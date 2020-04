Mix mit Hydroxychloroquin: Landarzt berichtet von nahezu 100%iger Erfolgsquote bei COVID-19-Therapie

Eine Kombination aus Hydroxychloroquin, Azithromycin und Zinksulfat: Dr. Vladimir Zelenko therapierte damit bisher erfolgreich 699 COVID-19 Patienten, was einer Erfolgsquote von 99,9 Prozent entspricht. Dr. Zelenko appellierte am 21. März an US-Präsident Trump, die Kombination landesweit einzusetzen, die US-Behörde FDA lies daraufhin den Notfall-Einsatz von Hydroxychloroquin zu.

Mit einer Kombination aus dem Malaria-Mittel Hydroxychloroquin, dem antibakteriellen Medikament gegen Infektionskrankheiten Azithromycin und antiviral wirkenden Zinksulfat hat der New Yorker Arzt Dr. Valdimir Zelenko bisher 699 Patienten von 700 erfolgreich behandelt. Ein Patient nahm aus bisher nicht geklärten Gründen die Medikation nicht ein und verstarb im Krankenhaus.

Nach Verabreichung der Medikation berichtet Dr. Zelenko von einem Verschwinden der Atemschwierigkeiten der Patienten innerhalb von sechs Stunden. Über 200 der Patienten Dr. Zelenkos gehörten zu jenen Risikogruppen, die entweder über 60 Jahre alt waren oder Vorerkrankungen hatten. Dennoch mussten nur sechs Patienten im Krankenhaus betreut werden. Zwei von ihnen wurden intubiert und zwei entwickelten eine Lungenentzündung. Mittlerweile wurden sie aus dem Krankenhaus entlassen.

Dr. Zelenko wandte sich in einer öffentlichen Videobotschaft an US-Präsident Trump. Darin empfahl er, die Medikamenten-Kombination landesweit einzusetzen. Am nächsten Tag wurde er von den US-Behörden kontaktiert und Präsident Trump nannte Hydroxychloroquin einen „Game-Changer“ für die aktuelle Pandemie.

„Einfacher Landarzt“ von Regierungen von USA, Israel, Ukraine, Russland und China kontaktiert

Seit der Veröffentlichung der Therapieerfolge erhielt Dr. Zelenko große Aufmerksamkeit. Nicht nur die US-Regierung, auch Behörden aus Israel, der Ukraine, Russland und China kontaktierten den Arzt.

Es ist ein sehr unwirklicher Moment. Ich bin ein einfacher Landarzt, ich habe keinerlei Beziehungen“, sagt Dr. Zelenko.

Dr. Zelenko ist seit 16 Jahren Arzt in Kiryas Joel, einem Dorf mit 35.000 Einwohnern in New York. Obwohl er nicht der erste Arzt war, der Hydroxychloroquin und Azithromycin bei COVID-19 empfahl, setzte er sie als erster bereits bei milden Symptomen ein.

Dabei war sein Ziel, einen schlimmeren Verlauf zu verhindern und vorrangig den Tod des Patienten zu vermeiden. Das nächste Ziel sei, laut Dr. Zelenko, die Vermeidung einer künstlichen Beatmung und das dritte die Vermeidung eines Krankenhausaufenthalts.

Aktuell konnte Dr. Zelenko diese Ziele bei nahezu allen der 700 Patienten erreichen. Sechs Patienten kamen ins Krankenhaus, zwei wurden künstlich beatmet und ein Patient verstarb, allerdings ohne die Medikation eingenommen zu haben. Zudem betrugen die Kosten der Therapie für fünf Tage nur 20 Dollar pro Patient.

Kritik von anderen Wissenschaftlern und der Gemeinde

Kritiker beschuldigen sowohl Dr. Zelenko als auch US-Präsident Trump, wissenschaftlichen Ergebnissen vorauszueilen. Es gebe noch keine umfassenden Studien und die Medikamente hätten auch Nebenwirkungen. „Jeder, der sagt, dass diese Medikamente wirken oder nicht wirken, hat dafür keine wissenschaftliche Grundlage“, sagt Dr. David Juurlink, Direktor der Abteilung für Klinische Pharmakologie der Universiy of Toronto. Dr. Jeff Palay, Internist in New Jersey, sagt, es sei „unverantwortlich“, die Behandlung ohne Warnungen der Nebenwirkungen zu bewerben, und dass viele seiner Patienten nach der Behandlung gefragt hätten. Vor allem Patienten mit Herzproblemen könnten aber laut Dr. Palay durch mögliche Nebenwirkungen gefährdet sein. Dr. Zelenko sagt, er verstehe, dass klinische Studien notwendig seien, aber eine hoffnungsvolle Möglichkeit zu ignorieren, sei ebenfalls ein Risiko: Ich bin ein großer Unterstützer von klinischen Studien. Aber sie brauchen eine lange Zeit und das ist etwas, was wir nicht haben. Das Virus ist schon da, es ist schon wie der Dritte Weltkrieg, aber das hat noch nicht jeder vollständig verstanden.“ Youtube sperrte Dr. Zelenkos Video und seine Gemeinde schrieb einen offenen Brief an den Arzt. Sie schrieben, dass Dr. Zelenkos Videos, in denen er auch sagte, dass bis zu 90 Prozent der Dorfbewohner an dem Virus erkranken könnten, Angst verbreitet hätten. Dies würde zur Diskriminierung der chassidischen Gemeinschaft in der Region führen. Dr. Zelenko gehört selbst der Chabad Lubawitsch, einer Gruppierung innerhalb des orthodoxen Judentums, an. Dr. Zelenko sagt, er sei auch persönlich motiviert, eine Lösung zu finden. Er hatte durch eine Krebsbehandlung Teile seiner Lunge entfernen lassen müssen und gehört daher zur Hochrisikogruppe im Fall einer COVID-19 Infektion.

FDA erteilt „Notfall-Zulassung“ für Hydroxychloroquin

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]