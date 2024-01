„Sehr tiefgründig“: Italienische Prominenz lobt Shen Yun

Unter den Zuschauern waren eine Reihe prominenter Italiener, wie der Geschäftsmann und Bruder des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, und die Staatssekretärin im italienischen Bildungsministerium Paola Frassinetti.

„Es war eine wunderbare, sehr tiefgründig Erfahrung“, sagte Frassinetti nach dem Besuch von Shen Yun. „Die Kunst, die Musik, die Farben und Kultur, die gezeigt wurden, waren wirklich außergewöhnlich und bewegend.“

„Die Aufführung ist nicht nur sehr künstlerisch gelungen, sondern hat auch wertvolle Inhalte“. Die traditionelle chinesische Kultur und die Werte würden Hoffnung vermitteln und sollen unbedingt weitergegeben werden, sagte sie.

Nachdenken, Freundschaft und der Triumph des Guten über das Böse, diese [Werte] dürfen nicht in der ungeduldigen modernen Gesellschaft unter den Tisch fallen. Das ist sehr wichtig.“

„Geist der Erhabenheit“

Besonders berührt habe sie das Erhu-Solo. Der Klang des traditionell chinesischen, zweisaitigen Instruments sei „außergewöhnlich“. Auch die Stimme der Sopranistin sei einzigartig gewesen, so die Politikerin weiter. Sie drücke „den Geist der Erhabenheit und Spiritualität aus“.

„Die Texte sind erhebend und aufbauend“ und transportierten eine spirituelle Botschaft.

Frassinetti fand das Live-Orchester als musikalische Untermalung für den Tanz und im Zusammenspiel mit der animierten Hintergrundleinwand äußerst beeindruckend.

„Musik, Tanz und die Kulisse schaffen ein wunderschönes Ganzes, das sich von Anfang bis Ende durch die Show zieht“.

Zum Abschluss wünschte Frassinetti dem Ensemble alles Gute für die weitere Reise.

„Es ist sehr wichtig, dass Shen Yun fast überall auf der Welt präsent ist“.

Die tiefe innere Bedeutung von Shen Yun

Paolo Berlusconi gehört zu Italiens berühmter Berlusconi-Familie. Er ist der Bruder des verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Seiner Ansicht nach ist Shen Yun nicht nur Unterhaltung, sondern habe eine tiefere Bedeutung.

„Man muss verstehen, dass es nicht nur eine Show ist, in der es um Unterhaltung, Leistung, Können oder Tanz geht. Die Show hat eine tiefere Botschaft für die Welt: die Botschaft der Freiheit“, sagte der Unternehmer, Verleger und Sportmanager.

Angesichts der Tatsache, dass Shen Yun sich gerade auf einer Welttournee befindet, sagte er: „Wir müssen unbedingt verstehen und erkennen, dass Shen Yun mit einem ganz bestimmten Ziel um die Welt reist.“ Die Show zeige „großen Zusammenhalt und vermittelte Tradition und Kritik [am chinesischen kommunistischen Regime]“.

Berlusconi war von der Reichhaltigkeit der 5.000 Jahre alten Tradition und Kultur Chinas beeindruckt: „Der Inhalt der Show war sehr tiefgründig. Wie alle schönen Dinge hat auch sie Wurzeln. Jede Nation hat Werte, die sie schätzt“.

Der Unternehmer bewunderte die Virtuosität der Shen Yun-Künstler: „Ich kam mit bestimmten Erwartungen an die Musik, die Farben und den Tanz in die Show und sie alle wurden erfüllt.“

Die Koordination der Tänzer beeindruckten ihn: „Ich hielt die Synchronisation für perfekt. Alle Tänzerinnen und Tänzer hatten ein Lächeln im Gesicht, und jedes Lächeln vermittelte Schönheit.“

Grußwort eines italienischen Senators

Giulio Terzi di Sant’Agata, Diplomat und Politiker von der Regierungspartei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens), veröffentlichte am 16. Januar in der Parteizeitung „La Voce del Patriota“ (Die Stimme der Patrioten) eine Grußbotschaft seiner Partei an die Künstlergruppe.

Terzi ist gewählter Senator der Region Lombardei, zu der auch Mailand gehört. Er diente zuvor als italienischer Außenminister und Botschafter bei den Vereinten Nationen.

In seinem Grußwort beglückwünschte der Senator Shen Yun zu einer außergewöhnlichen Produktion. Die aufregende, lebendige und farbenfrohe Aufführung betone spirituelle Inhalte, die das kommunistische Regime in Peking seit mehr als zwei Jahrzehnten zu unterdrücken versuche, schrieb er.

„Dank der Professionalität der Künstler und der harten Arbeit der Falun-Gong-Praktizierenden ist dieser Versuch jedoch gescheitert“. Terzi schreibt weiter: „Sie repräsentieren das tausendjährige Erbe der chinesischen Kultur vor dem Kommunismus.“

In diesem Jahr sei das besonders erfreulich, da Italien die Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei Chinas bei der Neuen Seidenstraßen-Initiative aufgekündigt habe. „Wir haben es geschafft, einen Fehler von 2019 zu korrigieren.“

Terzi schloss mit den Worten: „Ich richte meine Grüße an die Künstler und alle Teilnehmer, die Shen Yun zu einer der weltweit schönsten Aufführungen gemacht haben.“

Shen Yun Performing Arts mit Sitz in New York ist das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz und Musik. Seit 2006 begeistert es sein Publikum auf der ganzen Welt – jedes Jahr mit einer komplett neuen Choreografie und eigens komponierter Musik. Acht Ensembles von Shen Yun mit jeweils über fünfzig Tänzern und ebenso vielen Musikern machen bis Mai 2024 ihre Welttournee 2024 um den Globus.





