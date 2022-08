Sicherheitswahn: Charles Eisenstein spricht über COVID-Hysterie und Mob-Dynamik

"Dieser Sicherheitswahn, diese Besessenheit von Risikominimierung und diese Anbetung der Kontrolle hat eigentlich nie Erfolg", sagt Charles Eisenstein. „Er bewirkt immer das Gegenteil von dem, was er beabsichtigt. Es bringt weniger Sicherheit. Es bringt weniger Schutz, es bringt weniger Gesundheit.“

Charles Eisenstein ist der Autor von „The Coronation“ (zu Deutsch: „Die Krönung“), einer Sammlung von Essays, die die Paradigmen, Dynamiken, Ideologien und Mythologien erforschen, die uns für Narrative rund um Sicherheit und soziale Kontrolle anfällig machen, insbesondere im Zeitalter von COVID.

Er war zu Gast bei Epoch TV und sprach mit Jan Jekielek über alte Psychopathologien, die zu der aktuellen COVID-Hysterie geführt haben, und darüber, wie wir etwas schmieden können, das Eisenstein „neue Gemeinschaften der Vernunft“ nennt.

Charles Eisenstein, der erste Essay in Ihrem Buch handelt vom Zika-Virus. Sie schreiben: „Die gesamte ideologische Maschinerie für den im Jahr 2020 beginnenden Übergang zu einer vollständig medikalisierten Gesellschaft war bereits in Gang gesetzt.“ Wie kamen sie darauf?

Ich habe den Zika-Essay, ich glaube, ich nannte ihn Zika und die Mentalität der Kontrolle, im Jahr 2016 oder 2017 geschrieben. Mein Sohn wollte damals an einem Schulcamp teilnehmen. Es handelte sich um ein Zeltlager, bei dem alle in Zelten im Wald schlafen und sich zwei Tage lang im Freien aufhalten sollten. Es wurde abgesagt, weil in Neuengland zwei Fälle des Zika-Virus aufgetreten waren. Und das war den Schulbehörden wichtiger als das Kennenlernen der Kinder untereinander und das Leben in der Natur.

In mehreren Aufsätzen des Buches kommt zum Ausdruck, dass Sie die Gesellschaft als unaufhaltsam fortschreitend in Richtung einer immer stärkeren sozialen Kontrolle sehen, erklären Sie das bitte.

Wir sind in Paradigmen und Ideologien – ich würde sie sogar als Mythologien bezeichnen – eingetaucht, die uns speziell für das Narrativ prädisponieren, dass menschlicher Fortschritt eine zunehmende Fähigkeit bedeutet, die Welt außerhalb von uns selbst zu beherrschen und zu kontrollieren, die Vorstellung, dass es uns besser gehen wird, wenn wir nur alles kontrollieren können.

Wenn ein Land von einer Pandemie heimgesucht wird, sei es China oder Australien, wenn es wirklich autoritär ist, wird als erstes der Verkehr eingeschränkt. Man kann seinen Staat nicht verlassen. Sie können Ihre Stadt nicht verlassen. Du kannst deinen Wohnkomplex nicht verlassen. Du kannst dich nicht weiter als zwei Kilometer von deinem Zuhause entfernen. Du kannst dein Haus nicht verlassen.

Die Vorstellung, dass Wohlbefinden, Sicherheit und Gesundheit von der Kontrolle der Umgebung abhängen, ist eigentlich eine sehr alte Denkweise, die man bis zum Aufkommen der Domestizierung der Landwirtschaft, der Eroberung der Natur, der Zähmung der Wildnis, der Tötung der Barbaren und der Zivilisierung der Heiden zurückverfolgen kann. Diese ganze Denkweise nährt eine Mythologie, die besagt, dass das menschliche Schicksal in der Vollendung dieses Programms der Kontrolle liegt.

Sobald wir es auf die genetische Ebene, die neurochemische Ebene und die molekulare Ebene ausdehnen, wird es kein Leiden mehr geben, weil wir die Gehirnchemie kontrollieren können. Wir können jeden körperlichen Prozess kontrollieren. Es wird also keine Krankheiten mehr geben. Wenn wir jeden ständig überwachen und kontrollieren, wird es keine Kriminalität mehr geben. Wenn wir alle materiellen Gegenstände in das Internet der Dinge einbinden, werden wir sie optimal für das menschliche Wohlbefinden einsetzen können. Das ist alles Teil der gleichen Denkweise. Und sie beruht auf dem Glauben, dass der Mensch die einzige Quelle von Ordnung, Intelligenz und Bewusstsein im Universum ist. Das erlegt uns die Pflicht und das Schicksal auf, in einer Welt, in der es keine gibt, Ordnung zu schaffen. Das nennt man Fortschritt.

Wenn man jedoch wie alle indigenen Kulturen und alle Mystiker in unserer eigenen Zivilisation denkt, nämlich dass Intelligenz und Bewusstsein nicht nur in den Menschen, sondern in allen Dingen vorhanden sind, dann brauchen wir sie nicht mehr einer Welt aufzudrängen, in der es sie nicht gibt. Unser Platz in der Schöpfung ist ein ganz anderer.

Es geht nun darum, an der Entfaltung des Lebens und der Schönheit im Kosmos teilzuhaben, und nicht darum, sie zu beherrschen und aufzuzwingen.

Die Pathologie, die sich in der COVID-Verrücktheit, in der Hysterie – so könnte man es auch sehen – ausdrückt, ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern deutet auf eine sehr tiefgreifende Revolution hin, an deren Rand wir stehen.

Nun, die Behörden werden sagen: „Tragt Masken, lasst euch impfen, und ihr seid gute Menschen.“ Das ist die Propaganda, die von den tieferen Ideen herrührt, die Sie gerade beschrieben haben.

Ja, die Idee: „Ich trage eine Maske und ich bin sicher“, entspricht der Ideologie der Kontrolle, auch wenn es logisch zu sein scheint. Wenn ich mich von der Welt distanziere, werde ich gesund sein. Sich abzugrenzen, seine eigene Blase zu schaffen, das ist ein erster Schritt, die Welt um sich herum zu kontrollieren. Und noch etwas: Wenn die natürliche Ordnung aus den Fugen gerät, wenn unsere Blase der Illusion – denn Kontrolle ist immer eine Illusion – durch etwas gestört wird, geraten die Menschen in Panik und wollen etwas unternehmen. Die Behörden stehen unter Druck, etwas zu tun. Was tun sie also? Sie tun das, was sie wissen, wie man es tut. Sie tun das, was ihnen vertraut ist und was der Öffentlichkeit vertraut ist, nämlich etwas zu verbieten, etwas vorzuschreiben, Menschen zu trennen, gegen etwas in den Krieg zu ziehen.

