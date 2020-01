Bestätigt: Chinas Lungen-Seuche vom Menschen übertragbar – Rasante Ausbreitung – Erste Fälle im Ausland

Der neuartige Virus hinter der in China kursierenden Lungenkrankheit wird auch von Mensch zu Mensch übertragen. Ein chinesisches Expertenteam bestätigte die Infektion medizinischen Personals, berichtete auch die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Damit wird die bisherige Angabe widerlegt, dass der Virus nur von Tieren übertragen werden könne. Eine Übertragung zwischen Menschen sei laut der chinesischen Gesundheitsbehörde in ihren offiziellen Stellungnahmen bislang nicht nachgewiesen worden.

Rasante Ausbreitung

Die mysteriöse Lungenkrankheit hatte sich in China in den vergangenen Tagen überraschend schnell ausgebreitet. Zhong Nanshan (83), Vorsitzender der hochrangigen Expertengruppe der Nationalen Gesundheitskommission der Kommunistischen Partei in China und renommierter Experte für klinische Forschung im Bereich Atemwegserkrankungen bestätigte am heutigen Montag im Rahmen des staatlichen CCTV-Programms eindeutig eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung, berichtet die chinesischsprachige EPOCH TIMES.

Dem Bericht nach hatten sich 14 Menschen, medizinisches Personal, um einen neuen Patienten herum infiziert. Der Experte sagte auch, dass das Auftreten einer Übertragung von Mensch zu Mensch und einer Infektion des medizinischen Personals ein sehr wichtiges Zeichen sei.

Zhong war bereits 2003 darin involviert, das ganze Ausmaß der SARS-Pandemie bekanntzumachen und gilt als Anführer des Kampfes gegen die Seuche. Der neue Virus stammt ebenfalls aus der Erregerfamilie, zu der auch der tödliche Sars-Virus gehört. An der Sars-Epidemie waren in den Jahren 2002 und 2003 knapp 350 Menschen in Festlandchina sowie knapp 300 weitere in Hongkong gestorben. Insgesamt starben fast 800 Menschen. Die Seuche war in 29 Ländern festgestellt worden, so die WHO. Mehr als 8.000 Menschen wurden infiziert.

Offizielle Zahlen verdreifacht

Insgesamt sind bereits mehr als 200 Infizierte in China erfasst, drei starben, so die jetzigen offiziellen Regierungszahlen, die in den vergangenen Tagen rasant angestiegen waren. Waren es am Samstagmorgen in Wuhan noch 62 Fälle, stieg die Zahl um mehr als das Dreifache an.

Wie das staatliche Gesundheitsamt am Montagabend 18 Uhr meldete, zählt man in Wuhan aktuell 198 Fälle, in Peking fünf und 14 in der Provinz Guangdong (Festland gegenüber von Hongkong). Weiterhin gab es sieben Verdachtsfälle in der Provinz Sichuan (2), in der Provinz Yunnan (1), in Shanghai (2), in der Provinz Shandong (1) und ein Fall in der autonomen Region Guangxi.

Eine Studie des Zentrums für die Analyse globaler Viruserkrankungen am Imperial College in London bezweifelte ebenso wie Zhong den offiziellen chinesischen Tenor, der eine Mensch-zu-Mensch-Verbreitung ausschloss. Sie bezweifelte jedoch auch die offiziellen Zahlen und ging mit Stand vom 12. Januar von hochgerechnet 1.723 Fällen aus.

Virus überwindet Chinas Grenzen

Inzwischen passierte der SARS-ähnliche neuartige Corona-Virus auch die Grenzen Chinas und wurde bei Menschen in einigen anderen asiatischen Ländern nachgewiesen. Viele von ihnen waren zuvor in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, von wo aus sie den Erreger mitbrachten: nach Thailand (2), Japan (1) und Südkorea (1).

In Europa wurden bisher keine Fälle bekannt. Allerdings beginnt am kommenden Wochenende das chinesische Neujahrsfest mit seinen hochfrequenten Reisebewegungen, was den Virus in Verbindung mit der Verbreitung durch Menschen nur noch gefährlicher macht.

(mit Material von DPA und AP)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]