Selbstlose Perfektion

Als Solotänzer der Shen Yun World Company tritt Rubi Cho jedes Jahr auf Bühnen in der ganzen Welt auf und begeistert das Publikum rund um den Globus. Beim achten Internationalen NTD-Wettbewerb für Klassischen chinesischen Tanz gewann er die Silbermedaille.

Der als Zhang Ruri in Tokio, Japan geborene Cho hat sich schon von klein auf für Kunst interessiert. Als er zum ersten Mal eine Shen Yun-Aufführung sah, war er „sehr bewegt“. Besonders berührte ihn ein Stück, das die Notlage der Falun Gong Praktizierenden zeigte, die in China wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Eine Geschichte, die seine Familie persönlich selbst in China erfahren hat.

Seit Juli 1999 verfolgt die Kommunistische Partei Chinas die Ausübenden dieser spirituellen Praxis in grausamster Weise. Einige Menschenrechtsexperten bezeichnen es als Völkermord. Millionen von Menschen wurden seitdem zu Unrecht verhaftet und in Gefängnisse und Arbeitslager gesteckt, wo sie misshandelt und sogar gefoltert werden. Unzählige kamen durch die Verfolgung ums Leben.

Chos Mission

Auch Chos Eltern gehörten zu den Verfolgten. Sie flohen aus China nach Japan, wo Cho dann auch geboren wurde. Andere Familienmitglieder, die ebenfalls praktizierten, hatten nicht so viel Glück. „Sie wurden ständig verfolgt“, sagt der Tänzer. Seine Tante wurde zum Beispiel wiederholt verhaftet.

Als er in Japan aufwuchs, praktizierte er wie seine Eltern Falun Gong. Er lebte nach den Grundsätzen der Meditationsschule, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht und nahm regelmäßig an Veranstaltungen teil, um auf die Verfolgung aufmerksam zu machen und um sich für diejenigen einzusetzen, die in China keine Stimme haben.

Cho sah es als seine Aufgabe an, die Menschen in der Welt über die brutale Verfolgung zu informieren. Als er Shen Yun sah, schien sich ihm ein neuer Weg aufzutun. Über den Tanz konnten die Tänzer dem Publikum im Ausland erzählen, was gerade in China passiert. „Das ist wirklich sehr wichtig“, erklärt Cho.

Eine Shen Yun-Aufführung umfasst mehr als 15 Tanzstücke. Ein Teil davon handelt von Geschichten aus den großen Werken der chinesischen Literatur sowie aus verschiedenen Dynastien. Andere Stücke zeigen ethnische Gruppen im Reich der Mitte. Und einige Stücke handeln vom heutigen China und zeigen den Mut und die Standhaftigkeit der Falun Gong Praktizierenden inmitten der Verfolgung.

Geschichten erzählen durch Tanz

Um dort zu sein, wo er heute ist, musste Cho sehr hart trainieren. Aber das war es wert, sagt er. Es half ihm, ein felsenfestes Fundament aufzubauen, „nicht nur in Bezug auf die technischen Fähigkeiten, sondern auch in Sachen Willenskraft“. Es hat ihn gelehrt, wie man es schafft, in schwierigen Situationen durchzuhalten.

Er erkannte, dass nicht die körperlichen Schmerzen am schwersten zu ertragen waren, sondern die seelischen Leiden, zum Beispiel, wenn er bei einer bestimmten Technik nicht weiterkam und er seinen Mut verlor. In solchen Situationen bekam er Unterstützung von den anderen Tänzern. Er lernte, sich neu zu sammeln und wandelte Frust und Sorgen in produktive Schritte zur Verbesserung um.

Seit er bei Shen Yun auftritt, schlüpft Cho regelmäßig in die Rolle eines verfolgten Faun-Gong-Praktizierenden – in Tanzstücken wie denen, die ihn zuerst inspirierten. Er spielte auch viele Figuren aus der chinesischen Geschichte und Legenden von einem jungen Kaiser, einem alten taoistischen Meister bis hin zu würdevollen Generälen und verspielten Mönchen. Ein Teil der Mission von Shen Yun ist, die traditionelle chinesische Kultur wiederzubeleben. Über Geschichten werden diese zeitunabhängigen Werte auf der Bühne zu neuem Leben erweckt.

„Der klassische chinesische Tanz hat seinen Ursprung in der chinesischen Kultur“, erklärte Cho. Es handelt sich um eine Kunstform, die auf die Kampfkünste, die chinesische Oper und das Theater zurückgeht. Sie wurden über Jahrtausende hinweg weitergegeben. Mit dieser Tanzform kann der Tänzer ein reiches Spektrum an Emotionen ausdrücken und unzählige Charaktere und Geschichten darstellen.

Doch um die Essenz der Geschichte mit Tanz ausdrücken zu können, braucht der Tänzer ein tiefes Verständnis über die chinesische Kultur, das über die reine Körpertechnik hinausgeht.