In gewisser Weise war COVID eine Erleichterung für die besorgten und ängstlichen Mitglieder der Öffentlichkeit, also die meisten von uns. Unsere Generation hat Jahrzehnte des Niedergangs erlebt, des Niedergangs der Freizeit, des Niedergangs des Wohlstands, des Niedergangs der Gesundheit des Ökosystems, des Niedergangs unserer eigenen Gesundheit. Chronische Krankheiten haben in den letzten beiden Generationen sprunghaft zugenommen, Autoimmunität, Allergien, Fettleibigkeit, Depressionen, Angstzustände, Sucht. Für keine dieser Krankheiten gibt es einen Feind, den wir bekämpfen können. Es gibt keinen Bösewicht, den wir töten oder isolieren oder vor dem wir uns schützen können. Häusliche Gewalt wäre ein weiteres Beispiel. Es gibt keinen äußeren Feind, auf den man schießen kann, um häusliche Gewalt zu beenden. Als COVID aufkam, suggerierte es unbewusst, dass wir wieder gesund und glücklich sein werden, wenn wir nur dieses Virus kontrollieren können. Es ist wie die Erleichterung, die man bekommt, wenn man sich einen Horrorfilm ansieht, in dem die Dunkelheit und das Böse projiziert und in der Figur des Bösewichts konzentriert werden, und der Bösewicht dann vernichtet wird.

Sie sagen, wir haben beschlossen, all das auf COVID zu projizieren. Aber das erklärt mir nicht, warum die Politik in vielerlei Hinsicht so mangelhaft war, oder? Warum haben Sie zum Beispiel die Lockdown-Strategie gewählt, von der in der Literatur bekannt ist, dass sie ein schlechter Ansatz im Umgang mit Atemwegsviren ist? Warum hat man sich dafür entschieden? Liegt es daran, dass wir glauben, die Kommunistische Partei Chinas wüsste, was sie tut, und wir müssten das dann nachmachen?

Ja, ich meine, hier sind eine Menge tiefer, unbewusster psychosozialer Kräfte am Werk. Es ist völlig irrational. Aber Menschen tun ständig irrationale Dinge. Und wenn man sich der Irrationalität, der Hysterie, nicht beugt, wird man zum Feind. Jedes Mal, wenn man einen äußeren Feind beschwört, um sich zu vereinen, gibt es immer auch einen inneren Feind, nämlich die Verräter, die Ketzer, die Nonkonformisten, die Tabubrecher. Es gibt also immer irgendeine Säuberung oder irgendeine Art von autoritärem, polizeistaatlichem Umfeld in diesen Zeiten der existenziellen Krise. Dabei muss es sich nicht einmal um eine echte Krise handeln. Wie Sie wahrscheinlich wissen, war COVID-19 historisch gesehen eine ziemlich schwach ausgeprägte Pandemie. Aber das spielte keine Rolle. Es reichte aus, um dieses Muster der Hysterie und der Gewalt des Mobs auszulösen, das sehr alt ist.

Ich meine, man könnte dasselbe über die Hexenverfolgung sagen. Es war eine unruhige und gespaltene Gesellschaft. Die Verbrennung von Hexen hat nichts gelöst. Das ist das Muster der vereinheitlichenden Gewalt, wenn sich alle gegen eine Unterklasse von Opfern oder Sündenböcken wenden, dann ist der Wunsch, etwas dagegen zu tun, etwas gegen die Krise zu tun, befriedigt. Dies ist das historische Muster, das der Philosoph René Girard als „Opfergewalt“ bezeichnet hat. René Girard bezeichnete dies als die ursprüngliche soziale Krise. Sie beginnt mit Zyklen der Rache. Nehmen wir an, wir sind alle in einem Stamm zusammen, und ich bin in einem Clan und du bist in einem anderen Clan, und wir kommen gut miteinander aus. Und dann passiert eines Tages ein Unfall. Ich schieße versehentlich mit einem Pfeil auf dich. Du wirst nicht getötet, aber du rächst dich. Und dann werde ich vielleicht auch getötet. Und dann rächen sich meine Brüder an dir, und dann rächen sich deine Brüder an ihnen. Das ist ein eskalierender Kreislauf der Gewalt, der am Ende die ganze Gesellschaft spaltet und eine unlösbare Krise schafft, die die Gesellschaft zerreißen kann.

Historisch gesehen bestand die Lösung laut Girard darin, dass sich jeder gegen einen Sündenbock wandte und ihn in einem Akt vereinigender Gewalt ermordete, wodurch sich die Blutgier und das Verlangen nach Rache entlud und die Gesellschaft wieder geeint wurde. Damit wäre die Krise, die durch die Spaltung selbst verursacht wurde, verschwunden, weil wir jetzt alle vereint sind. Wenn also die Tötung des Opfers das Problem gelöst hat, muss das Opfer für das Problem verantwortlich gewesen sein, so die menschliche Psychologie. Um diese Ereignisse ranken sich Mythen und Legenden, die sie als Erzschurken darstellen, als von Dämonen besessen, als unrein. In gewissem Sinne sind sie unrein. Sie sind Agenten der Ansteckung, denn wenn man mit ihnen zu tun hat, ist man befleckt.

Diese Dynamik erleben wir auch heute noch. Ich habe sie in der Grundschule bemerkt, als wir ein sonderbares Kind in der Klasse hatten. Hatten Sie auch ein sonderbares Kind in Ihrer Klasse?

Immer.

In unserer Klasse hieß er Kent, und Kent hatte Läuse. Wer hat entschieden, dass er Läuse hatte? Wer weiß das schon? Einer der Klassentyrannen sagte vielleicht nur: „Hey, Kent hat Läuse“, und sobald er das gesagt hatte, wollte niemand mehr mit Kent zu tun haben, denn wenn man mit ihm zu tun hatte, bekam man auch Läuse, man wäre ebenfalls ein sonderbares Kind. Es gab ein paar Großmäuler, die Kent genüsslich beschuldigten, seltsam zu sein, und dann gab es die Enthusiasten, die sich den Beschimpfungen und der Ächtung anschlossen.

