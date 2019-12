China » Politik » Europa Seit über 10 Jahren: Londoner protestieren rund um die Uhr gegen Organraub im kommunistischen China

"Das Wetter und das bisschen Kälte ist eine kleine Sache. Es kann wirklich nicht mit dem verglichen werden, was die Falun Gong-Praktizierenden in China durchmachen müssen", so Amy Minghui Yu über die mittlerweile seit 17 Jahren andauernde 24-Stunden-Mahnwache vor der chinesischen Botschaft in London.