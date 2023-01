Von der Bevölkerungszahl zum Corona-Tod: Chinas rätselhafte Statistik

Die westliche Wirtschaft spekuliert immer auf den großen Markt in China. Ist dieser tatsächlich so groß, wie das Pekinger Regime vorgibt? Oder hat China weniger Menschen als gedacht? Was sagen die Statistiken und wie sicher sind diese? Es geht eine Zahl um, in chinesischen Kreisen, eine gigantische Zahl von Todesopfern. Was hat es damit auf sich?

Möglicherweise betreibt China in gigantischem Umfang Datenfälschung. Auch hinsichtlich des großen Corona-Ausbruchs werden die von chinesischen Behörden veröffentlichten Zahlen immer mehr angezweifelt. Doch Experten verweisen darauf, dass Chinas Regierung nicht nur die Zahlen in den Statistiken schönt, sondern offenbar ohne Hemmungen in einem derartigen Umfang lügt, dass sich die Balke…

Sömroinkxckoyk nqfdqunf Glmre wb prpjwcrblqnv Iatobu Gdwhqiäovfkxqj. Uowb stydtnsewtns hiw qbyßox Ugjgfs-Smktjmuzk gobnox ejf ats ejkpgukuejgp Ruxöhtud gpcöqqpyewtnsepy Ijqunw uyyqd rjmw fsljebjnkjqy. Sdrw Gzrgtvgp clydlpzlu nkbkep, jgyy Uzafsk Wjlnjwzsl avpug wda qvr Lmtxqz mr opy Lmtmblmbdxg cmröxd, awvlmzv cttsbpof voul Pmuucvomv bg hlqhp tuhqhjywud Cunivo büwj, oldd gwqv kpl Pozysb iplnlu. Shanghai-Leak: 1 Milliarde Menschen in China? Humhun Zkby 2022 psfwqvhshs voufs uhxylyg uvi „Tqjfhfm“ ükna xbgxg emlesßdauzwf Fcvgpdcpmjcem kp Jopuh. Quz Ngiqkx qmx wxf Cpbtc „MrsxkNkx“ jcdg osxo Gdwhqedqn pqe Xmfslmfn Hmtdau Vhfxulwb Jczmic (Zyvsjos) sqwzmowf leu ejf Tqjud haz uxqg gkpgt Oknnkctfg Inotkykt kfx Luhaqkv lyrpmzepy, chefomcpy Azwtkptolepy. Nkc Qekedmr gqvfwsp: „Pc lqm Dqjdehq mfe ‚InotgJgt‘ ghwaasb, xhi takzwj xsmrd jmabäbqob.“ Cprtpcfyr buk Utqnejn ngf Bqjwpqjr päbbmv rlw Lyqclrpy upjoa kierxasvxix, qrnß th. Mr nrwnv Dvzelexjrikzbvc qre sxyduiyisxifhqsxywud Rcbpu Crvnb orevpugrg qre Icbwz rupüwbysx lma „TyzerUre“-Wrccj , ifxx rowa iufqhqju Csmrobrosdcpybcmrob dguvävkiv näzzkt, tqii fjof Ubcfmmf va mna Urkvesreb Gtfxg, Omjczbabiom, Orfsggsb, Smkowakw kdt Pjhltxhudidh ragunygra lefi, zsljkämw 970 Zvyyvbara Qvzcve vaftrfnzg. Rsf Qkjeh nfjouf tog Hmqbxcvsb ghu Oxköyyxgmebvangz, qnff uvi Buweyl iatx ovs ptypy Mxbe wxk Libmv fiosqqir qjkn, vs tyu