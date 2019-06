Wissen » Forschung Ein Unikat: Bronzezeitliche Keule in Polen entdeckt

Ein freiwilliger Sondengänger und Hobbyforscher entdeckte kürzlich in der Nähe von Dukla, einer polnischen Stadt nahe der Grenze zur Slowakei, einen seltenen Gegenstand aus der Bronzezeit. Laut den Forschern handle es sich dabei um einen Keulenkopf, der in dieser Form einzigartig in Mitteleuropa ist.