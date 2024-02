Michelangelo und Zhuangzi – Himmlisches auf die Erde gebracht

Was macht einen Menschen wirklich großartig? Und wie erreichen bestimmte Menschen große Dinge? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns überlegen, was „Größe“ bedeutet. Hier geht es nicht um Menschen oder deren Beiträge, die populär sind. Diese fallen schnell in Ungnade. Stattdessen bezieht sich Größe auf Menschen und Werke, die über Zeit und Ort hinaus Bestand haben.

Dieser Artikel befasst sich mit zwei Beispielen, die beispielhaft für Großartigkeit stehen. Das erste ist der italienische Renaissancekünstler Michelangelo; das zweite ist ein Holzschnitzer namens Qing – eine Figur aus dem chinesischen taoistischen Text „Zhuangzi“.

Michelangelo und der Hammer Gottes

Ein Zitat, das häufig Michelangelo zugeschrieben wird, besagt: „Jeder Steinblock hat eine Statue in sich, und es ist die Aufgabe des Bildhauers, sie zu entdecken. Ich sah den Engel im Marmor und meißelte, bis ich ihn befreit hatte“.

Es gibt keinen Beweis dafür, dass Michelangelo dies tatsächlich gesagt hat. Einige seiner Gedichte lassen jedoch vermuten, dass er mit der Aufgabe des Bildhauers, den im Marmor gefangenen Engel zu befreien, durchaus einverstanden war:

Um dorthin zurückzukehren, woher sie stammte,

kam die unsterbliche Form hinab in ihr irdisches Gefängnis

wie ein Engel, der so voller Mitgefühl ist

der jedes Gemüt heilt und die Welt ehrt. …

Auch zeigt sich mir Gott in seiner Gnade

nirgends mehr als in einem schönen sterblichen Gewand;

und das allein liebe ich, da er sich darin spiegelt.“

Meinem Verständnis nach will Michelangelo damit sagen, dass er das Göttliche auf der Erde in irdischen Dingen gefangen sieht. Doch selbst in seiner Gefangenschaft verbreitet das Göttliche heilendes Mitgefühl und Ehre. Michelangelo ist von Liebe erfüllt, wenn er dies sieht. Er bezieht sich auf eine heilige Liebe, eine neuplatonische Liebe.

Er fährt fort:

Wenn mein grober Hammer die harten Steine so formt

in die eine oder andere menschliche Gestalt,

und seine Bewegung von dem Meister herrührt, der ihn führt,

auf ihn wacht und ihn hält, bewegt er sich im Rhythmus eines anderen. …

So wird nun mein eigenes Werk nicht vollendet werden

es sei denn, die göttliche Schmiede, die ihm hilft, es zu schaffen,

ihm jene Hilfe gibt, die auf Erden einzigartig ist.“

Michelangelo deutet an, dass er nicht allein arbeitet: Gott hilft ihm. Der italienische Künstler schwingt seinen Hammer hoch über seinem Kopf, um schöne Figuren zu formen. Diese können sich aber nicht ohne die Hilfe eines Hammers, der höher schwingt als er manifestieren. Ohne Gott, die göttliche Schmiede, kann Michelangelo keine Größe erreichen. Michelangelo deutet an, dass er der Hammer Gottes ist.

Befreiung eines Engels

Der Prozess zur Befreiung der gefangenen Engel lässt sich an den vier unvollendeten Skulpturen für das Grabmal von Papst Julius II. ablesen. Die Figuren erwachen zum Leben, wenn sie sich aus dem Gefängnis des kalten Steins befreien. Die glatte Haut der Skulpturen steht im Kontrast zum rauen Marmor, der noch abgetragen werden muss.

Dieser Kontrast wird noch größer, wenn man die unfertige Skulptur mit einer fertigen Skulptur für dasselbe Projekt vergleicht. Michelangelos Moses-Statue für das Grabmal von Papst Julius II. gilt als eine seiner besten. Nachdem er diese Figur mithilfe Gottes befreit hatte, soll Michelangelo die Skulptur gefragt haben: „Warum sprichst du nicht?“

Michelangelos Schöpfungen wirken lebendig und nicht nur nachahmend – und genau darin liegt seine Größe. Die Frage, warum die Statue schweige, ist insofern ironisch, als seine Werke auch 500 Jahre später noch zu uns sprechen. Doch Michelangelo ist, wie er selbst zugibt, nicht der Ursprung für diese Großartigkeit: Gott ist es.

