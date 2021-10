Des Reisenden Abendlied – Von Ernst Moritz Arndt

Drum komm, o du, der Frieden bringt, O Gott, in stiller Nacht, wo hell die Engelglocke klingt bei goldner Sterne Pracht – Foto: iStock

Des Reisenden Abendlied

Gegangen ist das Sonnenlicht,



Still schweiget Feld und Hain,Und hell am Firmamente brichtHervor der Sterne Schein,Und hell aus stiller Seele blitztEin wundersamer StrahlVon dem, der ewig waltend sitztIm hohen Himmelssaal.

Wie wäre doch das Menschenkind

So elend, so allein,

Wenn nicht von oben zart und lind

Ihm käme dieser Schein?

Es wäre nichts als Trug und Wahn,

Ein zitternd Blatt am Baum,

Ein Körnlein Sand im Ocean,

Ein Traumbild fast vom Traum.

Das Leben wallt von Ort zu Ort,

Hat nimmer Ruh‘ noch Rast

Und treibt im wilden Fluge fort,

Geschnellt durch eigne Last;

Es brauset wie ein schäumend Meer,

Das keine Ufer kennt,

Und wirft uns Tropfen hin und her

Im wilden Element.

Drum komm, o du, der Frieden bringt,

O Gott, in stiller Nacht,

Wo hell die Engelglocke klingt

Bei goldner Sterne Pracht –

Komm, wirf den frommen Liebesstrahl

Mir warm ins arme Herz,

Und die Gedanken allzumal

O zieh sie himmelwärts!

Drum komm mit deinem Engelheer,

Du Vater lieb und gut!

Du bist die einzig feste Wehr,

Die einzig sichre Hut;

Gar nichtig ist der Menschen Macht,

Die eitle Eitelkeit:

Was Gott bewacht, ist wohl bewacht

Hier und in Ewigkeit.

Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860)

