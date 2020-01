Sie hatten sich in der Schule kennengelernt, doch ihre Freundschaft verheimlichten sie vor den Familien. Es war die Nacht zum 20. Juni 2019, Fronleichnam, als sich das Mädchen (17) aus dem elterlichen Haus schlich, um sich mit ihrem Freund (19) zu treffen. Sie waren auf den Parkplatz des Waldfriedhofes in Meckenheim gefahren, um „zu chillen, Musik zu hören, zu dösen“. Doch bald schon sollte sich fast ein sogenannter Ehrenmord ereignen.

Der Vater des Mädchens, ein 45-jähriger türkischer Staatsangehöriger, hatte bemerkt, dass seine Tochter nicht mehr in ihrem Zimmer schlief und machte sich mit den beiden Söhnen (26, 28) auf die Suche, mit zwei Autos und zu Fuß. Der jüngere Bruder des Mädchens entdeckte die jungen Leute schließlich im BMW des 19-Jährigen und informierte Vater und Bruder. Es war mittlerweile drei Uhr in der Nacht. Nach Angaben des „Bonner Generalanzeigers“ sollen die beiden zu diesem Zeitpunkt „völlig arglos und friedlich aneinander gekuschelt auf dem Beifahrersitz des Wagens gedöst haben“.

Blutrausch, der „Ehre“ wegen

Als der 45-jährige Vater des Mädchens mit seinen zwei Söhnen hinzukam, waren die beiden halb entkleidet. Der Vater, türkischer Staatsangehöriger, sah „Ehre und Ansehen der Familie beschmutzt“ und so beschloss er mit seinen Söhnen zusammen, den Jungen „zu erledigen“, so die Anklage. Dass das Mädchen beteuerte: „Papa, es ist nichts passiert“, half nichts mehr.

Wie die „Welt“ berichtet, zerrten sie das schreiende Mädchen aus dem Auto, nachdem der Vater mit einem stählernen Radmutterschlüssel die Beifahrerscheibe eingeschlagen hatte. Sie zerrten ihr Opfer aus dem Wagen und der Vater schlug insgesamt siebenmal mit dem Radkreuz auf den Schädel des 19-Jährigen ein. Die Brüder des Mädchens traten das Opfer noch und nahmen ihm sein Handy ab. Danach machten sie Fotos von dem entsetzlich zugerichteten Schwerverletzten und auch von ihrer halb entkleideten Schwester. Diese wollten sie dem Vater des Jungen schicken.

Festnahme durch die Polizei

Als die durch Zeugen alarmierte Polizei kam, stürmte der türkische Familienvater gerade mit dem Radkreuz in der Hand auf die Beamten zu, schreibt der „Bonner Generalanzeiger“. Hinter sich herzog er seine Tochter am Haarschopf. Die Beamten zogen ihre Dienstwaffen und forderten ihn auf, die Waffe abzulegen, was er schließlich tat. Den 19-Jährigen fanden sie blutüberströmt vor, mit offener Schädeldecke und ausgeschlagenen Zähnen. Die Schuhe des Vaters sollen während der Tat bis auf die Socken von Blut durchtränkt worden sein.

Das Schwurgericht in Bonn erkannte in seinem Urteil am vergangenen Freitag einen heimtückischen versuchten Mord aus niedrigen Beweggründen und verurteilte den Vater des Mädchens zu achteinhalb Jahren Haft. Seine beiden Söhne wurden aus demselben Grund für den gemeinschaftlichen Mordversuch mit je siebeneinhalb Jahren bedacht. Zwar gaben sie an, dass der Vater alleine zugeschlagen hatte, aber die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass sie das Opfer mit Tritten malträtiert und auch dessen Tod billigend in Kauf genommen hatten. Die Verteidigung kündigte Revision an. (sm)

