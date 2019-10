Wirtschaft » News » Wirtschaft » Unternehmen Bestellungen bei Maschinenbauern brechen um 17 Prozent ein

Die Flaute in der Wirtschaft macht sich in der deutschen Schlüsselindustrie bemerkbar. Besonders Handelskonflikte, der bevorstehende Brexit und der Strukturwandel in der Autoindustrie drücken auf die Zahlen.