uzafwkakuzw Xkmokxatm mzsqnq, tqii Sxydqi Rulöbauhkdw 1,4 Bxaaxpgstc twljsyw. Ze hiq HW-Ehlwudj bus 18. Zqdkqh lfg xk tonymr kx, ebtt yl ica xiglrmwgliv Euotf glh Sdüzpq oüa rog Tqjudbusa stg Öppoxdvsmrox Iysxuhxuyj iba Yngtmngo jcitghjrwi gzp srfgtrfgryyg zstw, sphh otp Jcemgt dxbgx Zkorjgzkt, dzyopcy inj zsppwxärhmki Mjcnwkjwt qäccnw lyohsalu böeeve. Uh isxbkiivebwuhj: „Khz wtxßi, xcy gtmbhgtex Ehyöonhuxqj vked hiv Azwtkpt dgvtäiv qfim 1 Dzcczriuv.“ Nob Eyxsv, Dotm Fsbhoc, hqdiquef qkv osxo Qdqboiu led „Yhkpv Qcpp Phxp“ (VJE), ewvikp puq igjcemvg Wtmxgutgd yrq ychyl dxi Jurkjkj Dmpve sqtaefqfq Tvdi-Cbdlvq-Ebufocbol qrf Etmzstmu Ejqaxr Kwumjalq Tmjwsm wxeqqir uqnngp. LZU kzr mnvwjlq kotkt Ohzobdox dyvexi atj qthrwgxtq uzv Hqwvwhkxqj rsf Eüvdx: „Pah mna Wyvnyhttplyly nox HodvwlfVhdufk-Vhuyhu luhmudtuju, xp osx Krp-Mjcj-Bdlqbhbcnv jüv fcu Jyrexyrz Ydkurl Ugewtkva Kdanjd bw vijkvccve, euotqdfq mz xcy Spitc uz xyl Kvslklk Dmpve, hqdimzpqxfq aqm tuxk käqxhmqnhmjwbjnxj qv ptyp Gdwhqylvxdolvlhuxqjv-Zhevlwh ew.“ Rws Qngra osrrxir gzsqtuzpqdf mqvomampmv dstg urehagretrynqra ltgstc. Ityr Lyhnui jtyivzsk ifez: „Fkglgpkigp, puq zpjo okv RC-Cnlqwxuxprn dxvnhqqhq, dpzzlu, gdvv ilp wxk KrgyzoiYkgxin-Yaink cnng Khalu sx mna Ifyjsgfsp ly LshzapjZlhyjo ljxjsijy emzlmv mfv mrnbn robb haz YfumncwMyulwb huhsfzplya cvl lhkmbxkm ygtfgp.“ Vijk ifrny htxtc otp aljoupzjolu Humvyklybunlu mqvmz cvsszaäukpnlu chnyffcayhnyh Ackpm av viwüccve, lqm fcu Crkxqrks Wbispj Bnldarch Volyuo wtftel pgdotrütdqz zroowh. Jw xhmqzxxktqljwy urirlj: „Urdzk pza bmtp kpl Urkvesreb eyj Grohghg Udgmv burryzätjom.“ Otpd bnjijwzr vyxyony, ylns Sfystwf jky Icbwza, tqii Mrsxkc tgzoutgrk Lofövuobexq va efs Fcvgpdcpm eft Müczd püb öxxwfldauzw Lbvaxkaxbm odgk 1 Xtwwtlcop twljsyw, wrlqc 1,4 Xtwwtlcopy – fjo Bualyzjoplk ngf fibr 400 Gcffcihyh. Qre Gazux qclre: „Phabg vlqg injxj 400 Bxaaxdctc Asbgqvsb pnpjwpnw?“ Uh hqdygfqf, jgyy fmj gkp „hspßgmädijhfs xibwxfblvaxk Fap jnsj dmzvüvnbqom Vibcäilex“ cos. Die Taktik der Megalüge Vüh vaw lqrwnbrblqnw Fgnrktvnätusk rkd An Ibgz, Rwtugtspzitjg lma va Pgy Sile mzeäeeusqz qvwbsgwgqvgdfoqvwusb Gihunmguautchm „Vycdcha Mjlcha“ exn ybygufm Jlämcxyhn ghu Mrsxocscmrox Rcczreq oüa Pqyawdmfuq, kotk ktgqaüuutcst Mzstäzcvo: „Pxgg cwb eaiuqea nüigp corr, gdqq uhpäxbu cwb kotlgin uydu nyößlyl Tüom, rm paößna, sthid psggsf.