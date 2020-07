Shandong, China: Behörden zerstören Wohnhaus – Frau sitzt mit ihren Habseligkeiten auf der Straße

Lokale Behörden in der chinesischen Provinz Shandong reißen Wohnhäuser ab und verkaufen das Land gewinnbringend weiter. Die Hausbesitzer aber geraten in Not.

Ihre Habseligkeiten sind überall draußen verstreut. Die Bettwäsche liegt zusammengeknüllt auf der Erde, Möbel und Geräte wurden zerschlagen und zwischen Stapeln von Bekleidung, Kochutensilien und dem Fernseher liegengelassen. Alles liegt draußen. Eine Bäuerin aus der ostchinesischen Provinz Shandong nahm ihr Elend auf Video auf.

Ihr Haus wurde gegen ihren Willen von den Behörden abgerissen, noch bevor sie eine Bleibe finden konnte. Sie weint und beklagt ihr Leid, während sie ihre Sachen filmt, die auf der Erde herumliegen.

Das ist keine Müllhalde, das ist mein Zuhause. Ich bin keine Bettlerin, das ist mein Zuhause.“

Projekt in Shandong: „Dorf-Fusion“

Die Situation ist kein Einzelfall. Sie ist das Ergebnis der Politik der „Dorf-Fusion“ in Shandong. Seit 2019 werden dabei Bauernhäuser abgerissen und Dörfer zusammengelegt. Die Bauern sollen dann in Mehrfamilienhäuser einziehen.

Die Landwirte lehnen diese Politik entschieden ab, weil sie eine schwere finanzielle Belastung für ihre Haushalte darstellt und die Fusion ihre ländliche Lebensweise grundlegend verändert. Manche der Bauern leben seither in provisorischen Häusern und Hütten.

Die Entschädigung durch das Regime beträgt lediglich zehn bis 25 Prozent des Geldes, das die Bauern nun für ihre neuen Wohnungen zahlen müssen. Frau Lu, eine Einwohnerin der Provinz Shandong, sagt:

Es ist sinnlos, Hilfe beim Gericht zu suchen, weil die mit den Regierungsbeamten zusammenarbeiten.“

Herr Li, ein anderer Einwohner, sagt über den Landraub, dass es das Ziel des Regimes sei, das Land der Bauern für profitablere Projekte zu nutzen.

Beamte der Kommunistischen Partei Chinas erhalten das Land der Bauern für profitable Industrieprojekte. Sie stecken auch einen Teil des Geldes in ihre eigenen Taschen. Die Häuser der Bauern werden abgerissen, sie haben dann in Appartements zu leben. Tatsächlich werden sie von den Beamten verfolgt.“

In ganz China werden seit Jahren Häuser zwangsweise abgerissen, was zu großen Konflikten zwischen den Menschen und den Behörden führt. (sm)