Und dann gab es die schweigende Mehrheit, Leute, die sagten: „Also, ich finde Kent nicht unbedingt seltsam, aber wenn alle das sagen, dann müssen sie wohl recht haben. Also, ooh Kent.“ Und dann gab es noch die Zweifler, die ebenfalls schwiegen, denn obwohl sie vielleicht sogar Mitleid mit Kent hatten, wollte ich nicht riskieren, mit ihm befreundet zu sein, denn dann würde man mich auch als seltsam bezeichnen. Ich wollte mich nicht für ihn einsetzen, weil ich dann auch geächtet würde. Also habe ich geschwiegen. Mein Schweigen und das Schweigen der anderen Gruppe, die nur mit den Schultern zuckte und sagte: „Es können sich doch nicht alle irren“, schafft die Illusion der Einstimmigkeit.

Jede Person, die zweifelt, schaut sich um und denkt: „Nun, niemand sonst scheint zu denken, dass Kent in Ordnung ist. Wie kann ich Recht haben, ich bin der Einzige.“ Wir sehen das heute zum Beispiel in der medizinischen Gemeinschaft, wo man als Arzt viele Impfschäden sieht. „Aber ist das nur eine Anomalie? Passiert das wirklich? Vielleicht war es schon immer so. Ich weiß es nicht, wie kann ich mir sicher sein? Nun, ich werde mich umsehen. Sagen meine Kollegen etwas? Sagen die medizinischen Fachzeitschriften etwas? Nein. Nein. Okay, dann sage ich wohl besser nichts.“ Der Mensch ist sehr gut darin, die Stimmung des Mobs zu erkennen. Es ist ein Überlebensmechanismus. Um dazuzugehören, nehmen wir instinktiv die richtigen Meinungen an und bekennen uns zu diesen Meinungen. Wir signalisieren die richtigen Tugenden. Wir respektieren die entsprechenden Tabus, die uns als Teil der In-Gruppe und nicht als Teil der opferbereiten Unterklasse kennzeichnen.

Dieses Zeichen der Zugehörigkeit kann eine Maske sein, ein Impfstoff, ein Impfausweis. Es spielt keine Rolle, ob die Maske tatsächlich funktioniert oder ob der Impfstoff tatsächlich wirkt. Es spielt auch keine Rolle, ob das Kind tatsächlich Läuse hat oder nicht. Das ist eine uralte, mächtige psychologische Disposition, die sich Faschisten und Totalitaristen zunutze machen, um die Gesellschaft zu kontrollieren. Dieser Sicherheitswahn, diese Besessenheit von Risikominimierung und diese Anbetung der Kontrolle hat eigentlich nie Erfolg. Er bringt immer das Gegenteil von dem, was er beabsichtigt. Es bringt weniger Sicherheit. Es bringt weniger Sicherheit. Es führt zu weniger Gesundheit. Man denkt: „Wenn ich mich nur von allen Keimen isolieren könnte, dann würde ich nie krank werden.“ Aber je mehr Sie sich von Keimen abschirmen, desto anfälliger werden Sie für alle Keime, die durch Ihre Blase eindringen können, weil Ihr Immunsystem schwächer und schwächer wird. Ganz zu schweigen davon, dass sich die Ökologie Ihres Körpers verschlechtert, weil Ihr Mikrobiom einen ständigen Austausch mit der Außenwelt benötigt, um zu gedeihen.

Dies ist ein Beispiel für das Paradoxon der Kontrolle:

Je größer das Maß an Kontrolle ist, desto mehr Bedarf an noch mehr Kontrolle entsteht.

Dasselbe Muster gilt für Agrarchemikalien. Wenn man Roundup versprüht, bekommt man Unkraut, das gegen Roundup resistent ist, und wenn man dagegen sprüht, hat man die Myzelien und die Fähigkeit der Pflanzen, Mineralien aufzunehmen, zerstört. Also fügt man dem Boden mehr Mineralien zu, und das tötet die Regenwürmer. Und so ersetzt man eine Technologie nach der anderen, wobei jede die Folgen der vorherigen Technologie behebt.

Dies ist ein universelles Muster. Die Welt ist nicht dieser reduktive, lineare Mechanismus, den wir kontrollieren können, indem wir alle Teile steuern. Sie ist nichtlinear und unterliegt auftauchenden Phänomenen. Was würde passieren, wenn wir die Wahrheit über die grundlegende Dysfunktion und Krankheit der Gesellschaft voll und ganz annehmen und in den Raum des Nichtwissens eintreten, von dem wir nicht wissen, was wir tun sollen?

Wenn es etwas gibt, das mich in den letzten drei Jahren verblüfft hat, dann ist es die Erkenntnis, wie wichtig die Idee der Zugehörigkeit für den Menschen ist.

Ein Teil der Krise unserer Zivilisation ist eine Krise der Zugehörigkeit, die sich aus unserer Trennung von der Gemeinschaft, vom Ort, von der Natur ergibt. Normalerweise erhalten wir ein Gefühl der Identität durch unsere Beziehungen. Und heute sind diese Beziehungen auf die Kernfamilie und auf die oberflächlichen Beziehungen am Arbeitsplatz oder in der Vorstadt geschrumpft, wo man seine Nachbarn nicht wirklich gut kennt. Die meiste Zeit unseres Lebens sind wir in ein Meer von Fremden eingetaucht. Wir wissen nicht wirklich, wer wir sind. Wir haben nicht das Gefühl wie ein indigener Dorfbewohner oder ein mittelalterlicher Bauer oder sogar jemand, der im 19. Jahrhundert in einer Kleinstadt lebte, dass man weiß, wer man ist, weil man mit den Menschen um einen herum in Beziehungen des Gebens und Empfangens verbunden ist. Und mit den nicht-menschlichen Wesen um einen herum, mit den Pflanzen, den Tieren, dass man den Namen jedes Baumes kennt, dass man die Geschichte jedes Hügels und jedes Baches kennt, man weiß, wie der Großvater des Nachbarn war und wo er sich verliebt hat und wo er im Winter im Eis des Teiches eingebrochen ist.

