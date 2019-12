Nachdem am späten Freitagabend, 6. Dezember, zwei Ehepaare den Augsburger Weihnachtsmarkt besuchten, gerieten sie auf dem Nachhauseweg an eine Gruppe von sieben jungen Männern. Was danach geschah, wurde schon oft beschrieben. Als jedoch nun eine Delegation der AfD-Landtagsfraktion Bayern am Montagabend, 9. Dezember, am Tatort kondolierte, wurde sie von aggressiven Personen attackiert, die das Gedenken an den Toten verhindern wollten.

In einem Video nach der Zerstörung des Kranzes ist der AfD-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Landeschef der AfD Bayern, Petr Bystron, zu sehen, der offenbar nur wegen der Polizeianwesenheit glimpflich davonkam. Die Polizei war allerdings eher daran interessiert, den Politiker zu entfernen, als die aggressiven Personen zurückzudrängen.