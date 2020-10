Chinesische Schweine bereits 2016 mit einem Coronavirus infiziert – Übertragung auf Menschen denkbar

Ein bei chinesischen Schweinen gefundenes Coronavirus – das akute Schweinedurchfall-Syndrom (SADS-CoV) – könnte eine Bedrohung für die menschliche Gesundheit sein. Das sagen amerikanische Wissenschaftler in einer neulich veröffentlichten Studie. Sie schließen das Risiko einer Übertragung auf den Menschen nicht aus.

Am 12. Oktober gab die amerikanische wissenschaftliche Fachzeitschrift „PNAC“ („The Proceedings of the National Academy of Sciences“) die neue Studie bekannt. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass chinesische Schweine bereits 2016 mit SADS-CoV infiziert waren und die Symptome Durchfall und Erbrechen aufwiesen.

SADS-CoV, abgekürzt aus „swine acute diarrhoea syndrome coronavirus“ (auf Deutsch „Coronavirus des akuten Schweinedurchfall-Syndroms“), ist für junge Schweine extrem tödlich und führt laut der Studie dazu, dass 90 Prozent der Ferkel innerhalb von fünf Tagen sterben.

Das Virus gehört zur selben Familie wie SARS-CoV-2, dem Virus, das die Atemwegserkrankung COVID-19 verursacht.

Virus vermehrt sich im Menschen

Durch Labortests stellten die Wissenschaftler fest, dass sich das Virus in menschlichen Zellen aus der Lunge oder aus dem Darm effizient vermehrt. „[D]as zeigt eindeutig, dass dieses Virus ein immanentes Potenzial für artenübergreifende Übertragung und eine Anfälligkeit für Menschen zur Infektionen besitzt“, besagt die Studie.

„Es ist unmöglich vorherzusagen, ob dieses Virus … auftauchen und Menschen infizieren könnte“, sagte die Mitautorin der Studie Caitlin Edwards in einer Pressemitteilung. „Jedoch zeigt das breite Wirtsspektrum von SADS-CoV in Verbindung mit der Fähigkeit, sich in primären menschlichen Lungen- und enterischen [gastrointestinalen] Zellen zu vermehren, ein potenzielles Risiko für zukünftige Ansteckung unter Menschen und Tieren.“

Bislang gab es keine registrierten Fälle, in denen Menschen mit SADS-CoV infiziert wurden. Die aktuelle COVID-19-Pandemie zeigt jedoch, dass Coronavirusstämme von Tieren infolge eines Überschwappens potenziell auch Menschen infizieren können.

Das Forschungsteam für diese Studie besteht aus 14 Epidemiologen, Immunologen und Mikrobiologen der Universität von North Carolina in Chapel Hill, USA.

Die Forscher empfahlen der chinesischen Schweineindustrie, dieses Virus genau zu überwachen, da es zu einem SADS-CoV-Ausbruch unter Schweinebeständen kommen könnte.

Das Potenzial, Menschen zu infizieren, ist da

Im Jahr 2018 brach in China die afrikanische Schweinepest aus, was zum Abschuss von Millionen von Schweinen führte.

Nachdem diese SADS-CoV-Studie veröffentlicht wurde, fühlten sich einige chinesische Netizen betroffen. Einer schrieb: „Das Wuhan-Coronavirus wütet immer noch auf der ganzen Welt. Nun wird es auf der Welt weiterhin Katastrophen geben.“

Huang Limin, Vorsitzender der Gesellschaft für Infektionskrankheiten in Taiwan, sagte den taiwanesischen Medien: „Wenn (das Virus) Säugetiere infizieren kann, hat es das Potenzial auch Menschen zu infizieren, solange Menschen häufig mit diesem Tier in Kontakt kommen. Viele Viren infizieren zuerst Schweine und infizieren dann den Menschen. Wie das Schweinegrippevirus, das wir hatten. Fast alle sahen so aus. Es ging von einem oder zwei Schweinezüchtern oder Mitarbeitern aus, die mit dem Virus infiziert waren.“