Man ist von einer Matrix von Geschichten umgeben, die einem das Gefühl geben, in der Welt zu Hause zu sein. Heutzutage haben wir das nicht mehr, so dass wir sehr anfällig für Ersatzstoffe für ein echtes, geerdetes Zugehörigkeitsgefühl sind. Dieser Ersatz könnte die Zugehörigkeit zu einem Meinungsstamm im Internet sein, zu einer politischen Ideologie oder das Abonnieren einer beliebigen Geschichte, einer faschistischen Geschichte über uns Menschen, die besagt: „So bist du. Du gehörst zu den guten Menschen, nicht zu den bösen Menschen. Rechts und links, du bist das Gleiche. Du bist kein weißer Supremacist. Du bist kein Fanatiker. Du bist kein Liberaler.“ Alle führen im Grunde das gleiche Ritual durch, indem sie die Welt in die Guten und die Bösen einteilen. Und der Weg zu einer besseren Welt besteht dann darin, die Bösen zu besiegen, zu zerstören und zu demütigen. Das ist in etwa so, als ob man Gesundheit durch die Besiegung eines Virus erreicht. Damit will ich nicht sagen, dass es so etwas wie Viren nicht gibt oder dass Viren nicht krank machen können, aber wenn das die ausschließliche Sichtweise ist, diese Sichtweise von Gut und Böse, dann führen wir am Ende einen endlosen Krieg und rechtfertigen alles, was der Krieg rechtfertigt, einschließlich der totalitären Kontrolle über die Gesellschaft.

Sie erinnern mich an dieses Narrativ, dass die Ungeimpften die Quelle von Krankheiten oder das Problem sind, die Leute, die nicht ihren Teil zur Gesellschaft beitragen. Der Präsident der Vereinigten Staaten sagte in einer Fernsehansprache sogar, es sei eine Pandemie der Ungeimpften. Diese wurden also die Opfergruppe.

Das war es, was sich abzeichnete. Wir Ungeimpften wurden, zumindest in diesem Land, nie physisch aus der Gesellschaft entfernt und in Konzentrationslagern liquidiert. Aber bildlich gesprochen wurden wir in vielerlei Hinsicht aus der Gesellschaft entfernt. Wenn man sich zu einer Impfstoffskepsis bekannte, wurde man von den Internetplattformen entfernt. Man wurde zensiert. Man wurde aus den sozialen Medien entfernt werden. Man wurde von Familienfeiern ausgeschlossen.

Eine Frau zählte 20 Gruppen und Organisationen auf, an denen sie nicht teilnehmen durfte, von ihrer Ukulele-Improvisationsgruppe über ihren Strickkreis, die öffentliche Bibliothek, den Kirchenchor bis hin zur Kirche selbst, die doch eigentlich eine sehr integrative Kirche sein sollte. Es spielt keine Rolle, ob das Opfer tatsächlich schuldig ist oder nicht. Wichtig ist nur, dass die Schuld auf diese Person projiziert wird. Da läuteten bei mir wirklich die Alarmglocken, und deshalb habe ich angefangen, mich dazu zu äußern und mein Muster zu durchbrechen, das bis zur vierten Klasse und Kent zurückreicht.

Mir hat an Ihren Schriften gefallen, wie Sie Ihren eigenen moralischen Prozess beschrieben haben. Erzählen Sie mir doch ein wenig über diesen Prozess.

Ich habe mich gleich zu Beginn geäußert, als ich den namensgebenden Essay des Buches, Die Krönung, geschrieben habe, und ich wurde in den sozialen Medien pulverisiert und die Leute machten ganze Podcasts über meine Irrtümer und die Menschen, die ich in Gefahr gebracht und wahrscheinlich getötet habe, indem ich gegenläufige Ideen über COVID-19 verbreitete. Ich habe nichts gesagt, was sich von dem unterschied, was ich in dem Zika-Essay und anderen Dingen gesagt habe, die ich in den frühen 2000er Jahren geschrieben habe. Keiner hatte das damals kritisiert. Niemand war empört darüber, dass ich erwähnte… Das ist Teil einer Tradition, die eigentlich auf Ivan Illich zurückgeht, dass die einzige gültige Entschuldigung, nicht zur Schule zu gehen, die Entschuldigung eines Arztes ist. Mir ist aufgefallen, dass wir die Medizin bereits als höchste Autorität in unserer Gesellschaft installiert haben. Das geht weit, weit vor COVID.

Wenn Sie eine Entschuldigung für Ihr Kind schreiben und sagen: „Wir hatten ein paar wirklich schöne Tage in der Familie, deshalb sind wir heute zu spät zur Schule gegangen“, können Sie wegen Schulschwänzens angeklagt werden. Das ist mir passiert. Ich ging in die Schule, das ist Jahre her, als wir meine Kinder noch zur Schule schickten, ich habe jetzt 20-jährige Kinder, und sie sagten: „Nun, wir brauchen eine Entschuldigung, und die einzige gültige Entschuldigung wäre eine medizinische Entschuldigung.“ Aber niemand hat mich öffentlich angeprangert und von meinem Verleger verlangt, meine Arbeit nicht mehr zu veröffentlichen, bis COVID und all diese Dinge politisch wurden. Unsere Politik ist im Moment so verworren. Ich weiß nicht mehr, ob ich links oder rechts oder was auch immer bin. Ich meine, ich habe mich immer als links identifiziert, aber jetzt scheint es so, als ob die Linke rechts geworden ist und die Rechte links geworden ist. Ich frage mich: „Seit wann ist es rechts, Autoritäten in Frage zu stellen? Seit wann ist das Infragestellen des pharmazeutisch-industriellen Komplexes rechts? Seit wann ist das Infragestellen der staatlichen Aufsichtsbehörden rechts? Ich dachte, es sei links, diese Dinge zu hinterfragen.“

