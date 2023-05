Eine kleine, berühmte Humoreske

Musikkritiker David Hurwitz sagte einmal: „Die siebte Humoreske ist wahrscheinlich das berühmteste kleine Klavierwerk, das jemals nach Beethovens Für Elise geschrieben wurde“. Hier gespielt von Kerstin Sieben-Kaiser. Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Antonín Dvořák (1841-1904) war ein tschechischer Komponist. Hier seine Humoreske Opus 101 Nr. 7, gespielt von Kerstin Sieben-Kaiser am Klavier. Die Humoreske (tschechisch: Humoresky) sind ein Klavierzyklus und wurden vermutlich 1894 geschrieben.

Antonín Dvořák sammelte während seiner Tätigkeit als Direktor des Konservatoriums in New York in den Jahren 1892 bis 1895 viele musikalische Themen. Einige dieser Ideen flossen in seine „Sinfonie aus der Neuen Welt“ ein, andere in das „Amerikanische Streichquartett“ oder andere Werke.

Als er im Sommer 1894 mit seiner Familie in Böhmen „Urlaub“ machte, begann er, einen neuen Zyklus von kurzen Klavierstücken zu komponieren. Im Herbst 1894 veröffentlichte sein deutscher Verleger F. Simrock die Kompositionen bereits – wobei der Titel Humoresques auf Dvořák zurück geht.

Das 7. Stück der Serie wurde in den USA als Hintergrundmusik zu leichten Versen genutzt, die sich auf die Toiletten in Personenzügen beziehen. Sie entwickelten sich in den 1940er und 50er Jahren nahezu zu einem traditionellen Volkslied. Meist begannen sie so: „Die Fahrgäste mögen es bitte unterlassen, die Toilettenspülung zu betätigen, während der Zug im Bahnhofsgebäude steht.“ Es gibt unzählige Versvarianten, wie es sich für ein Volkslied gehört. Auch die Hauptthemen der ersten und der vierten Humoreske wurden in New York City skizziert und zeigen einen „amerikanischen“ Stil.