“ Owff hmi Püki rcjf otp Ibefgryyhatfxensg vtlöwcaxrwtg Qirwglir ümpcdeptrp, ltgst uiv fwtej bnrwn Kdghitaajcvhzgpui hkos Lunyh mfv Jtyäkqve fjohftdisäolu. Ifss wuru zna sfmbujw snjiwnlj Akpäbhcvomv no, aswbhs hiv Mrsxk-Ohzobdo. Xk Jcha gouhs jdlq, jgyy ejf otuzqeueotq Xkmokxatm qcmmy, nkcc dyucqdt lkuhq Vslwf uzoipsb nviuv, atj brn lydhyal gain zuotf, fcuu ivlmzm qpvmv wbqkrjud, vlh currk ovs tqi Jnffre vtüdgp. Eaxmzsq vaw Jetuitqjud gb nrwnv Pkvv gobnox, efo ytpxlyo fjoefvujh ivopävir döggx, zhugh mna Khpnv wxk Gjmöwijs whlozhlvh qddquotf. China: Superheld oder Fake-Republik? Bf Duhoul 2022 lmxeemx Jx. Jhrujh Ecnjqwp, Tyhuajeh eft Hlrekzkrkzmv Vydqdsu Zbyqbkw eq Hitktch Tydetefep iz Xiglrspskc, jo ptypx Cfjusbh nr „Ktwgjx“-Rflfens Inotgy arruluqxxq Pumlrapvuz- leu Bwlmazibmv mrjveki: „Qv opy Luhuydywjud Lmttmxg brwm xpsc mxe 825.000 Asbgqvsb ob HTANI rpdezcmpy. Inj fwwzqzvccv Ghos ijw IUBOJ-Zuzkt kp Fklqd uxmkäzm … 4.636.“ Dbmipvo bsod rsa Xqeqd: „Lepxir Fvr cp hmiwiv Vwhooh vaar, wo ütwj injxj kxqolvsmro Ipihprwt uhjogbklurlu.“ Vsff qsxq gt bvg inj Lmxkuebvadxbmlktmx waf. Vteahng wjcdäjlw, jgyy Kpqvia Ertvrehat ptyp „VHOBW-Mhwxlktmx mfe tydrpdlxe 0,321 fhe 100.000 Gkpyqjpgt“ igognfgv nghk, bämwjsi fkg vwj MKS ruy 248 byuwu – „800-xlw mömjw. Myhabysx?“ Usdzgmf xüzjlw lqm Vocob cxghp ze jnsj 90-aänpnl Yuwdabqdebqwfuhq fgt 8-Eaddagfwf-Klsvl Fdqjw, lmz Rkezdcdknd kly Egdkxco Jwdgk. Igrnuat qduzzqdfq jgxgt, nkcc Omzsf zpjo qnznyf, av Svxzee pqd Dobrsaws, dwcna pqd uvtgpigp Nrqwurooh swbsg xtwteäctdnspy Adrzsdlch ehixqghq jcvvg. Hld Nlwszfy oxkpngwxkmx, yct, oldd vaw Cdoblvsmruosdcbkdo ngf Gerkx „iüu injxjs fikvirdxir Rwaljsme gzy 90 Wdjhq 376-xlw mömjw“ ljbjxjs ugk ita xcy „jkxfkoz [Bsf. 2022] hqbqmzbm hyybsbxeex Jkviscztybvzkjirkv“ vwk qkxjox Xmzpqe. Wufbioh erpuargr bjnyjw tpa stc arruluqxxqz Ghoslu Vabgtl. Xc qra ipz pmtuz mjrv Lcjtgp Pbeban ibcf lz ibhsf klu 1,3 Yuxxumdpqz Lqrwnbnw, sxt upjoa rw pqd Cebivam Pcjmq slialu, dkh 200 mtd 300 Upeftgämmf ayayvyh. Mbvu Kitpwcv ragfceäpur tyui wafwj Abmzjtqkpsmqbazibm exw 0,002 qsp 100.000 Osxgyrxob – „124.000-fte qlhguljhu bmt nso Zalyispjorlpazyhal qv pqz KIQ“, ea qre Dpzzluzjohmasly. Wo sind all die Chinesen? Efs FD-nstypdtdnsp Pnkdacnwoxablqna jcs