Es gab zwei Dinge, die mich für eine Weile zum Schweigen brachten. Das eine war Feigheit. Ich dachte: „Oh mein Gott, ich sollte hier besser vorsichtig sein“, denn eine Zeit lang sah es so aus, als würde ich ins Gefängnis kommen. Ich meine, viele Dinge entwickelten sich wirklich in Richtung Totalitarismus. Allerdings war Feigheit nicht die Hauptsache. Es war eigentlich ein Selbstzweifel. Denn ich dachte: „Okay, woher weiß ich mit Sicherheit, dass das Mainstream-Narrativ falsch ist? Ich habe Grund zu der Annahme, dass es so ist, aber habe ich die Quellen, aus denen ich die Informationen für die Gegenerzählung beziehe, wirklich überprüft, habe ich sie wirklich unter die Lupe genommen? Oder bin ich prädisponiert, das zu glauben, so dass ich es einfach als gegeben hinnehme, ohne es zu hinterfragen?“

So begann ich, alles zu hinterfragen, denn ich wollte mich nicht mit Nachdruck äußern, bevor ich nicht Klarheit und Gewissheit in mir selbst hatte. Es ist nicht unbedingt schlecht, sich an anderen Menschen zu orientieren, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Nehmen wir an, ich sehe gerade eine leuchtende Kugel mit einem engelhaften Heiligenschein um sich herum schweben. Das erste, was ich tun werde, ist: „Jan, siehst du das auch?“ Denn meine eigenen Augen sind nicht ganz vertrauenswürdig. Deshalb würde ich mich vor allem an Menschen wenden, die ich respektiere, an Ältere. In einer gesunden Gesellschaft sind die Autoritäten Menschen, die sich im Laufe ihres Lebens Vertrauen und Respekt erworben haben. Also würde ich mich natürlich an sie wenden.

Nun, dieser ganz natürliche, gesunde Impuls wird von autoritären Mächten und Unternehmensmächten vereinnahmt. Es müssen keine autoritären Mächte sein, es können auch einfach nur Vermarkter und gewinnorientierte Unternehmen sein, aber er kann vereinnahmt werden, und statt mich an meine vertrauten Freunde und Ältesten zu wenden, wende ich mich an das Fernsehen, an die Politiker. Aber das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Ich denke, eine der Herausforderungen unserer Zeit ist es, neue Gemeinschaften der Vernunft zu schmieden.

Sie machen das alles durch, aber dann entscheiden Sie sich irgendwie, Stellung zu beziehen, Sie fangen an zu schreiben, weil das Ihre Aufgabe ist, richtig, so kommunizieren Sie.

Ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich selbst in die Irre führe. Ich schrieb wie ein kleines Stück.

Das ist eines der Stücke in Ihren Aufsätzen, das mir besonders ins Auge gesprungen ist, ich werde es vorlesen. „Was dich verrückt macht, ist, dass du ein Agent deines eigenen Gaslightings bist. Es beginnt mit äußerer Konformität, wenn man Dinge sagt und tut, die der eigenen Wahrheit widersprechen. Sie mögen gute Gründe haben, den Schein aufrechtzuerhalten, um Schande und Ächtung zu vermeiden, um akzeptiert zu werden, um Ihren Job zu behalten. Aber wenn Sie nicht in der Lage sind, einen Ort der Wahrheit in sich zu halten, der kraftvoll ist, wird die Show bald real. Man vergisst die Grenze zwischen wahr und falsch, und die Banditen durchbrechen die Mauern. Sie machen sich über dich lustig, während du dich in das innere Heiligtum, den Sitz der Seele, zurückziehst. Schließlich behaupten sie auch das, und du wirst zum Flüchtling in deiner eigenen Burg. Das ist es, was ich mit Wahnsinn meine.“

Ja, man wird zu einem Flüchtling in seiner eigenen Burg, der all den negativen Stimmen ausweicht, die sich eingeschlichen haben und die einem sagen, dass man verrückt ist, dass man allein ist, dass man naiv ist, dass man verantwortlich ist. Sie sind überwältigend, du kannst dich nicht gegen sie wehren. Sie haben den Thron übernommen, aber du bist immer noch in der Burg und schleichst herum, auf der Suche nach etwas, das dich vor der Verbannung rettet. Ich hatte definitiv einige ziemlich dunkle Phasen, in denen ich das durchgemacht habe. Es waren wahrscheinlich Schlüsselinterventionen in Schlüsselmomenten, die mich bestätigten und mich fast daran erinnerten: „Charles, du hast es vergessen, komm zurück zur Vernunft.“ Irgendwann musste ich einfach auf meine innere Stimme hören. Die Masken haben mich immer mehr beunruhigt als die Impfstoffe. Die Entmenschlichung, das war einfach so dystopisch und gab mir das Gefühl: „Das ist falsch. Und selbst wenn ich falsch liege, ist es mir egal, denn so bin ich nun einmal. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Welt leben, in der Maskierung zur Normalität geworden ist.“

Viele unserer Behörden sagten, dass Masken dauerhaft sein sollten. Fauci sagte, wir sollten uns nie wieder die Hand geben. Ich habe das Zitat tatsächlich ausgegraben, er sagte das im Jahr 2020. Das war es, was mich beunruhigte: die Normalisierung und Institutionalisierung dieser vorübergehenden COVID-Maßnahmen. Das war es, was mich dazu brachte, Dinge zu sagen, von denen ich wusste, dass sie mich in Schwierigkeiten bringen würden. Damals veröffentlichte ich den Aufsatz Mob Morality and the Unvaxxed. Ich habe darauf hingearbeitet, aber bei diesem Essay habe ich einfach losgelassen.

Nun, geben Sie mir eine kurze Zusammenfassung. Ich meine, das ist ein brisantes Essay, Mob Morality and the Unvaccinated. Geben Sie mir die Kurzfassung.

Ich meine, im Grunde besagt dieser Aufsatz, dass die Ungeimpften schnell zu einer neuen entmenschlichten Unterklasse werden, die mit Ansteckung assoziiert wird, eine Bedrohung für uns alle, der innere Feind, der kontrolliert oder vernichtet oder aus der Gesellschaft entfernt werden muss, der das Leben und die Freiheit nicht vollständig verdient, weil er uns alle gefährdet. Das war so ziemlich das, was die Nazis über die Juden sagten: „Sie sind unrein. Sie bedrohen die Spezies mit genetischer Degradierung. Sie müssen zum Wohle von uns allen beseitigt werden“. Der gesamte Holocaust wurde mit sehr hehren Absichten durchgeführt. Er geschah im Namen des Guten und des Rechts. Und das sollte eine ernüchternde Feststellung sein, dass das Böse, so viel Böses, im Namen der Rettung der Welt und des Schutzes vor schlechten Dingen getan wurde.

