Beethoven: Oboe, Klarinette, Horn, Fagott – und Klavier

Ludwig van Beethoven komponierte in seinen früheren Jahren unter anderem auch ein Quintett für Klavier und Bläser Es-Dur op. 16.

Hier zu hören mit dem Azahar Ensemble (Spanien), bestehend aus María Alba Carmona Tobella (Oboe), Miquel Ramos Salvadó (Klarinette), Antonio Lagares Abeal (Horn), María José García Zamora (Fagott) und Rosalia Gómez Lasheras (Klavier). Aufgenommen wurde es am 10.02.2022 im Kursaal Meran (Südtirol).

00:00 Grave – Allegro ma non troppo

12:53 Andante cantabile

20:03 Rondo. Allegro ma non troppo

Das Quintett für Klavier und Bläser, op. 16, wird in der Musikliteratur als eines angesehen, bei dem der frühe Beethoven direkt mit Mozart in Verbindung tritt. Dieser hatte ein Quintett in gleicher Zusammensetzung, Tonart und Form komponiert. Es-Dur war für Bläser mit Horn die damalige Idealtonart. Uraufgeführt wurde es am 6. April 1797 in Wien.

Das spanische Azahar Ensemble wurde 2010 von Musikern des Nationalen Jugendorchesters Spaniens gegründet.