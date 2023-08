Ein Schild am Gebäude der Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency) in den USA. Wissenschaftler werfen der Institution eine falsche Interpretation von Daten vor. Foto: iStock

Zwei Top-Wissenschaftler werfen der US-Umweltschutzbehörde vor, Klimadaten stark verfälscht zu haben. So wollte die staatliche Einrichtung wohl politisch motivierte Ergebnisse erhalten. Die Behörde soll auf diese Weise schon seit Jahren arbeiten.

Immer mehr angesehene Wissenschaftler melden sich bei der Klimadebatte zu Wort – und widersprechen dem aktuellen Narrativ und entsprechenden Regelungen. So jetzt auch William Happer, emeritierter Physikprofessor an der Princeton University, und Richard Lindzen, emeritierter Professor für Atmosphärenforschung am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Beide kritisieren die neuen Vorschriften der US-Umweltschutzbehörde (EPA) zur Senkung der CO₂-Emissionen bei der Stromerzeugung. Die neuen Vorschriften haben hauptsächlich das Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen und langfristig fossile Kraftwerke abzuschalten.

Happer und Lindzen argumentierten in einer Stellungnahme an die Behörde, dass die neuen Vorschriften „für das Land (USA) katastrophal sein werden, ohne dass es dafür einen wissenschaftlich vertretbaren Grund gibt“.

Dabei beriefen sie sich auf umfangreiche Daten. Infolge ihrer Analysen schlussfolgerten sie, dass die EPA-Vorschriften nicht auf wissenschaftlichen Fakten, sondern auf politischen Meinungen und spekulativen Modellen beruhen. Letztere hätten sich als durchweg falsch erwiesen.

Geht die Behörde unwissenschaftlich vor?

Happer und Lindzen sprechen dabei von einer „unwissenschaftlichen Analysemethode“ und dem „Weglassen widersprüchlicher Daten“. Zudem würde keine Studie Erkenntnisse liefern, die die Richtlinie der Umweltschutzbehörde belege. Die Forscher sagten:

„Alle Modelle, die eine katastrophale globale Erwärmung vorhersagen, bestehen den wichtigsten Test der wissenschaftlichen Methode nicht. Sie sagen die Erwärmung im Vergleich zu den tatsächlichen Daten stark überschätzt voraus. Die wissenschaftliche Methode beweist, dass fossile Brennstoffe und Kohlendioxid (CO₂) keine katastrophale Erwärmung und extreme Wetterverhältnisse verursachen werden.“

Zudem habe sich gezeigt, dass die Klimamodelle, wie sie auch die EPA verwendet, seit Jahrzehnten bei der Vorhersage durchweg falsch liegen. Das teilte Happer der Epoch Times mit. Er legte der EPA die folgende Tabelle vor, um seinen Standpunkt zu veranschaulichen.

Darüber hinaus bewertet die EPA laut Happer die Schäden durch CO₂-Emissionen stark übertrieben und gleichzeitig ignoriert sie die Vorteile von CO₂ für das Leben auf der Erde.

Das Vorgehen der EPA ist nicht neu. Happer und Lindzen sprechen bei der EPA von langjähriger „Willkür“. „Immer wieder haben Gerichte Vorschriften der Behörde für ungültig erklärt, wenn diese einen wichtigen Aspekt des Problems nicht berücksichtigt oder Daten herausgepickt hat, um eine vorher festgelegte Schlussfolgerung zu unterstützen“.

Dazu erwähnten sie einen Fall aus dem Jahr 2003, der vor dem Obersten Gerichtshof landete. Dieser argumentierte, dass „ein Staat kein legitimes Interesse daran haben kann, das Gesetz absichtlich so willkürlich zu gestalten, dass die Bürger nicht in der Lage sind, einer Bestrafung zu entgehen, die allein auf Voreingenommenheit oder Laune beruht“.

Daten von 600 Millionen Jahren

Laut Happer und Lindzen „widersprechen 600 Millionen Jahre CO2- und Temperaturdaten der Theorie, dass hohe CO₂-Werte eine katastrophale globale Erwärmung verursachen werden“.

Diese Daten zeigen, dass es in der Erdgeschichte bereits viel höhere CO2- und Temperaturniveaus hatte, als heute. Dabei gibt es kaum eine Korrelation zwischen beiden. Sie argumentieren auch, dass die derzeitigen CO₂-Werte einen historischen Tiefpunkt erreicht haben:

Das Diagramm zeigt den CO₂-Gehalt in ppm (parts per million; blau) und die Temperaturen (rot) der Erde im Laufe der letzten 600 Millionen Jahre. Die Korrelation ist gering und beide Werte sind derzeit niedrig.

Do you see the correlation between CO2 and Temperature throughout geological history? Yeah, neither do we. pic.twitter.com/y5dQUCeFo2 — CO2 Coalition (@CO2Coalition) May 17, 2023

In ihrer Stellungnahme an die EPA erklärten die Wissenschaftler außerdem, dass die Emissionsvorschriften der Behörde die Tatsache außer Acht lassen, dass CO₂ und fossile Brennstoffe für das Leben auf der Erde und insbesondere für das menschliche Leben unerlässlich sind.

„Ein erhöhter Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre schafft mehr Nahrung für die Menschen auf der ganzen Welt, einschließlich mehr Nahrung für Menschen in Dürregebieten“, so die Wissenschaftler.

„Der Anstieg des Kohlendioxidgehalts in den letzten zwei Jahrhunderten seit der industriellen Revolution von etwa 280 ppm auf etwa 420 ppm hat zu einem Anstieg der für die Menschen weltweit verfügbaren Nahrungsmittel um etwa 20 Prozent geführt. Hinzu kam eine stärkere Begrünung des Planeten und eine geringfügige Erwärmung der Temperatur.“

(Mit Material von theepochtimes.com)