Ich habe nicht gesagt, dass die Verfolgung der Ungeimpften mit dem Holocaust vergleichbar ist. Ich habe gesagt, dass heute ähnliche gesellschaftliche Kräfte am Werk sind wie im Nazifaschismus, wie bei den Pogromen gegen die Juden in Osteuropa, bei den Hexenverfolgungen und in vielen, vielen anderen Situationen. Das war einer der Gründe, warum ich nach der Veröffentlichung des Aufsatzes weithin angeprangert wurde. Mein eigener Verleger, North Atlantic Books, bei dem ich 10 Jahre lang gearbeitet hatte, widmete die Hauptseite seiner Website einen Monat lang einer Anprangerung meiner Person als Antisemit und Verbreiter von Desinformation und der Gefährdung von Menschenleben und forderte mich auf, meine gesamten Tantiemen an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl zu spenden, die Impfungen für unterprivilegierte Jugendliche in der Bay Area bereitstellen sollte.

Andere Lehrer, die an diesen Programmen teilnahmen, schrieben an die Organisatoren: „Wenn Charles Eisenstein an der Fakultät teilnimmt, möchte ich nicht mehr mitmachen, weil ich nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden kann.“ Und so war es diese ironische Bestätigung der These des Essays, der Idee der Ansteckung: Wenn du einer der Ketzer bist, wenn du eine der Hexen bist, will niemand mit dir verkehren, weil er sich die Läuse einfangen wird. Ich wusste, dass das auf eine gewisse Weise passieren würde. Ich denke, ich musste mich persönlich mit diesem Terror auseinandersetzen, der zum Teil auf meine Vorfahren zurückzuführen ist, denn ich bin halb jüdisch. Mein Großvater entkam 1903 in Russland einem mörderischen Mob, indem er sich in einem Heuhaufen versteckte, und sie töteten alle anderen. Das ist die Familiengeschichte hier. Ich weiß nicht, ich bin immer noch sauer, dass sie mich einen Antisemiten genannt haben, aber es ist diese Mob-Dynamik.

Wir müssen uns dieses Muster genau ansehen, denn wer weiß, wie der nächste Aufruf zur Mobgewalt aussehen wird? Wen werden wir als nächstes entmenschlichen? Sie werden sehen, in ein paar Jahren werden die Leute sagen: „Oh ja, ich war nie für die Maske. Ich war nie für Impfungen“, die tatsächlich welche waren. Ein Mann schrieb mir einen Kommentar, dass sie wie ein alter Hippie war, ein Gegner des Vietnamkriegs, der von all seinen Freunden verurteilt und geächtet wurde, weil er ein Anti-Kriegs-Eiferer war. Und jetzt, 50 Jahre später, sagen dieselben Freunde, dass sie auch Gegner des Vietnamkriegs gewesen seien. Ich möchte dieses tiefgreifende Muster wirklich ändern. Für mich ist das wichtiger, als die korrupten Beamten zu entlarven und Fauci ins Gefängnis zu bringen oder was auch immer, die Pharmaindustrie zu reformieren, die Lügen hinter den Impfstoffen aufzudecken. Das ist wichtig, aber ich möchte wirklich die Dynamik, die Ideologien und die sozialen Gewohnheiten untersuchen, die das alles erst möglich gemacht haben.

Sie erwähnten gerade die Entmenschlichung, ich glaube, Sie sehen das als das, was die Menschen tun, was das eigentliche Grundproblem ist. Und wenn sich das ändern kann, dann können wir eine tiefgreifende Veränderung erreichen, ist das richtig?

Ja. Das ist eine der tiefsten Lügen des menschlichen Daseins. Denn immer, wenn man jemanden entmenschlicht, ist man nicht in der Wahrheit. Die Wahrheit über jeden Menschen ist, dass er eine göttliche Seele ist, ein Kind Gottes, wie auch immer man es ausdrücken möchte, ein volles heiliges Bewusstsein, das mit anderen Augen sieht. Das ist die Wahrheit. Wenn wir den Menschen entmenschlichen, sind wir nicht in der Wahrheit, und das wird alle Arten von Schrecken hervorrufen. Ich dehne das sogar auf Bill Gates, Klaus Schwab, Anthony Fauci, Joe Biden aus, diese Vorstellung, dass die Erklärung für das schlechte Verhalten eines anderen darin besteht, dass es ihm an zentralen Aspekten der Menschlichkeit mangelt, dass er ein moralischer Schwachkopf ist, dass er einfach engstirnig und ignorant ist. Diese entmenschlichenden Attribute, die wir unseren Gegnern anheften, lassen immer etwas vermissen. Was fehlt, ist, dass ich, wenn ich mich in der Gesamtheit der Umstände von Bill Gates befände, vielleicht genau so handeln würde wie er.

Woher soll ich wissen, wie es ist, er zu sein, der in eine Ideologie des Fortschritts eingetaucht ist, die durch die Verbreitung bestimmter Technologien auf der ganzen Welt bestätigt wurde, der glaubt, dass die größte Bedrohung für den Planeten die Überbevölkerung ist, die den Klimawandel vorantreibt, der glaubt, dass die Technologie alle Antworten hat, der an das Projekt glaubt, die Erde selbst als die nächste Entfaltung des glorreichen Marsches der Wissenschaft zu konstruieren? Wenn Sie das erleben, ganz zu schweigen von den Traumata seiner Kindheit und seiner Erziehung, dem Anspruch, aus einem wohlhabenden Elternhaus zu stammen, und so weiter und so fort, wenn Sie an seiner Stelle wären, wissen Sie, ob Sie dann anders wären? Wenn Sie sich diese Frage stellen, haben Sie die Möglichkeit, die Umstände zu ändern, die das Verhalten verursachen.

Ich glaube, Sie sagen in Ihrem Buch, dass man wirklich versuchen muss, den anderen zu verstehen. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass man den anderen nicht zur Rechenschaft ziehen sollte, wenn er sich schlechter Dinge schuldig gemacht hat.

