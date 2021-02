3,2 Milliarden gehackte Datensätze im Darknet – Sind Sie von COMB betroffen?

Eine Sammlung von Daten aus mehreren Cyberattacken wurde im Darknet zusammengetragen und als gigantische Datenbank veröffentlicht. Betroffen sind E-Mail-Konten, Accounts, Passwörter.

Mit der Cyberattacke „COMB“ wurden 3,2 Milliarden Gmail- und Hotmail-Konten mit ihren Passwörtern im Darknet sichtbar gemacht. „Es wird als der größte Verstoß aller Zeiten und die Mutter aller Verstöße bezeichnet“, berichtet „CyberNews“.

Bei einer Gesamtbevölkerung von weltweit 7,8 Milliarden Menschen würde die Attacke ungefähr 40 Prozent davon betreffen. Da allerdings nur etwa 4,7 Milliarden Menschen online Zugang haben, betreffe COMB fast 70 Prozent aller Internetnutzer, sofern jeder Datensatz eindeutig einer Person zugeordnet werden kann.

Die Seite rät deshalb Usern zu prüfen, ob ihre Daten betroffen sind und verweist auf den CyberNews-Leckprüfer.

Wie weiter berichtet wird, sei dies offenbar keine neue Cyberattacke, vielmehr handele es sich um die größte Zusammenstellung von Daten aus mehreren vergangenen Cyberattacken. Bislang ist noch unklar, aus welchen Datenbanken die Daten stammten.

Der „CyberNews“-Analyse nach schließe COMB auch „große Lecks von beliebten Diensten wie Netflix, Gmail, Hotmail, Yahoo und mehr ein“. (sm)

