeck den Jahreswirtschaftsbericht vor. Die Wachstumsprognose ist düster, die Stimmung in der Wirtschaft am Boden. Fünf Experten haben die dringlichsten Baustellen zusammengefasst.