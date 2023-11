Eine alte Legende schreibt es Heinrich VIII. zu: Greensleeves

Greensleeves ist ein altes englisches Volkslied, dessen Melodie mindestens seit dem Elisabethanischen Zeitalter (1558 bis 1603) populär ist. Greensleeves steht für „grüne Ärmel“ – und man nimmt an, dass das Lied ursprünglich einem Mädchen oder einer Frau mit grünem Kleid gewidmet worden sein könnte.

Einer Legende zufolge soll das Lied von König Heinrich VIII. (1491–1547) für seine zweite Frau Anne Boleyn komponiert worden sein. Anne Boleyn wies angeblich die Versuche König Heinrichs zurück, sie zu verführen. Jedoch ist das Lied eher in einem italienischen Stil komponiert – und dieser verbreitete sich erst nach dem Tode von Heinrich VIII.

Hier in einer a-capella Aufnahme mit Peter Hollens und Tim Foust.

Vermutlich kursierte das Lied wie die meisten Volkslieder schon lange zuvor in verschiedenen Regionen. Auch bei Shakespeare taucht es auf, im Bühnenstück „Die lustigen Weiber von Windsor“ heißt es: „Let the sky rain potatoes! Let it thunder to the tune of Greensleeves!“ („Soll der Himmel Kartoffeln regnen! Soll er zur Melodie von Greensleeves donnern!“).

Der im Video gesungene Text:

Alas, my love, you do me wrong To cast me off discourteously

For I have loved you well and long Delighting in your company

Ref.: Greensleeves was all my joy Greensleeves was my delight

Greensleeves was my heart of gold And who but my lady greensleeves

Your vows you’ve broken, like my heart Oh, why did you so enrapture me?

Now I remain in a world apart But my heart remains in captivity

I have been ready at your hand To grant whatever you would crave

I have both wagered life and land Your love and good-will for to have

If you intend thus to disdain It does the more enrapture me And even so,

I still remain A lover in captivity

My men were clothed all in green And they did ever wait on thee;

All this was gallant to be seen And yet thou wouldst not love me

Thou couldst desire no earthly thing But still thou hadst it readily

Thy music still to play and sing; And yet thou wouldst not love me

Well, I will pray to God on high That thou my constancy mayst see

And that yet once before I die Thou wilt vouchsafe to love me

Ah, Greensleeves, now farewell, adieu To God I pray to prosper thee

For I am still thy lover true Come once again and love me