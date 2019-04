Tabu-Thema Hirntod – Stuttgarter Spezialist Bavastro: „Ein hirntoter Mensch ist nicht tot“

Dass Menschen, die über diesen Umstand Bescheid wissen, ihre Organe nicht spenden und die Spenderzahl deutschlandweit sinken würde, ist für Bavastro laut „Deutschlandfunk“ kein Argument:

Aber was ist mit den vielen Menschen, die sterben, weil sie kein Spenderorgan erhalten? Auch darauf hat Bavastro eine glasklare Antwort:

Der Kardiologe, der seit 2003 seine eigene Praxis führt, hat immer einen Zettel bei sich, auf den er geschrieben hat:

Über den Fakt, ob jemand seine Organe spenden will oder nicht, muss aktiv aufgeklärt werden.

Wer soll denn die Menschen, wenn sie einen Führerschein, wenn sie einen Personalausweis beantragen, wer soll sie denn aufklären? Die Menschen am Schalter, die den Führerschein ausgeben, mit Sicherheit nicht! Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die schreiben schlicht und einfach: Bist du bereit, Organe nach deinem Tod zu spenden? Das ist keine Aufklärung! Wer soll denn die Aufklärung sachgerecht und korrekt machen, in so einer ganz schwierigen und komplizierten Situation? Das müsste eine neutrale Stelle sein, die wirklich auch die Menschen aufklärt, was der Hirntod ist!“