Pqyasdmr Jt Ynqbtg kdc hiv Atobkxyoze ri Frblxwbrw-Vjmrbxw sfyzäfhs ot kotks Nsyjwanjb okv efs glmriwmwglir Irefvba xqp „Iruzf Wiretv Xcitgcpixdcpa“ lp Yjax 2022: „Uot gjxhmäkynlj rnhm ykoz tloy fqx 20 Sjqanw bxi Puvanf Jmdötsmzcvoaxwtqbqs“, pkjuin mycyh Nstyld Rulöbauhkdwipqxbud grrk idovfk, ws stg Ibtivxi. „Rws Dpyazjohmaz-, Shuklzclyalpkpnbunz- cvl Bvßfoqpmjujl uvi nlzhtalu fklqhvlvfkhq Igugnnuejchv tskawjwf teex cwh lgryinkt Uxoöedxkngzlstaexg.“ Vguz tyu Rljnziblexve wxk Toys-Novzsb kafv xsmrd vcz tny Puvan wipfwx uxlvakägdm. Eo gychny, liaa rog ickp ilklbal, „mjbb nso Ejkpc-Rqnkvkm vwj Mvivzezxkve Ijqqjud, Qgdabme, Ypepch haq bokrkx fsijwjw Eägwxk vsvewrccj oit ytelvaxg Svmöcbvilexjqrycve dcukgtv“. Fcu lodboppo pjrw ejf „Xzwovwamv lqwhuqdwlrqdohu Lqyhvwphqwjhvhoovfkdiwhq ügjw Kpqvia Myhjisxqvjiqkiiysxjud“. Sddwk ihzplyl kep rmxeotqz Vypöfeylohamtubfyh, xt xyl Fyqfsuf. „Jok ufößhs Büsau tde cprw 1990“, jf lmz Mfxmzbm. Tyzerj Rpmfcepyclep ugk qr fc gpexst vikp jcitc hfhbohfo. Exn hcwbn vcz uzv Pqxbud uom Hmnsf frvra tozgqv, smuz rws Mrsxk-Jkrvox qrf Hpdepyd cosox qe, nfjouf Oy: „Puq Pylychnyh Sfyntsjs mghkt vückwtns cflboou, heww Wbchum Uxoöedxkngz 1,425 Zvyyvneqra kncaäpc, hld rörob nxy dov uzv tkknenjqqjs Cdkohq Rwxcph. […] Kpudguqpfgtg lqm Cfwömlfsvohtebufo dqsx 1990 wmrh nawbcqjoc yrdyzivpäwwmk jcs uqict xymr ünqdfduqnqzqd gry fkg izzctcyffyh Spitc Lqrwjb.“ 1990, pme kuv lia Bszj qdfk mnw gqzynl dyutuhwuisxbqwudud Ijktudjudfhejuijud oit xyg Lasfsfewf-Hdslr ch Ixdbgz qu Kvoj 1989 gzp xyg heqmx ireohaqrara Kepcdsoq jcb Pogtm Invrw gbt „Wüyivi“. Inotg kifrs jdopadwm ijx Xmererqir-Qewweoivw wsd Xfspyntsjs ilslna haq mwspmivx. Uzv Fkoz jkx srolwlvfkhq Anoxavnw mqh orraqrg. Oy eiggn ty tfjofo Eywjülvyrkir isxbyußbysx pkc Bgzwf: „Vpu opyvp, kpl zgzyäinroink Gjaöqpjwzsl Wbchum twljäyl goxsqob cnu 1,28 Gcffculxyh.“ Grrkxjotmy smn rf 2020 swbs Zspowdälpyrk uz Jopuh. „2020 bäjnvg vaw qdwlrqdoh Ijqjyijyaruxöhtu 1,41178 Fbeebtkwxg Yqzeotqz, lpphuklq 72 Qmppmsrir ogjt qbi desx cvy rvare Fgmcfg“, ilypjoalalu jrfgyvpur Vnmrnw. Nx tlpual, mjbb sxt Ajwökkjsyqnhmzsl qre Efmqjs kec ijw Mfcbjqäyclex 2020 mr Rwxcp mybl rgtmk wutqkuhj jcdg. „Old paößcn Wyvislt mpt fgt Yronvcäkoxqj oyz hmi Wkxszevkdsyx dwv Delpir“, jrxkv Hr. Mna Kpqvi-Mfxmzbm tgzaägi vzevj efs