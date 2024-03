Studie: Sars-CoV-2 ist zu 70 Prozent aus dem Labor in Wuhan ausgetreten

Das Ergebnis einer neuen Studie hat erheben, dass Sars-CoV-2 einen „unnatürlichen“ Ursprung hat und mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem chinesischen Wuhan Institute of Virology (WIV) stammt.

Die im Peer-Review-Verfahren überprüfte Studie erschien am 15. März in der Fachzeitschrift Risk Analysis und hat sich eines Risikoanalyseinstrument bedient, um den Ursprung des COVID-19-Virus zu bestimmen.

Die Analyse ergab eine 68-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen „unnatürlichen statt natürlichen Ursprung von SARS-CoV-2“. Obwohl die Studie den Ursprung des COVID-19-Virus nicht definitiv nachweisen konnte, betonte sie, dass „die Möglichkeit eines Laborursprungs nicht einfach abgetan werden kann.“

Seit Beginn des Ausbruchs im Dezember 2019 gelten ein Tierwirt sowie ein Laborunfall die beiden wichtigsten Hypothesen für den Ursprung. Während verschiedene Tieren, einschließlich Fledermäusen, als Quelle des Virus vermutet wurde, „wurde bisher kein Tier als natürlicher Wirt oder Zwischenwirt des Virus identifiziert“, schreiben die Forscher.

„Eines der nächsten bekannten Fledermaus-Coronaviren, RaTG13, wurde am Wuhan Institute of Virology (WIV) untersucht und weist eine 96,1-prozentige Homologie mit SARS-CoV-2 auf.“ Homologie bezieht sich auf die Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Organismen, die auf einen gemeinsamen Vorfahren hindeuten könnte. „Die Existenz und die Sequenz dieses Virus wurden erst nach Beginn der COVID-19-Pandemie bekannt.“

Für die Studie verwendeten die Forscher ein modifiziertes Grunow-Finke-Tool (mGFT) zur epidemiologischen Risikoanalyse, das zwischen natürlichen Epidemien und gezielten biologischen Angriffen unterscheidet.

Vorgehensweise

Die Autoren sammelten länderspezifische Corona-Daten vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Oktober 2022 und bewerteten sie mit dem mGFT-Tool anhand von elf Kriterien – Biorisiko, ungewöhnlicher Stamm, geografische Verteilung, Umweltkonzentration, epidemische Intensität, Übertragungsmodus, Zeit, ungewöhnlich schnelle Ausbreitung, Begrenzung der Bevölkerung, klinische Manifestation und besondere Erkenntnisse.

„Unter Verwendung des modifizierten GFT-Algorithmus zeigt das Ergebnis insgesamt 41 Punkte (68 Prozent) von maximal 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass SARS-CoV-2 eher einen unnatürlichen Ursprung hat“, heißt es in der Studie.

Die Forscher wiesen darauf hin, dass Laborunfälle „häufig“ sind und dass, wenn der Erreger hoch ansteckend ist, ein einziger infizierter Mitarbeiter eine Epidemie auslösen könnte.

„Die Tatsache, dass die erste Gruppe von Fällen in der Nähe eines weltweit führenden Coronavirus-Labors auftrat, von dem bekannt war, dass es mit SARS-ähnlichen Viren experimentierte, sowie eines zweiten Labors, das ebenfalls mit Coronaviren arbeitete, kann nicht als irrelevant abgetan werden“, hieß es.

Einige der ersten COVID-19-Infektionsfälle wurden vom Meeresfrüchtemarkt in Hunan gemeldet, der nur acht Meilen vom WIV entfernt liegt. Am 2. Dezember 2019 zog das Wuhan Center for Disease Control and Prevention, eine Einrichtung zur Erforschung von Coronaviren, nur 280 Meter entfernt vom Meeresfrüchtemarkt um.

Die Forscher empfahlen, mGFT in das Instrumentarium für die Untersuchung von Krankheitsausbrüchen aufzunehmen, da es sehr empfindlich reagiert, wenn es darum geht, zwischen natürlichen und unnatürlichen Ursprüngen von Viren zu unterscheiden.

Die Studie wurde durch den Medical Research Future Fund, die australische Regierung und den Balvi Filantropik Fund finanziert.

Einige Autoren erklärten konkurrierende Interessen. Ein Forscher wurde durch einen Zuschuss des National Health and Medical Research Council unterstützt, ein zweiter Forscher wurde durch den Balvi Filantropik Fund.

