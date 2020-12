Massenüberwachung für alle: Peking bietet der Welt sein QR-Code-System an

Der chinesische Machthaber Xi Jinping sprach beim virtuellen Gipfel der G20-Staaten Ende November davon, dass die Welt einen „globalen Mechanismus“ benötige, um Reisen trotz COVID-19 zu ermöglichen. Diplomatisch formulierte er: „Wir müssen Politik und Standards weiter harmonisieren und ‚Fast Tracks‘ einrichten, um den geordneten Personenverkehr zu erleichtern.“

Xi schlägt vor, gegenseitig Gesundheitszertifikate und Testergebnisse mittels QR-Codes anzuerkennen – und bot an, dass sich weitere Staaten ihrem System anschließen können. Auch sei China bereit, seine Impfstoffe mit dem Rest der Welt zu teilen, wie die staatliche Nachrichtenagentur „Xinhua“ berichtete.

Wie die G20-Staatschefs auf den Vorschlag reagierten, ist der Redaktion nicht bekannt.

Das grundlegende Problem des QR-Code-Systems liegt darin, dass es als Instrument zum Machterhalt der Kommunistischen Partei Chinas eingesetzt wird. Peking benutzt bereits seit Februar 2020 QR-Codes in Bezug zu COVID-19.

Die verwendeten „Health Code“-Apps erstellen Bewegungsprofile der Smartphonenutzer und ermitteln den Gesundheitszustand. Nur mit einem grünen Code sind freies Reisen und freies Bewegen oder einkaufen gehen erlaubt. Andere Farben wie Orange und Rot bedeuten Quarantäne. Voraussetzung für den grünen Code ist Systemtreue.

Gescannt werden muss überall, typischerweise beim Verlassen oder Betreten der Wohnanlage, vor dem Betreten eines Geschäftes, in allen Verkehrsmitteln oder an den unzähligen Straßensperren. Aus der Provinz Xinjiang wird berichtet, dass in den Städten an allen Straßenkreuzungen und im Abstand von 200 m Kontrollpunkte sind.

Für Hongkong wird aktuell die Einführung eines derartigen QR-Code-Systems vorbereitet. Die offizielle Begründung dafür ist, dass Einwohner Hongkongs ohne 14-tägige Quarantäne auf das chinesische Festland können.

Die Regierung in Peking verlangt für Einreisende sowohl einen negativen Nukleinsäure-Test als auch einen IgM-Antikörpertest. Früher mussten Reisende nach China nur einen negativen Nukleinsäuretest vorweisen und nach der Ankunft im Land 14 Tage in Quarantäne gehen.

Mit dem QR-Code-System kann jegliche Kritik an der KP Chinas unterbunden werden. Demonstrationen und Proteste werden undenkbar, demokratischen Prozesse durch die totalitäre Diktatur erstickt.

„Eine anfängliche Konzentration auf die Gesundheit könnte leicht zu einem Trojanischen Pferd für eine breitere politische Überwachung und Ausgrenzung werden“, twitterte Human-Rights-Watch-Geschäftsführer Kenneth Roth – „ähnlich zu den Gefahren, die mit dem chinesischen Sozialkreditsystem verbunden sind.“

Beware of the Chinese government’s proposal for a global QR code system. An initial focus on health could easily become a Trojan Horse for broader political monitoring and exclusion, akin to the dangers associated with China’s social-credit system. https://t.co/rKfmCZQ376

— Kenneth Roth (@KenRoth) 23. November 2020