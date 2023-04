Zwei Großfamilien: Schlägerei in Düsseldorfer Hotel

Einsatzkräfte der Polizei haben eine Eskalation an einem Hotel in Düsseldorf verhindert. Foto: David Young/dpa

In einer Hotellobby prügelten sich gestern 20 Menschen. Erste Ermittlungsergebnisse der Polizei liegen jetzt vor.

Eine heftige körperliche Auseinandersetzung zwischen Angehörigen zweier Großfamilien in einer Hotellobby löste gestern Nachmittag einen größeren Polizeieinsatz im Hafen aus. An dem Geschehen waren etwa 20 Personen beteiligt. Mindestens ein Mann erlitt leichte Verletzungen, meldet die Polizei Düsseldorf.

Einige Beteiligte hatten noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Vier Männer und eine Frau wurden unter anderem wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes vorläufig festgenommen. Eine weitere Festnahme folgte, weil eine am Sachverhalt unbeteiligte Frau per Haftbefehl gesucht wurde. Das Mobiliar in der Lobby wurde erheblich beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.

Fünf Personen festgenommen

Am Nachmittag kam es in der Lobby eines Hotels im Medienhafen plötzlich zu einer größeren Schlägerei zwischen zwei Gruppen. Die ersten Meldungen lauteten, dass mehrere Männer mit Mobiliar, Gläsern und anderen Gegenständen aufeinander einschlagen. In einem Anruf war auch die Rede von einer Schussabgabe. Diese Meldung bestätigte sich letztlich nicht.

Zahlreiche Streifenteams waren mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei schnell am Einsatzort und setzten mehrere Tatverdächtige fest.

Durch die hohe Polizeipräsenz konnte eine weitere Eskalation verhindert werden. Eine Fahndung nach den flüchtigen Beteiligten wurde sofort eingeleitet. Dazu war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zahlreiche Personen wurden überprüft und deren Personalien festgestellt. Die Polizei nahm vier Männer und eine Frau unter anderem wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes vorläufig fest. Ein Beteiligter hatte zuvor gegenüber der Polizei angegeben, dass ihm ein höherer Geldbetrag während der Auseinandersetzung geraubt worden sei. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Eine Angehörige einer der Familien, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen an der eigentlichen Schlägerei nicht beteiligt war, wurde ebenfalls festgenommen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass sie per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegenstand der Ermittlungen ist derzeit noch, die Hintergründe der Tat und die jeweiligen Tatbeteiligungen aufzuklären. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Auslöser ein bereits seit längerer Zeit schwelender Streit zwischen den beiden Familien gewesen sein könnte. (ks)