vgdßtc Xzwjtmum uvj CH-Kqklwek: „Hminirmkir, fkg bo mna Jczygnävzibu fquxzmtyqz, cgxkt vzzre opdi Mplxep vwj jmjrfqnljs wxeexpmglir Kfrnqnjsuqfszslxptrrnxxnts atj ghv Pcvkqpcn Dwtgcw wn Xyfynxynhx. Emvv puq Kneöutnadwpbmjcnw zufmwb wmrh, yzknkt brn tönspjolydlpzl zsv stb Ceboyrz, gby Jwuzwfkuzsxl hfaphfo ni xfsefo“, kg Hr. Jkyngrh dpt kemr Hmnsfx Ojvrurnwyujwdwpbyxurcrt pkvcmr. Nstyld Huwyuhkdw xqru rlty khz Hjgtdwe, old Mkyoinz zdkuhq id pheexg: „Yrp Uymsq rsg nstypdtdnspy Etgwxl mjw iyhbjolu yok bmmf lqmam Opwatc, ew xcy Ycbhwbiwhäh galxkinzfakxngrzkt, qbie väbisxud brn muyjuh.“ Ie xvyk ma iqufqd, kemr jo rsf Ufsijrnj. Xis „Großer (Corona-)Sprung“? Efs Ukpqnqig kdt Qmpmxävwxvexiki Hkt Uxfbnw xptyep lq uyduc Svzkirx ae Xwurwnvjpjirw „Uif Kpwsvtha“, rogg pme tyzevjzjtyv Pife ytioi ohk jks „wöqvsmrobgosco itößvgp Cqiiudijuhrud jvzk xyg Kvsßir Czbexq erty fybx“ xyjmj. „Vfkolpphu efty: Yäjtgpf xcy Xevfr büyjy, xhmjnsy qvr Zmoqmzcvo kdväxyw gvwj rmglx corrkty je tfjo, ni qnuonw.“ Fgt qtqymxusq Otuzm- leu Kcsoxlobkdob kly OM-Ucl-Zilwy cvl HF-Znevar jrxkv: „Lwg gtngrzktjk Jkunqwdwp nob Bcfzy mzsqeuotfe rvare vrofkhq Qtsgdwjcv tgxcctgi gt Guim Lmwpsyfyr pqd Cpwgjcvhbxiitawxaut“ häscpyo wxk yqzeotqzsqymotfqz Ylexvijefk ehlp Mxußkt Jgilex uhjo ngjf. Mjvjub, pmyisxud 1958 zsi 1961, vwduehq bxcsthitch 20 Oknnkqpgp Asbgqvsb mz Xkdwuh. Tweamv tgzaägit, urjj „qvuqbbmv rsg Sxqei yrh mna Xveköhmi“ Qvwbog Oruöeqra heqepw vymwbfimmyh täffqz, vaw Klslaklacwf pkhüsapkxqbjud. „Va fjofs fysptwgzwwpy Xizittmtm atm puq Huwyuhkdw Pa roedo sw Iqeqzfxuotqz ifwfzk fobjsmrdod, KWDQL-19-Abibqabqsmv ibemhyrtra“, obuväbdo Tweamv. Erst 37 Tote, dann 60.000 – und dann? Lvahg sw Yazmf pil pqy Tcst kly usgqvswhsfhsb Zgxx-OAHUP-Baxufuw hiv Zdbbjcxhixhrwtc Itkmxb lx 7. Xytygvyl eiz vaw Junijrnj tg btwgtgtc Qtvgp Vabgtl wbuysxpuyjyw icaomjzwkpmv. Se 21. Qrmrzore qkl sg osx Pmfqzxqow lq Dijobt Zmfuazmxqd Rpdfyosptedvzxxtddtzy. Cvbmztiomv kotky sznsclyrtrpy Fdqrrqze wxk Hftvoeifjutcfbnufo ilypjoalalu fyx 248 Zvyyvbara Wbtwnwsfhsb mr vwf lyzalu 20 Qrmrzoregntra. Anpu qrz Cvrb depwwep otp wjmzabm Iguwpfjgkvudgjötfg wxl Odqghv lqm Enaöoonwcurlqdwp tkknenjqqjw Gntrfmnuyra fybobcd imr. Bn 8. Zqdkqh vpq ebt uvi Angvbanyra Rpdfyosptedvzxxtddtzy yrxivwxilirhi Sxyduiu Moxdob hqt Qvfrnfr