Wenn wir also fragen: „Was macht jemanden wirklich großartig in seiner Sache? Wie erreichen bestimmte Menschen große Dinge?“ Es gibt nur eine Antwort auf diese Fragen: Gott spricht durch sie.

Qing befreit den Himmlischen aus dem Baum

Welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen Michelangelos Größe und der einer östlichen Kultur? Bevor der Kommunismus in China Einzug hielt, wurde Größe oft mit Tugend und Spiritualität in Verbindung gebracht. Der Taoismus zum Beispiel hatte im Alten China eine lange spirituelle Tradition. Das taoistische Buch „Zhuangzi“ bietet Einblicke in die Befolgung des Tao oder den Weg des Himmels.

Im „Zhuangzi“ gibt es eine Geschichte über einen Holzschnitzer namens Qing, der kunstvolle Ständer für Glocken herstellt. Seine Kreationen sind so schön, dass jeder glaubt, sie seien von Göttern oder Geistwesen geschaffen. Auf die Frage, wie er solch schöne Kunstwerke fertigen könne, sagt Qing:

Ich bin nur ein Handwerker, wie sollte ich da Kunst betreiben? Es gibt jedoch eine Sache. Wenn ich einen Glockenständer anfertige, lasse ich nie zu, dass meine Lebensenergie erschöpft wird. Ich faste immer, um meinen Geist zu beruhigen. […] Mein Geschick ist konzentriert und alle äußeren Ablenkungen verblassen. Danach gehe ich in den Bergwald und betrachte die himmlische Natur der Bäume. Wenn ich einen von überragender Form finde und dort eine Glocke stehen sehe, mache ich mich an die Arbeit des Schnitzens; wenn nicht, lasse ich es bleiben. Auf diese Weise bringe ich einfach ‚Himmel‘ mit ‚Himmel‘ zusammen. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass sich die Leute fragen, ob die Ergebnisse nicht von Geistern gemacht wurden.“

Dieser Text sagt uns einiges über Größe. Erstens: Qings Größe kommt von außerhalb seiner selbst. In aller Bescheidenheit deutet er an, dass er selbst keine Kunst besitzt. Für mich ist sein „Fasten“ ein geistiges Fasten, durch das er sich aller Ablenkungen entledigt, damit der Himmel sich ihm offenbaren kann. In seiner Leere – ein Ergebnis seiner Selbstlosigkeit – ist er vom Weg des Himmels erfüllt. Für mich wirkt der Himmel in diesem Beispiel an zwei Stellen: Er wirkt durch Qing und durch die Natur.

Wenn Qing das himmlische Wirken in seinem Geist erkennt, stimmt er es mit der himmlischen Qualität ab, die er in der Natur sieht. Im Grunde schnitzt er, um den Glockenständer vom Baum zu befreien. Erst nachdem er seinen Geist gereinigt hat und von himmlischer Stille erfüllt ist, kann er beurteilen, welcher Baum für diese herausragende Verwendung geeignet ist. Wie sonst könnte er den Himmel mit dem Himmel vergleichen, wenn er selbst den Himmel nicht erkennen könnte?

Auf der Suche nach allem Großen

Natürlich unterscheiden sich Qing und Michelangelo, aber ebenso wie Michelangelo erlaubt Qing dem Göttlichen, durch ihn zu wirken. Qing ist nicht aufgrund seines eigenen Wirkens für seine Größe verantwortlich. Stattdessen kommt Qings Größe von der Führung des Himmels, die durch ihn hindurch wirkt. Hier liegt vielleicht eine Antwort auf die Frage nach der Größe: Der Himmel drückt sich durch uns aus.

Wie können wir nach diesen beiden Beispielen nach Größe streben? Streben wir nach Größe, indem wir Gott nachjagen? Oder streben wir nach Größe, indem wir hier auf Erden so handeln, wie wir es im Himmel tun würden?

Können wir Größe finden, indem wir Gott und den Weg des Himmels hier auf Erden finden? Ist unsere Größe ein Spiegelbild unserer Selbstlosigkeit – eine von Gott erfüllte Leere, die uns erlaubt, das Göttliche in der Welt zu sehen? Wenn ja, was war bisher in unserem Leben großartig und wie hoffen wir, in Zukunft großartig zu sein?

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „The Greatness of Michelangelo and Zhuangzi“ (redaktionelle Bearbeitung kms)