Wenn Cho gerade nicht trainiert, studiert er folglich chinesische Geschichte und Kultur. So liest er beispielsweise die vier großen klassischen Romane aus der chinesischen Literatur, um die komplexen Charaktere der einzelnen Figuren zu verstehen.

Unter der Anleitung seiner Lehrer lernt er, ihre innere Gefühlswelt in jeder noch so kleinen Bewegungen auszudrücken, sei es in einer Drehung, einer Kopfbewegung oder nur über einen Blick.

Bei einer Aufführung müsse er auch auf den Dirigenten des Orchesters achten, die Musik spüren und seine Bewegungen darauf abstimmen. Erst dann kommt alles zusammen. „Man muss sein Verständnis für die Rolle und die Geschichte mit seinem Verständnis für die Musik zusammenbringen und es dann über den Tanz ausdrücken“, so Cho.

Seine Lieblingsrolle war ein alter taoistischer Meister, der einen General auf dem Schlachtfeld vor dem Tod bewahrte und ihn zu seinem Schüler machte.

„Er ist sehr cool“, sagte Cho lachend. „Er ist sehr gebildet und kultiviert und strahlt Ruhe aus. Die Rolle beinhaltet einen Solo-Tanz, in dem der Meister seinem Schüler seine spirituellen Lehren offenbart.“

„Das hat mich tief berührt“, sagte Cho. „Der Tanz war sehr langsam und dennoch schön und anmutig, aber auch technisch anspruchsvoll.“ Das beweise die Vielseitigkeit des klassischen chinesischen Tanzes. „Die Bewegungen können explosiv wie Feuer sein, oder ruhig, langsam und stark, dafür aber nicht weniger kraftvoll wie das Fließen eines großen Flusses.“

Bei der Vorbereitung auf die Rolle las Cho Geschichten über Taoisten und Unsterbliche der Vergangenheit.

„Viele dieser Unsterblichen verhalten sich nicht wie normale weltliche Menschen. Sie besitzen Anmut und Weisheit. Das kann man spüren“, sagt er. „Auf der Bühne konnte ich wirklich in diesen tiefen, ruhigen Zustand eintreten, der die menschliche Welt übersteigt und mein Verständnis davon über Tanz ausdrücken.“

Ein Gefühl, das zweifelsohne auch das Publikum erreicht. Auf dem Höhepunkt der Geschichte stellt der alte Taoist seine Schüler auf die Probe. Er springt von einer Klippe und verkündet, dass er in das Reich der Unsterblichkeit aufsteigen wird. Jeder, der ihm dorthin folgen wolle, sollte ihm nachspringen. Am Ende traut sich keiner seiner Schüler – bis auf den General. Er ist der einzige, der mit seinem Meister in den Himmel aufsteigt.

„Ich erinnere mich, dass viele Zuschauer über diesen Tanz sprachen; auch sie waren von der Geschichte tief bewegt“, sagte Cho. „Die Botschaft des Tanzstücks ist der Glaube. Es ist ziemlich schwer, in dieser Welt einen so tiefen Glauben zu bewahren. Das ist das, was sich jeder wünscht, aber nicht jeder bekommen kann.“

Lesen Sie auch Eine Form transzendenter Kunst: Drei Geschwister nehmen durch Shen Yun an einer kulturellen Erneuerung teil

Eine neue Renaissance

Cho interessiert sich besonders für die Tang-Dynastie, eine Zeit, die er mit der Renaissance im Westen vergleicht. In dieser Zeit waren die Chinesen in allen Bereichen von den Wissenschaften bis zu den Künsten erfolgreich.

„Viele außergewöhnliche Persönlichkeiten der Geschichte lebten in dieser Zeit, von berühmten Kaisern bis hin zu Dichtern, Politikern und Künstlern“, so Cho. Viele von ihnen hat er auf der Bühne porträtiert. „Ich fühle mich wirklich mit ihnen verbunden.“

Strebt der junge Tänzer also danach, selbst ein Mann der Renaissance zu werden? Mit seinem künstlerischen Können von Weltrang, seinen wissenschaftlichen Studien und der Vielzahl an Rollen, die er bereits gespielt hat, scheint er auf dem besten Weg dazu zu sein.

„Ich hoffe, dass ich das wirklich erreichen kann“, so sein Wunsch, wobei er jedoch anmerkt, dass er seine Leistungen nicht für sich selbst erbringt. „Es geht vielmehr darum, dass ich alle meine Fähigkeiten nutze, um der Gesellschaft und den Menschen um mich herum zu dienen.“

Mit Shen Yun hat er einen Weg gefunden, das weiterzugeben, was die Welt seiner Meinung nach am meisten braucht. „Shen Yun verbreitet rechtschaffene, traditionelle Werte: Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht“, konstatiert Cho. „Ich denke, das sind die wichtigsten und universellsten Werte der Welt.“

Die Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “A Selfless Pursuit“ (deutsche Bearbeitung nh)