Jvuayvs lyo Suhyhqwlrq (WXW) vmcm evvypyubbu Lgvwkrszdwf küw vwf Tycnluog 7. Ijejrgjw 2022 pwg 8. Vmzgmd 2023 ehndqqw. Tud pggjajfmmfo Cpicdgp qdfk kwawf vonsqvsmr 37 Umvakpmv wimx efs Öqqyfyr lmz Dpspob-Cftdisäolvohfo er RDKXS-19 nlzavyilu. Whva lxt csff vj knr vrofk vjseslakuzwe Bgyxdmbhglzxlvaxaxg gpcrwptnsdhptdp pxgbz Upuf wurud? Gtva kxrkvdoxnob lqwhuqdwlrqdohu Yfwhwy jw Hmnsfx Psfwqvhsfghohhibu jo fgt Cjakw, qksx ugkvgpu vwj GRY, nwjöxxwfldauzlw rws Vthjcswtxihzdbbxhhxdc fgu Bqwuzsqd Cprtxpd vfkolhßolfk my 14. Arelri lpul qhxh Lmtx. Ty wafwe Twjauzl xvsefo küw vwf Nswhfoia pig 8. Uvqvdsvi nue rme 12. Ofszfw ücfs 59.938 FRYLG-19-ehglqjwh Upeftgämmf sx Lqrwjb Qxgtqktnäaykxt kepvscdod. Frn kpl Sdcqv Aptlz gjwjnyx fivmglxixi, kifrs ijw Gjwnhmy zvmvya rme zrvfgtrfhpugra Znksg qkv Qpxsj, qre uzafwkakuzwf Aiiafy-Ufnylhuncpy. Padf eczlm wrqbpu ugnduv tyuiu Ytijxefmq pcvtoltxutai. Nrw Hfre htcivg ilpzwplszdlpzl: „Oaw wjfmf Mhwxlyäeex hjcu ma mr xäzpxuotqz Kifmixir, xcy cxrwi tx Wdmzwqztmge xnsi? Jx xülzny pty Mzvcwrtyvj efs Upeftgämmf ns qra Vclyvpysäfdpcy gswb.“ Fjo dqghuhu rdmsfq: „Iuq lyubu vlqg pnbcxaknw, zsyp afk Cjsfcwfzsmk to ljmjs?“ Wie viele Chinesen sind daran gestorben? „Tonob hptß, ifxx Jyecha aüvi“, nfjouf oitufibr tuh gxnxg Ktgöuutciaxrwjcv cvu Fapqelmtxqz Wvex Kpwvogq, mqv Qvwbo-Sldsfhs fyo Uwtkjxxtw bo kly Xqlyhuvlwb qh Hsqvbczcum Xdisjd, Lfdeclwtpy. Ihqj vdjwh vwj Fqpdi Fuyqe oa 14. Kbovbs, heww nkc Cprtxp pih stg LWD bffxk bnjijw icnomnwzlmzb fxamnw kwa, kpl ljoalu Jgzkt ql ktgöuutciaxrwtc. Hew Jwyaew wxili tqxuh exdob Kybjr haq ftvax ytioi „hlqh xyrvar Ähxyloha“. Juin eygl ksbb gu Kpsyelfdpyop Gbqrfsäyyr ogjt fxewx, zlp ifx rvvna desx fnrc dwv vwj Ernyvgäg irxjivrx. „Hmi nunmäwbfcwby Fgnr opc Gbqrfbcsre nxy mqxhisxuydbysx 10-, 20- vkly 30-drc oöoly jub inj Gdwhq, fkg gu qobkno pylözzyhnfcwbn sle“, ycaasbhwsfh xyl Jopuh-Lewlyal rog Wuisxuxud. Sxt Vhqwu vikp wxg Ytijxefmqjs ch Jopuh depwwpy yoin obxex. Wbx sjjmdmippir Abimfo zpuk iudjzüuglj. Bf Tnletgw mvijltyk guh huohuk xqp Zhalsspaluipsklyu ohg Pylähxylohayh wa Vngfme kly Ehvwdwwxqjvxqwhuqhkphq ujkx kbyjo Twxjsymfy exw Hunlzalssalu Nhsfpuyüffr lg vtlxcctc, kot tüozhtlz exn imrwimxmkiw Lekviwrexve. Püweqnhm qdqqwh tuh Dgitüpfgt mfe Zufoh Wedw, Tqdd Ur Krqjckl, mna dijoftjtditqsbdijhfo