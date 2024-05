„Fast and Furious“-Schauspieler verließ Hollywood für ein traditionelles Leben

Der renommierte Schauspieler Lucas Black verließ nach sechs Staffeln die beliebte Fernsehserie „NCIS: New Orleans“ des US-Senders CBS.

Er hatte die Nase voll von Hollywoods linker Agenda gegen die traditionelle Familie und Männlichkeit. Außerdem gefiel ihm die Einstellung der Unterhaltungsindustrie gegenüber den staatlichen Ermittlungsbehörden nicht. In der letzten Serie spielte er einen Spezialagenten.

„Es war hart bei ‚NCIS‘“, sagte er. „Man konnte sehen, wie sich der Schreibstil veränderte, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ich habe gefühlt drei Jahre lang dagegen angekämpft.“ Immer wieder habe er das Bedürfnis gehabt, sich zu wehren.

Als er seine Rolle in der Serie aufgab, stellte er sicher, dass es kein Zurück mehr gab. So wurde die Figur, die er spielte, schließlich getötet. Seitdem ist er sehr wählerisch, was Rollen angeht. Er sucht nach wirklich guten Geschichten.

Zuerst ein Vater

Black lebt mit seiner Frau, seinen zwei Söhnen und einer Tochter in Georgia. Als er noch in der Serie mitspielte und 70 Stunden pro Woche am Set war, hatte er wenig Zeit für seine Familie. Und als ihm die Geschichten, die im Fernsehen und im Kino erzählt wurden, immer weniger gefielen, wusste er, dass es Zeit für eine Veränderung war.

Black wirkte in mehreren erfolgreichen Filmen mit, darunter „Fast and the Furious“, „Sling Blade – Auf Messers Schneide“, „Das Attentat“, „Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“, „Verrückt in Alabama“, „All die schönen Pferde und 42 – Die wahre Geschichte einer Sportlegende“.

Als Vater von drei Kindern wollte er nicht, dass seine Söhne als ein verweichlichtes Hollywood-Betamännchen aufwachsen. Jetzt sieht er seine wichtigste Rolle in der eines Vaters, der seinen Kindern traditionelle Werte der alten Schule weitergibt.

Deshalb bringt er seinen Söhnen typische Männerarbeiten bei, wie Autos oder Dinge im Haus zu reparieren, in der Hoffnung, dass sie zu richtigen Männern heranwachsen. „Ich habe den Eindruck, dass unsere heutige Kultur unsere Jungen angreift, um sie zu verweiblichen. Die Rolle des Vaters in der Unterhaltungsindustrie wurde lange Zeit unterminiert“, sagte Back.

„Ich habe das Gefühl, dass ich als Elternteil und Vater die Verantwortung habe, sie zu verantwortungsbewussten Männern zu machen, zu Männern Gottes, und ihnen unsere Männerrollen beizubringen“, so der Schauspieler weiter.

Black nimmt seine Söhne oft zum Jagen und Fischen mit, Tätigkeiten, die früher notwendig waren, um die Familie zu ernähren. Das erfülle seine Jungen und habe gleichzeitig ihr Selbstvertrauen sowohl in der Schule als auch im Sport gestärkt.

Der Schauspieler hat einen YouTube-Kanal eingerichtet, auf dem er Videos von seinen Söhnen und sich im Freien teilt. „Ihr dürft bei all meinen Jagd- und Angelabenteuern mitfahren“, heißt es auf seiner YouTube-Seite.

Eine neue Rolle

Als Nächstes spielt Black in dem auf Glauben basierenden Film „Unsung Hero“ mit. Es ist die wahre Geschichte über die Familie Smallbone, die mit wenig Geld und ohne Job von Australien nach Nashville zog, um eine Musikkarriere zu starten.

Black spielt darin die Rolle von Jed Albright, einem wohlhabenden barmherzigen Samariter, der die Smallbones finanziell unterstützt und schließlich zu einer Schlüsselfigur wird, die ihnen hilft, ihre Träume zu verwirklichen.

„Es ist eine gute, gesunde Geschichte, die sich die ganze Familie ansehen kann“, sagte Black. „Es gibt einen großen Bedarf an dieser Art von Filmen. Es ist eine Geschichte über Glauben und Familie.

Die Familie musste zusammenhalten, um über die Runden zu kommen. Im Glauben an Gott wagen sie diesen Sprung, um sich ihr Traumleben aufzubauen. Jeder, der den Film sieht, wird ermutigt und inspiriert aus dem Kino gehen.“

Drei der Smallbone-Kinder sind Grammy-Preisträger in der christlichen Musikindustrie.

Tochter Rebecca St. James ist Solokünstlerin, und die Söhne Joel und Luke bilden die Musikgruppe For King & Country. Joel ist Autor, Regisseur und einer der Stars des Films.

Es ist ein inspirierender Film über die Macht des Gebets, in dem die Smallbones finanziell am Ende sind und Gott um Hilfe bitten. An dieser Stelle kommt Black in seiner Rolle als Schutzengel ins Spiel.

Was es mit dem „unbesungenen Helden“ im Titel auf sich hat, wird im Verlauf der Geschichte deutlich.

Laut Black sei es für Produktionen, bei denen der Glaube eine zentrale Rolle einnimmt, in der Filmindustrie schwierig. Aber er fühle sich durch die bisherigen Fortschritte ermutigt.

Seiner Aussage nach liege noch ein längerer Weg vor ihnen, wenn es darum geht, Inhalte zu schaffen, die so unterhaltsam sind wie einige der Hollywood-Filme. „Aber ich denke, wir kommen voran“, so der Schauspieler.

Es gibt viele Filme, die Hollywood ohne Religionsbezug produzieren könnte, meinte Black, zum Beispiel Filme, in denen es um die Eigenschaften von Männern gehe: Heldentum, Beschützen und Versorgen. So was sei jedoch selten zu finden, ohne dass irgendeine Agenda mitspiele.

Unter dem Strich, so Black, sei es an der Zeit, dass Männer zu ihren traditionellen Rollen zurückkehren, sowohl in der Unterhaltungsindustrie als auch im wirklichen Leben.

„Meiner Meinung nach gibt es eine ungesunde Angst vor männlicher Führung“, sagte er. „Wenn wir gute männliche Vorbilder, männliche Führungskräfte und gute Väter zu Hause haben, dann gedeihen unsere Kultur und unsere Gesellschaft. Dazu müssen wir zurückkehren.“

„Unsung Hero“ feierte am Freitag, 26. April, in den US-Kinos Premiere. Wann der Film nach Deutschland kommt, ist noch unklar.

