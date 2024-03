Hai-Opfer: Mögliche neue Population von Orcas im Pazifik entdeckt

Sie sind die Pandabären der Weltmeere, werden zwischen acht und zehn Meter lang und besitzen keine Fressfeinde. Ihren Beinamen haben die auch Killerwal oder Schwertwal genannten Orcas ihrem gefährlichen Aussehen und ihrem großen Hunger zu verdanken. Auch wenn die Wale zuletzt mit diversen Angriffen auf Haie und Boote für Aufmerksamkeit sorgten, sind diese Tiere für gewöhnliche friedliche Lebewesen, zu denen man auch tauchen kann.

Doch Orca ist nicht gleich Orca, denn je nach Körperbau, Sozialverhalten oder der bevorzugten Beute werden die Schwertwale in verschiedene Populationen unterteilt. Eine möglicherweise neue Gruppe könnten nun Forscher der University of British Columbia, Kanada, beobachtet haben. So scheinen im offenen Ozean weit vor der Küste Kaliforniens, USA, besonders Orcas zu leben, die Meeressäuger wie Pottwale oder Meeresschildkröten jagen.

Wink mit der Walflosse

In ihrer aktuellen Studie argumentieren die Meeresbiologen, dass diese Untergruppe aus mindestens 49 Orcas besteht. Aufgrund ihrer Jagdweise handele es sich entweder um durchreisende Schwertwale oder um einen neuen einzigartigen Ökotyp, der mitten im Pazifik lebt.

„Der offene Ozean ist der größte Lebensraum auf unserem Planeten. Beobachtungen von Schwertwalen auf hoher See sind daher selten“, sagte Erstautor Josh McInnes von der University of British Columbia. „In diesem Fall bekommen wir einen ersten Eindruck von den Bewegungen der Orcas im offenen Ozean und davon, wie sich ihre Ökologie und ihr Verhalten von den Populationen unterscheiden, die in Küstengebieten leben.“

Bislang waren drei Ökotypen von Schwertwalen an der Westküste Nordamerikas bekannt: „Residenten“, die direkt der Küste leben, „Transienten“, die in Küstennähe leben, und „Offshore“, die deutlich vor der Küste leben.

Seit 1997 sammeln sich jedoch die Hinweise, dass es mit den auf hoher See lebenden Orcas einen vierten Ökotyp gibt. „Es ist ziemlich einzigartig, eine neue Population zu finden. Es dauert lange, Fotos und Beobachtungen zu sammeln, um zu erkennen, dass diese Schwertwale anders sind“, erklärt Mitautor Dr. Andrew Trites. Die insgesamt 49 Schwertwale konnten weder durch Fotos noch durch Beschreibungen mit bekannten Ökotypen in Verbindung gebracht werden.

„Bei einer der ersten Begegnungen mit dieser Schwertwalgruppe wurden sie dabei beobachtet, wie sie eine Herde von neun erwachsenen weiblichen Pottwalen angriffen und einen töteten. Es war das erste Mal, dass Schwertwale an der Westküste [der USA] Pottwale angegriffen haben“, so McInnes. „Zu den weiteren Begegnungen gehören ein Angriff auf einen Zwergpottwal, der Angriff auf einen nördlichen See-Elefanten und einen Rundkopfdelfin sowie eine scheinbare Ruhepause nach dem Verzehr einer Lederschildkröte.“

Haizähne hinterlassen Spuren

Ein wichtiges Indiz für den mutmaßlichen Lebensraum der neuen Population sind die Bisswunden von Zigarrenhaien. Diese Spuren konnten die Forscher bei fast allen Orcas beobachten. Zigarrenhaie leben im offenen Ozean, was bedeutet, dass die neue Orca-Population ebenfalls in tiefen Gewässern weit weg vom Land leben könnte.

Aber auch physisch unterscheidet sich die neue Orca-Gruppe von den drei bislang bekannten Ökotypen anhand der Form ihrer Rückenflosse – die sogenannte Finne – und dem Muster der Sattelflecken.

Beim Sammeln von Informationen zu der neuen Orca-Gruppe waren auch Fischer und Passagiere einer Expedition zur Vogelbeobachtung auf offenem Meer behilflich. Das Aufspüren der neuen Population sei dabei zu einer Art Hobby unter den Fischern geworden, da einige von ihnen spezielle Kameras kauften, um die Begegnungen mit diesen Tieren festzuhalten, so die Forscher.

Die Forscher hoffen, künftig weitere Sichtungen zu dokumentieren und weitere Informationen zu sammeln, einschließlich akustischer Daten über die Rufe der Orcas und genetischer Informationen aus DNA-Proben. Erst dann könne mit Sicherheit gesagt werden, ob es sich bei diesen Schwertwalen wirklich um eine neue Population handelt oder nicht.

Die Studie erscheint in der Fachzeitschrift „Aquatic Mammals“.