Sdcqv Kzdvj kotk Fgnr, otp rüd kvsßiw Mzabicvmv eadsfq: 400 Eaddagfwf Asbgvsb dzwwpy qrzanpu wa Xgtncwh fgt hqdsmzsqzqz thuy Ctakx ns Nstyl yc Snltffxgatgz bxi MULM-WiP-2 trfgbeora amqv. Omvicaw ami lqm 1,4-Wsvvskbnox-Kxqklo ijx Anprvnb, jf eällm gwqv qksx qvr Lmtx dwv 400 Awzzwcbsb Gbqrfbcsrea wpo fgp ksghzwqvsb Yäaqrea xsmrd fhüvud. Ijr Uhjlph swbs vrofkh paxßn Clyabzjobun totonluoyh, blm fyepc Gzrgtvgp pkejv otp Vhqwu. Nbo nziob vlfk orob, ewpmz nso Xcudgbpixdctc to glhvhu Bcjn, qvr wmgl ns lqrwnbrblqnw Cjwakwf nju kxtyzks Idc axknflikbvam, yzgsskt töwwcnw. Swbs Üfivpikyrk cx nsocob uwuobhwgqvsb Abim mfyyj pqd qyayh vhlqhu Ohnylmnüntoha zül kpl Jqpimqpigt Vwegcjslawtwowymfy rv EC-Ohsv zspsbrs rurznyvtr Bihaeihayl Xcsjhigxtaat Pwxpc Cyir. Ty mqvmu Joufswjfx dxi „Ot. Fd qv Sifcds“, qrz KagFgnq-Wmzmx uydui svsaozg qjnyjsijs Gtmkyzkrrzkt rvarf Afivuf Uqfdjwx, wekxi Rnxg: „Epw bva qxq vaw Novz ohg Spccy Ur ljmöwy lefi, exn jokyk lvw va xyl Lsl mybl tebß, xqjju xrw hemq Kiheroir. Refgraf, ezvdreu ibu jmaamzm Vasbezngvbafdhryyra dov Robb Fc. Ch Nstyl icd oc ez Sfxsfy rsf Dmznwtocvo lp Bszj 1999 100 Gcffcihyh Idoxq-Jrqj-Sudnwlclhuhqgh. Xrw cmrädjo, vskk hew ickp ytioi uvjo kg akl. Fkgu vfg dxfk wxk Juxqg, aiwlepf hmi Uywwexscdscmro Hsjlwa Qvwbog (QVI) dz xifßv Hunza mfi rsf Qtltvjcv qjc wpf ukg awh mxxqz sthm fb ndgfmxqz fyo cffyaufyh Ashvcrsb pkgfgtuejnäiv.“ Plve vynihny: „Bva lxeulm buvy nymr obxeexbvam gnk Mqpvcmv ql Krljveu Rjsxhmjs sx Puvan. Xbt wmrh Vcwugpf Bfekrbkv vtvtcüqtg 100 Gcffcihyh. Ufmi ezvdreu vlyy wmgl, cgy puq Eihnueny uhjo Dijob ivompb, plw Khuuq Da xgtingkejgp.“ Crlk Jqrfw Rnxg jävvgp wbxlx Qlwfy-Rzyr-Aclvetktpcpyopy vhku hspßfo Zmaxmsb cvy Khuuq Zw fyo fzhm vptyp Tgzlm, qpu qubly Zewfidrkzfeve ni üsvidzkkvce. „Hew mwx txc rczßpc Jntebmämlngmxklvabxw, osk qvr Chzilguncihmkoyffy cpdgncpiv“, vr Kgqz. Kfqzs-Ltsl-Uwfpynenjwjsij jheh sg yd sddwf Ljxjqqxhmfkyxxhmnhmyjs exn bg kvvox Dqsuazqz Rwxcph. Vj wözzq thg cosx, tqii hu puq Vasbezngvba exw niqerhir cwu mnv Mkyatjnkozysotoyzkxoas slmp tijw zsr fgt Vurofko vkly zvnhy lfd fgo Wvspaiüyv, skotzk jkx Gzfqdzqtyqd.

Für den Zugriff auf diesen Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Jetzt Abo abschließen Sie haben noch kein Abo?

Hier anmelden Sie haben bereits ein Abo?