Und es bedeutet nicht, dass man vor ihren Forderungen kapitulieren oder sich von ihnen über den Tisch ziehen lassen soll oder so etwas.

Genau. Ich habe keinen Einblick in das Innenleben von Bill Gates, aber es gibt alle möglichen Leute, die in der Vergangenheit dokumentiert wurden. Es gibt zum Beispiel Leute, die größenwahnsinnig sind, die einfach fest daran glauben, dass das, was sie sich ausdenken, das Richtige für die ganze Menschheit sein wird. Diese Menschen gibt es. Ich habe sie gesehen. Ich habe wissenschaftliche Studien gelesen, die solche Menschen dokumentieren. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Psychopathen, oder? Menschen, denen einfach das Gewissen fehlt und die dir den Kopf zertrümmern können, ohne sich allzu viele Gedanken darüber zu machen.

Ich meine, das ist ein weiterer Datenpunkt, den wir zur Kenntnis nehmen müssen. In meinem anderen Buch, The More Beautiful World Our Hearts Know is Possible, spreche ich viel über Psychopathen und darüber, was einen Psychopathen ausmacht. Aber ich denke, die wichtige Frage hier ist: Wie kann ein Psychopath an die Macht kommen? Eine Möglichkeit, die ich verstehe, und das wird wieder ein bisschen metaphysisch, ist, dass wir ein grundlegend psychopathisches System haben, weil der Profit in der Natur so wenig mit dem Wohlergehen der Menschen zu tun hat. Man kann enorme Gewinne machen, indem man schreckliche Dinge tut. Das System ermutigt einen sogar dazu, die menschlichen und ökologischen Kosten zu ignorieren, um sie im Streben nach Profit aus der Bilanz zu verbannen.

Menschen, die eigentlich ganz anständige, ehrbare Menschen sind, neigen in diesem Umfeld dazu, Entscheidungen zu treffen, die anderen und dem Planeten schaden. Vielleicht sind sie sich dessen nicht einmal voll bewusst. Vielleicht geht es einfach nur um Marktanteile, um Kosteneinsparungen in der Lieferkette, um Arbeitskosten und dergleichen mehr. Sobald man sich in diesem Reich der Abstraktionen befindet, kann man schreckliche Dinge tun. Für einen Psychopathen ist jeder Mensch eine Abstraktion. Andere menschliche Wesen sind eine Abstraktion. Sie sind nur diese Cartoon-Figuren. Man versteht sie nicht wirklich als Menschen. Du verstehst nicht, dass sie Gefühle und eine Subjektivität haben.

Ein Psychopath ist also eine extreme Destillation von etwas, das in unserem System vorhanden ist. In gewisser Weise sind sie ein Spiegelbild der Systeme, was nicht heißen soll, dass sie nicht existieren. Aber in dem Maße, in dem wir unsere Systeme verändern und die psychische Grundlage, die unseren Systemen zugrunde liegt und zu der die Entmenschlichung gehört, verändern, wird die Zahl der Psychopathen und ihr Einfluss in der Gesellschaft abnehmen. Selbst wenn jemand unverbesserlich ist, wird er sich praktisch nicht ändern, sein Größenwahn oder Narzissmus ist so tief verwurzelt, dass wir ihn nicht in eine Encounter-Gruppe setzen oder ihn mit Psychedelika füttern können und er sich über Nacht ändern wird, dennoch ist das Verständnis der Bedingungen, die ihn zu dem machen, was er ist, nützlich im Kampf gegen ihn.

Manchmal ist ein Kampf immer noch notwendig, selbst wenn wir von Mitgefühl und Nichtverurteilung ausgehen. Aber sehr oft ist ein Kampf nicht mehr notwendig, weil die Neugierde zu sagen: „Was übersehe ich? Was sehe ich nicht an den Menschen, die ich verurteile?“ Ich möchte hier die grundlegende Lehre des Christentums erwähnen. Das grundlegende spirituelle Konzept des Christentums ist Vergebung und Nichtverurteilung. Aber das tatsächlich zu tun, ist eine ziemlich tiefe Verpflichtung. Wenn wir das tun, werden wir im Allgemeinen eine völlig andere Art von Gesellschaft haben, und die derzeitige Polarisierung und Spaltung wird nicht so lange anhalten. Sie wird nur eine Form nach der anderen annehmen, bis wir uns dazu verpflichten, einander mit großzügigen Augen zu sehen.

Sie haben erwähnt, dass es dieses unglaubliche erlösende Element, diese Vergebung im Christentum gibt, die eine sehr starke Tugend ist und etwas, das wir anstreben können. Das heißt aber nicht, dass das Ihre spezielle Sicht der Welt ist, oder?

Ja. Ich sage den Leuten nicht, dass das Christentum der richtige Weg ist. Was ich damit sagen will, ist, dass dies, unabhängig von Ihrem religiösen Glauben, eine wichtige Wahrheit für unsere Zeit ist, eine heilige Wahrheit. Wie man das in seine Theologie einbaut, werde ich den Leuten nicht sagen.

Warum haben Sie diese christlichen Tugenden ausgewählt, um sie zu betonen?

Nun, wenn es um das Muster der Opfergewalt geht, spricht das Christentum es am direktesten an, denn die Christusgeschichte handelt von einer rituellen Opferung eines Opferopfers. Aber im Gegensatz zu dem uralten Muster, wonach das Opfer mit allen Arten von Bösem durchdrungen ist und seine Entfernung aus der Gesellschaft dann eine Entfernung des Bösen aus der Gesellschaft ist, sogar in diesen Erzählungen über eine satanische Elite, die Idee, dass das Böse in einigen wenigen Menschen konzentriert werden kann und daher aus der Gesellschaft entfernt werden kann, das Gift entfernt wird, der Keim extrahiert wird, beginnt die Christusgeschichte so. Pontius Pilatus hat einen widerspenstigen Mob, er hat eine gespaltene Gesellschaft, es gibt eine Menge sozialer Spannungen. Er weiß, was zu tun ist: Er wirft ihnen ein Opfer vor. Sie werden sich zusammentun und den Mann kreuzigen. Sie werden alle jubeln und glücklich nach Hause gehen. So sollte es geschehen.

