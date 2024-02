Ehemaliger Erster Solotänzer des Royal Ballets: Kindliche Reinheit bringt uns in den Himmel zurück

Die Vorstellung war ausverkauft und die Zuschauer waren begeistert. Auch nach zwei Vorhängen applaudierte und jubelte das Publikum weiter. Unter den Zuschauern war der 75-jährige Wayne Sleep, ehemaliger Erster Solotänzer des Royal Ballets. Er wurde im Jahr 1998 von der britischen Königin für seine herausragenden Leistungen mit dem Ritterorden Order of the British Empire (OBE) ausgezeichnet. Sleep ist in Großbritannien auch als Choreograf und Schauspieler bekannt.

„Ich dachte, viele unserer Tanzbewegungen wie Drehungen, Sprünge und Streckungen kämen aus dem russischen Ballett. Aber heute Abend erfuhren wir, dass diese Sprünge und Drehungen vor Tausenden von Jahren in China entstanden sind. Das war für mich neu. Die Aufführung selbst war makellos“, sagte Sleep.

„Wie eine Welle, die niemals stillsteht“

Sleep wurde einst von dem Gründer des Royal Ballets als der „größte Tänzer aller Zeiten“ gepriesen. Als Choreograf hat er zahlreiche Produktionen kreiert, inszeniert und aufgeführt. Er hat zwei Einträge im Guinness-Buch der Rekorde für seine Tanzleistung. Gegenwärtig hat er leitende Positionen in verschiedenen Tanzorganisationen im Vereinigten Königreich inne und leitet eine eigene Stiftung.

„Jedes Mal, wenn die Darsteller eine Formation vollenden, folgt die nächste Bewegung wie eine Welle, die niemals stillsteht. Die 20 bis 30 Akteure auf der Bühne müssen ihre Atmung für die nächste Bewegung synchronisieren. Die Tänzerinnen und Tänzer neigen ihre Köpfe nach hinten und drehen sich dann weg, als ob sie sich in eine Richtung ziehen und dann ausdehnen. […] Es ist sehr besonders. Das habe ich überhaupt nicht erwartet.“

Der erfahrene Tänzer bezeichnete die Aufführung als eine Reise in den Himmel. „Ich fühle mich, als wären wir im Himmel gewesen. Es sind nicht nur die Farben, es ist die Inszenierung, der Sprung in den Baldachin (Zierdach), das Aufsteigen in die Luft. Es ist so lebensecht, wie ich es noch nie gesehen habe. Es ist so fantastisch und präzise.“

Kindliche Reinheit führt zum Himmel

„Mir gefiel die kindliche Reinheit der Show“, sagte Wayne Sleep OBE weiter. „Heute Abend habe ich aus der traditionellen chinesischen Geschichte gelernt, dass es die Reinheit ist, die die Menschen am Ende in den Himmel zurückbringt.“

Die Wiederbelebung der traditionellen chinesischen Kultur durch Shen Yun fand Sleep begrüßenswert und betonte lobend, dass die Show den Zuschauern Freude bereitet. „Es ist sehr wichtig, seine eigene Kultur zu bewahren, die jahrhundertelang weitergegeben wurde. Wenn ich sehe, wie diese Kulturen präsentiert werden, ist es erstaunlich, wie ähnlich sie sich sind, auch wenn sie sich nie zuvor begegnet sind.“

Wayne Sleep OBE: „Ich mochte die verschiedenen Handlungen, besonders die Geschichte des Jungen am Ende. Der Darsteller ist ein Star! Es ist selten, dass jeder der Tänzer so einzigartig sein kann und sie doch alle so gut zusammenarbeiten.

Glückwunsch an die Shen-Yun-Künstler, das Publikum hätte von Anfang an jubeln müssen. Das Theater war voll und niemand hat es verlassen. Die Aufführung war allen verständlich, sehr beschwingt und hat das Publikum mit Freude erfüllt.“

Über Shen Yun

Shen Yun Performing Arts mit Sitz in New York ist das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz und Musik. Seit 2006 begeistert es sein Publikum auf der ganzen Welt – jedes Jahr mit einer komplett neuen Choreografie und eigens komponierter Musik. Acht Ensembles von Shen Yun mit jeweils über 50 Tänzern und ebenso vielen Musikern sind bis Mai dieses Jahres auf ihrer Welttournee 2024 rund um den Globus.





