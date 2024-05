Nach Fund von Leiche in Kofferraum: 55-Jähriger in Bayern in Untersuchungshaft

Nach dem Fund der Leiche einer 19-Jährigen im Kofferraum eines Autos im bayerischen Regensburg ist ein 55-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erließ ein Amtsrichter am Sonntagabend einen Haftbefehl. Der Mann war bereits am Samstagabend festgenommen worden.

Den Ermittlern zufolge bestätigte die Obduktion des Leichnams der jungen Frau ein Tötungsdelikt. Nähere Angaben zur Todesursache machten die Ermittler nicht. Auch zum Verhältnis des Tatopfers zum Tatverdächtigen wollten sich Polizei und Staatsanwaltschaft mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Tatverdächtiger angeblich Exfreund und Kollege

Medienberichten unter anderem der „Bild“-Zeitung zufolge handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Exfreund und Arbeitskollegen der jungen Frau.

Die Polizei hatte die Leiche der jungen Frau am Samstag im Kofferraum eines Autos gefunden. Dieses stand mit einer eingeschlagenen Seitenscheibe in der Tiefgarage eines Baumarkts. Bei der Toten handelte es sich Polizeiangaben zufolge um eine 19-Jährige aus dem ostbayerischen Landkreis Cham. Gegen den Verdächtigen wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. (afp)