Laborunfall

Die Epoch Times berichtete im April 2020 über die Möglichkeit, dass COVID-19 aus dem WIV stammt, und veröffentlichte einen Dokumentarfilm, aus dem hervorging, dass ein Laborursprung des Virus das wahrscheinlichste Szenario ist.

In dem Dokumentarfilm wurde die Beteiligung der als „Fledermausfrau“ bekannten Virologin Shi Zhengli hervorgehoben, die an der WIV Studien über Fledermaus-Coronaviren durchführte.

Frau Zhengli „war die erste, die den Schlüssel dafür gefunden hat, wie Coronaviren artenübergreifende Barrieren überwinden können, um den menschlichen Körper direkt zu infizieren“, heißt es in dem Bericht, der hinzufügt, dass sie eine „wichtige Verbindung“ zum Ursprung des Virus sein könnte.

Im April 2023 forderte der Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses für die Corona-Pandemie ein persönliches Gespräch mit Zhengli. Die chinesische Botschaft lehnte dieses Ansinnen jedoch ab.

Mehrere US-Behörden gehen davon aus, dass das Coronavirus aus der WIV entwichen ist. Das Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes veröffentlichte im Juni letzten Jahres einen Bericht, der diese Theorie untermauert.

Im Januar wurden von U.S. Right to Know, einer gemeinnützigen Forschungsgruppe im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorging, dass Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten mit der WIV zusammenarbeiten wollten, um 2018, also vor Beginn der Pandemie, neue Coronaviren zu entwickeln, die dem COVID-19-Virus ähneln.

Die Dokumente enthüllten, dass die Wissenschaftler „planten, neue Systeme der reversen Genetik zu verwenden und Viren in vivo zu testen – mit anderen Worten, neue lebende Viren zu entwickeln“. Einige der Dokumente beschrieben die Viren, die im Rahmen des Programms untersucht werden sollten, als „eine eindeutige Gefahr einer neuen SARS-ähnlichen Pandemie“.

Ein amerikanischer Virologe von der University of North Carolina, Prof. Ralph Baric, arbeitete mit dem WIV zusammen und beabsichtigte, neue Spike-Proteine zu entwickeln. U.S. Right to Know behauptet, dass Baric bereits Spike-Proteine entwickelt hatte, als er einen Vorschlag bei der U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) einreichte, der schließlich abgelehnt wurde.

Verdächtige Vorgänge im Wuhan-Labor

In der Studie vom 15. März wird auf eine „Reihe ungewöhnlicher Vorgänge“ hingewiesen, die bei der WIV zum Zeitpunkt der Pandemie stattfanden.

„Im September 2019 wurde die Kontrolle über das Labor von der zivilen auf die militärische Leitung übertragen, und ein Auftragnehmer wurde mit der Renovierung des Belüftungssystems innerhalb der Einrichtung beauftragt. Gleichzeitig entfernte das WIV aus unbekannten Gründen eine große Virendatenbank mit etwa 20.000 Proben von Fledermäusen und Mäusen, die zuvor für die Öffentlichkeit zugänglich war“, hieß es.

Und: „Es ist unklar, ob die Datenbank Sequenzen enthielt, die für den Ursprung von SARS-CoV-2 relevant sein könnten, und ob versucht wurde, dies zu vertuschen.“

Die Einrichtung sah auch „mehrere Fälle“, in denen die Biosicherheitsmaßnahmen schlecht umgesetzt wurden.

So hielten sich einige Wissenschaftler beim Umgang mit Fledermäusen nicht an die richtigen Ausrüstungsprotokolle und wurden schließlich von den Tieren gebissen. Anfang November 2019 wurden „einige Mitarbeiter des Instituts mit COVID-19-ähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert“, hieß es.

Während einer Anhörung eines Kongressausschusses im März 2023 sagte Dr. Robert Redfield, ehemaliger Leiter der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention, dass er aus den frühen Diskussionen über die Herkunft von COVID-19 „ausgeschlossen“ wurde, nachdem er die Annahme ins Spiel gebracht hatte, dass es aus einem Labor ausgetreten sein könnte, so BBC.

„Mir wurde gesagt, dass sie eine einheitliche Darstellung wollten und dass ich offensichtlich einen anderen Standpunkt vertrat … In der Wissenschaft gibt es Debatten, aber sie unterdrückten jede Debatte“, sagte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “New Study Shows Nearly 70 Percent Possibility That COVID Leaked From Wuhan Lab“ (deutsche Bearbeitung nh)