Corona-Fake-News als politische Waffe gegen Kulturshow – KP Chinas unter Propagandaverdacht

Die Ausbreitung des aus dem kommunistischen China stammenden Coronavirus sorgt deutschlandweit für Unsicherheit und infizierte bereits 2.078 Menschen, fünf Personen starben. Auch das kulturell-gesellschaftliche Leben in Deutschland erlebt gerade einen herben Tiefschlag, wegen des Virus.

In nahezu allen Bundesländern wurden vorübergehend Veranstaltungen ab 1.000 Besuchern abgesagt, sodass viele Kunst- und Kulturveranstaltungen, Konzerte und Messen existenziell bedroht sind. Umso schlimmer ist es, dass gewissenlose Propagandisten mit der Angst um den Virus ihr politisches Spiel treiben und Fake-News verbreiten.

Konzertierte Aktion mit der Angst

Auch die aus New York, USA, stammende chinesische Tanz- und Kultur-Gala „Shen Yun“, die sich unter anderem mit einer ihrer Tanzgruppen auf Europatournee befindet, musste mehrere abgesagte Veranstaltungen hinnehmen. Doch zusätzlich zum wirtschaftlichen Verlust sehen sich die Shen Yun-Künstler nun mit bösartigen Gerüchten konfrontiert. Dies deutet auf eine konzertierte Aktion der Kommunistischen Partei Chinas hin, dem Ensemble zu schaden und unter den Menschen Angst und Misstrauen zu schüren.

Seit dem vergangenen Sonntag, 8. März, ergoss sich eine Flut ungewöhnlicher zumeist textgleicher englischsprachiger E-Mails. Als Absender fungierten Chinesen. Die E-Mails wurden an fast alle Theater in Deutschland und Frankreich geschickt, die Shen Yun-Aufführungen im Programm haben. Darin werden die Tänzerinnen und Tänzer verleumdet, Corona-infiziert zu sein.

Spam-E-Mails mit Fake-Inhalt

Allein das Staatstheater Kassel, welches am 6. und 7. April drei ausverkaufte Shows im Programm hat, wurde mit rund 50 E-Mails zugespamt. Andere Theater sollen alle fünf Stunden dieselbe E-Mail von verschiedenen Absendern erhalten haben. In den E-Mails wird unter anderem behauptet, dass Shen Yun Auftritte im norditalienischen Mailand gehabt habe.

Derzeit ist Italien das Epizentrum der Wuhan-Lungen-Seuche in Europa. Der Zivilsschutz Italiens teilte am Donnerstag, 12. März, 18 Uhr, den neuesten Stand der Corona-Epidemie mit 12.839 Infizierten und 1.016 Todesopfern im Land mit. Die Region Lombardei mit ihrer Hauptstadt Mailand ist mit 6.896 Infizierten aktuell am schwersten betroffen.

Die Tourneegruppe hatte Italien nach der letzten Aufführung am 19. Januar in Modena verlassen. Alle Aufführungen in Mailand wurden frühzeitig abgesagt. Die Termine wurden auf das Jahr 2021 verschoben, wie das Veranstaltungsmanagement mitteilte.

Fake-News auch in den USA

Bereits vor einiger Zeit hatte die Künstlergruppe aufgrund von gestreuten Gerüchten mitgeteilt, dass Shen Yun seinen Sitz in den USA hat, und nicht in China. Auch seien die Künstler seit Jahren nicht mehr dort gewesen und hätten in letzter Zeit auch keinen Kontakt zu Menschen aus China gehabt.

Mehr noch: Es wurde darauf hingewiesen, dass Shen Yun in China nicht auftreten darf. Die Mitglieder des Ensembles sollen sogar auf den Schwarzen Listen der Kommunistischen Partei zu finden sein.

