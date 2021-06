Hydroxychloroquin und Azithromycin erhöhen Überlebenschancen von Corona-Patienten um knapp 200 Prozent

Foto: GEORGE FREY/AFP via Getty Images

Eine Flasche und Pillen mit Hydroxychloroquin. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump gab am 18. Mai 2020 bekannt, dass er seit fast zwei Wochen Hydroxychloroquin als vorbeugende Maßnahme gegen COVID-19 einnimmt. Foto: GEORGE FREY/AFP via Getty Images

Eine neue Studie hat ergeben, dass der Einsatz von gewichtsangepasstem Hydroxychloroquin und Azithromycin das Überleben von beatmeten COVID-19-Patienten um beinahe 200 Prozent verbessert.

Die Behandlungsmöglichkeiten sind bei der aktuellen Corona-Pandemie begrenzt. Frühere Studien haben Medikamente wie Azithromycin und Hydroxychloroquin als „toxisch, gefährlich und nicht ausreichend“ abgetan, sagt Dr. Müller-Liebenau in einem Interview mit der Epoch Times.

„Wenn man sich die Studien – besonders bei Hydroxychloroquin – genau anguckt, kann man feststellen, dass bei einigen Studien wahnwitzige Dosierungen gewählt worden sind“, sagt der Mediziner.

Eine neue Studie, die auf dem medRxiv-Portal am 31. Mai veröffentlicht wurde, legt jedoch nahe, dass die Enttäuschung über die Medikamente sowohl verfrüht als auch ungerechtfertigt gewesen sein könnte.

Unter Verwendung von Computermodellen scheint die Verwendung von gewichtsangepasstem Hydroxychloroquin und Azithromycin mit einer mehr als 100-prozentigen Erhöhung der Überlebenschancen verbunden zu sein.

Die Studie wurde an Patienten im Saint Barnabas Medical Center, New Jersey, durchgeführt. Bei drei Patienten wurde klinisch diagnostiziert, dass sie COVID-19 haben, 252 Patienten (98,8 Prozent) wurden während der Aufnahme oder in der Vorwoche positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 63,6 Prozent waren über 60 Jahre alt. Die häufigsten, bekannten Vorerkrankungen waren Bluthochdruck (63,5 Prozent), Diabetes (45,5 Prozent), Hyperlipidämie (31 Prozent) und Herzkrankheit (13,3 Prozent).

Von den 255 Patienten starben fast 80 Prozent während des Studienzeitraums. Sieben Patienten wurden am Beatmungsgerät in ein anderes Krankenhaus verlegt, meist nach Tag 40 des Krankenhausaufenthalts.

Die Beobachtungsstudie, die noch nicht begutachtet wurde, basiert auf einer Analyse von 255 Patienten, die während der ersten zwei Monate der Pandemie in den USA maschinell invasiv beatmet wurden.

Kombination von Hydroxychloroquin und Azithromycin

Die Forscher fanden heraus, dass bei der Verabreichung der Hydroxychloroquin-Azithromycin-Kombination in höheren Dosierungen zur Behandlung von beatmeten COVID-19-Patienten das Sterberisiko etwa dreimal niedriger war.

„Wir fanden heraus, dass, wenn die kumulativen Dosen von zwei Medikamenten, Hydroxychloroquin und Azithromycin, über einem bestimmten Niveau lagen, die Patienten eine 2,9-fache Überlebensrate hatten als die anderen Patienten“, so die Autoren der Studie.

„Mit Hilfe der Kausalanalyse und unter Berücksichtigung der gewichtsadjustierten Gesamtdosis beweisen wir, dass die Kombinationstherapie, > 3 g Hydroxychloroquin und > 1 g Azithromycin, das Überleben bei COVID-Patienten unter maschineller Beatmung deutlich erhöht und dass die Gesamtdosis von Hydroxychloroquin > 80 mg/kg deutlich besser wirkt.“

Die Autoren räumten zwar ein, dass Patienten mit höheren Hydroxychloroquin-Dosen auch höhere Azithromycin-Dosen aufwiesen, aber sie „können den kausalen Effekt nicht allein der Hydroxychloroquin/Azithromycin-Kombinationstherapie zuschreiben.“ Es sei jedoch wahrscheinlich, dass Azithromycin „signifikant zu dieser Erhöhung der Überlebensrate beiträgt“, fügten sie hinzu.

Hydroxychloroquin hemmt Entzündungen und wurde 1955 von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel zur Behandlung und Prävention von Malaria zugelassen. Es wird auch für Lupus und rheumatoide Arthritis verschrieben. Azithromycin ist ein Antibiotikum und wird hauptsächlich bei bakteriellen Infektionen der unteren und oberen Atemwege angewendet.

Während die Behörde Hydroxychloroquin im März 2020 zunächst eine Notfallzulassung zur Behandlung von COVID-19 erteilte, widerrief sie diese am 15. Juni 2020, da die Daten darauf hindeuteten, dass es „unwahrscheinlich ist, dass es bei der Behandlung von COVID-19 wirksam ist“. Die möglichen Risiken würden den Nutzen überwiegen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte letztes Jahr Hydroxychloroquin wiederholt angepriesen und das Mittel zwischenzeitlich selbst als Prophylaxe gegen das Coronavirus eingenommen. (sza)

(Mit Material von The Epoch Times USA)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!