Und dann wird er als der Bösewicht verewigt. Jesus wird als der Bösewicht verewigt. Aber die Christusgeschichte unterläuft dieses Muster direkt, indem sie ihn schuldlos macht, indem sie ihn in der biblischen Erzählung dieser Geschichte unbestreitbar unschuldig macht. Und das spricht im Grunde für die Unschuld aller Opfer. Selbst wenn sie sich etwas zuschulden kommen ließen, ist das nicht der Grund, warum sie getötet wurden. Das ist auch nicht der Grund dafür, dass während des Schwarzen Todes mörderische Banden umherzogen und die Juden töteten, indem sie sie beschuldigten, die Brunnen vergiftet zu haben, um ihren Wunsch zu befriedigen: „Es muss etwas getan werden. Wir müssen etwas tun.“

Die Juden waren an diesem Verbrechen unschuldig. Die Hexen waren unschuldig an den Verbrechen, für die sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Aber das spielte keine Rolle, ihre Schuld oder Unschuld spielte keine Rolle. Die Geschichte von Christus spricht die Unschuld eines jeden an, der jemals Opfer der Mafia geworden ist. Und das sind wahrscheinlich die meisten von uns, wenn nicht auf dem Spielplatz, dann am Arbeitsplatz. Vor allem, wenn man nicht geimpft war, hat man diese Dynamik in Aktion erlebt. Die Leute schreiben einem alle möglichen schrecklichen Dinge zu. „Du bist ungeimpft, weil du egoistisch bist, weil du dich nicht um das Gemeinwohl kümmerst. Sie werden zu einem Sammelbecken für Projektionen des Bösen. Das ist die Bedeutung der Christusgeschichte für dieses Muster.

Man kann auch andere Religionen heranziehen, z. B. die buddhistischen Lehren über das Zwischenmenschliche, die ebenfalls besagen, dass das, was man im anderen sieht, auch in einem selbst zu finden ist, dass der Splitter, den man im anderen sieht, den Balken im eigenen Auge widerspiegelt. Jesus hat dasselbe gesagt, wirklich. Ich sage nicht, dass das Christentum ausschließlich etwas mit dieser Situation zu tun hat, aber ich denke, dass es ein sehr direkter und sehr kraftvoller Kommentar zur Gewalt der Mafia ist und einen Weg bietet, sie zu überwinden.

Wir sehen alle möglichen Leute darüber reden, was sie für die eigentliche existenzielle Krise halten, und es sind unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Leute. Das ist es, was ich so interessant finde, dass die Leute sich im Allgemeinen einig sind, dass es eine Krise gibt, eine sehr ernste Krise. Wir haben viel darüber geredet, wie Sie diese Krise sehen. Welchen Ausweg sehen Sie?

Ja, der Ausweg besteht darin, eine neue Geschichte zu leben. Die alte Geschichte ist die Geschichte des Aufstiegs, die Geschichte der Beherrschung, die Geschichte der Kontrolle, die Geschichte von Menschen, die von der Natur getrennt sind, von mir, die von dir getrennt ist. Die neue Geschichte ist das, was die Buddhisten „Inter-Sein“ nennen und was besagt, dass unser Schicksal die Teilhabe an einer größeren Intelligenz ist, die wir immer tiefer entdecken und die uns immer tiefer in den Dienst des Lebens und der Schönheit auf der Erde stellt. In gewisser Weise genau wie jede andere Spezies. Keine Art ist eine Unterart vom Ökosystem. Sie bringen immer mehr Artenvielfalt durch das, was sie geben und was sie empfangen. Bakterien fixieren Stickstoff, damit Pflanzen wachsen können. Die Pflanzen senden Nährstoffe in die Pilznetzwerke, die dann den Boden belüften, was wiederum … Ich meine, das Ganze ist ein gigantisches Netzwerk von Geschenken.

Das sollen wir auch tun. Wir sind dazu bestimmt, die Schöpfung noch schöner zu machen, die Schöpfung zu fördern und die Welt noch lebendiger zu machen, was das Gegenteil von dem ist, was wir bisher getan haben. Aber wir haben all die Technologie und all die Fähigkeiten, um dem Planeten ein Geschenk zu sein und keine Last für ihn. Aber wir müssen verstehen, dass wir deshalb hier sind, auf kollektiver Ebene und auch auf individueller Ebene. Wir müssen begreifen, dass unser Wohlergehen nicht vom Wohlergehen des übrigen Lebens getrennt ist und dass wir selbst umso reicher werden, je mehr wir zum Leben, zu den Ozeanen, zum Boden und zueinander beitragen.

Als Individuen finden wir hier Sinn und Zweck und letztlich Zugehörigkeit und Identität. Das geschieht durch unsere Teilnahme an einer verbindenden Geschichte, die uns sagt, wozu wir gehören. In der neuen Geschichte geht es zunächst um die Heilung des angerichteten Schadens und dann um die Erforschung und Entwicklung all der unglaublichen Fähigkeiten, die wir haben, um Leben und Schönheit in neue Bereiche zu bringen. Wenn Sie das in Ihrem Leben finden, wenn Sie irgendetwas tun, das zu diesem entstehenden neuen Projekt der Menschheit beiträgt, dann werden Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden sein und jeden Morgen glücklich aufwachen, am Leben zu sein. COVID, die Pandemie, wie ich sie nenne, hat uns gezeigt, wofür wir uns entschieden haben. Sie sagte: „Okay, wenn wir so weitermachen wie bisher, wird die Gesellschaft so aussehen.“ Wir bekamen eine Vorschau. Die Überwachung, die Zensur, die Abriegelungen, die Mandate, das ist eine Vorschau auf eine Zukunft, in der wir weiterhin die Geschichte der Kontrolle, des Fortschritts gleich der Kontrolle, unterschreiben. Das wurde uns gezeigt, damit wir uns klar und bewusst entscheiden können. Im Moment haben wir eine sehr klare Wahl. Das Wichtigste, woran wir uns erinnern sollten, oder eine wichtige Sache, ist, dass – und das ist geheimnisvoll, der moderne Verstand hat Schwierigkeiten, es zu verstehen – unsere persönlichen Entscheidungen eine kosmische Bedeutung haben.

Das Interview führte Jan Jekielek in der Sendung Amercan Thought Leaders. Übersetzung und deutsche Bearbeitung von nmc.