Die Gerüchte, die Shen Yun verleumden, wurden in den sozialen Medien verbreitet und besagten, dass einige Künstler mit dem Virus infiziert seien und rieten dem amerikanischen Publikum vom Besuch der Veranstaltung ab. Aufgrund der offenbar absichtlich gestreuten Lügengeschichten sahen sich die Gesundheitsbehörden des Staates Utah bezüglich des Auftritts in Salt Lake City dazu veranlasst, den Behauptungen öffentlich entgegenzutreten:

Uns sind mehrere Gerüchte über die Auftritte der Shen Yun-Tanztruppe in SLC bekannt. Wir haben sie untersucht und haben keinen Grund zur Annahme, dass Mitglieder der Shen Yun-Tanzgruppe mit COVID-19 infiziert sind. Diese Auftritte stellen keine Gefahr für die Einwohner Utahs dar.“ (Utah, Departement of Health)

Zwietracht zwischen Ethnien säen

Zudem wurde darauf verwiesen, dass das Risiko einer Infektion mit dem Wuhan-Coronavirus mit „jüngsten Reisen nach China“ verbunden sei und nicht mit Gruppen von Menschen oder bestimmten Ethnien.

Auch die „Washington Post“ berichtete von Fake-News in Salt Lake City, Utah, am 25. Februar. Von „ungenauen Gerüchten“ im Internet war die Rede, in denen behauptet wurde, dass die Tänzer kürzlich aus Südkorea gekommen seien und ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten.

We are aware of several rumors regarding the Shen Yun dance troupe performances in SLC. We have investigated them and have no reason to believe that any members of the Shen Yun dance troupe are infected with COVID-19. These performances pose no risk to Utah residents. 1/2 pic.twitter.com/zzTBLXAghj — Utah Dept. of Health (@UtahDepOfHealth) February 24, 2020

Auch in Südkorea, wo eine der insgesamt sieben Tourneegruppen auftrat, versuchte die Kommunistische Partei Chinas mit Fake-News zu landen.

In der Stadt Ulsan, in der Shen Yun vom 11. bis 12. Februar mit zwei Shows auftrat, erhielt der Theatermanager einen Telefonanruf von einem Fernsehreporter, der nach Informationen des chinesischen Konsulats mitteilte, dass die Shen Yun-Darsteller aus Wuhan stammen würden. Der Manager war jedoch informiert und wies die Fake-News zurück.

Lesen Sie auch Shen Yun – Aufführungen: Chinas Regime verbreitet Lügen im Zusammenhang mit Coronavirus

Weltweite Propaganda gegen Kultur-Renaissance

Doch warum? Offensichtlich hat dies mit der künstlerischen Mission des von chinesischen Exil- Künstlern 2006 in New York gegründeten Ensembles zu tun. Sie wollen mit künstlerischen Mitteln die Wiederbelebung der 5.000-jährigen traditionellen chinesischen Kultur erreichen und diesen Schatz mit der Welt teilen.

Eine solche Mission konnte nur außerhalb Chinas verwirklicht werden, denn das kommunistische Regime Chinas hat die letzten siebzig Jahre damit verbracht, die traditionelle Kultur, die Werte und die Künste systematisch zu zerstören.“ (Shen Yun)

In der Show werden auch Tanzstücke gezeigt, die die Verfolgung der spirituellen Bewegung „Falun Gong“ durch Chinas Kommunisten thematisieren, was dem Regime in Peking ein besonders großer Dorn im Augen zu sein scheint.

Weltweit versuchte die Kommunistische Partei Chinas bereits mehrfach über ihre internationalen Schaltstellen, die Botschaften und Konsulate, die Aufführungen von Shen Yun zu sabotieren. Sie forderte in Briefen an Theater die Absage der Shows, setzte Regierungsvertreter in Deutschland, den USA, Neuseeland und vielen anderen Ländern unter Druck, wie es in einer Pressemitteilung der Kompanie heißt.

Bereits 2010 berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ von einer massiven Propaganda-Aktion des chinesischen Generalkonsulats in München, um die mit mehr als 100 Künstlern angereiste Kompanie an ihren Auftritten im Prinzregententheater abzuhalten. Dem Münchner Konzertveranstalter Helmut Pauli (Tonicale GmbH) wurde von der chinesischen Vizekonsulin persönlich damit gedroht, dass er nie wieder ein Visum für China bekäme und seine Kontakte zu chinesischen Partnern unterbunden würden, wenn er die Show nicht absage. Pauli hatte sich von den Chinesen jedoch nicht einschüchtern lassen.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]