In den letzten Monaten und Jahren hat es sich angefühlt, als würde eine Katastrophe nach der anderen über uns hereinbrechen. Wie also Umgehen mit Unsicherheit und Angst?

Wir alle erleben Schwierigkeiten, Angst und Stress und kennen das Gefühl in der Magengrube, wenn die Nervosität überhandnimmt. Viele von uns spüren dieses Unbehagen, während wir die weltweiten und nationalen Nachrichten verarbeiten.

Die Anforderungen unseres privaten und beruflichen Lebens beanspruchen zunehmend unsere Aufmerksamkeit, und allzu oft übersteigt der tägliche Druck unsere Kräfte.

Die tragischen Ereignisse scheinen sich in jüngster Zeit zu häufen. Wie gehen wir mit der daraus resultierenden Angst und Unruhe um? Als Psychologe, der einen Großteil seiner beruflichen Laufbahn mit der Erforschung der Auswirkungen von Traumata und Trauer verbracht hat, weiß ich, wie man Menschen helfen kann, mit den Folgen von Ängsten umzugehen.

Angst kann lähmend wirken

Wenn allgemein über einen Zustand innerer Unruhe gesprochen wird, meint man in der Regel etwas Unangenehmes verbunden mit einer mühsamen Aufgabe, die Energie raubt und uns abhält, angenehmere Tätigkeiten auszuüben, wie z. B. am Wochenende auszuschlafen, ins Kino zu gehen oder Zeit mit den Freunden zu verbringen.

Wenn in der psychiatrischen Fachwelt von Angstgefühlen die Rede ist, ist in der Regel ein Zustand gemeint, bei dem die individuelle Fähigkeit einer Person, mit Stress umzugehen beeinträchtigt ist. Die Person ist wie gelähmt und nicht mehr in der Lage, die Anforderungen des Lebens effektiv zu bewältigen.

Woher kommt dieses Gefühl der Ängstlichkeit? Ist es jetzt, nach so vielen Katastrophen, die sich vor unseren Augen abgespielt haben, noch stärker verbreitet? Auch wenn die Fragen so einfach erscheinen, sind die Antworten oft außerordentlich schwer zu finden.

Wachsende Anspannung

Schwerwiegende Ereignisse wie zum Beispiel Katastrophen können unsere psychische Belastungsfähigkeit überschreiten und zu psychischen Folgen in Form von posttraumatischem Stress führen. Häufig sind Ängste auch schleichender Natur, wobei sich die täglichen Stressfaktoren im Laufe der Zeit langsam aufbauen und allmählich so belastend und komplex werden, dass nicht eine einzelne Erscheinung den Ursprung der Ängste erklären kann. Dies ist auch der Fall bei wiederholten gewalttätigen Ereignissen, die in den Medien gezeigt werden; bei einem Unglück nach dem anderen baut sich im Laufe der Zeit kumulativer Stress auf und untergräbt unser Sicherheitsgefühl.

In jedem Fall kann das individuelle Erleben von Angst von leicht unangenehm bis hin zu völlig lähmend reichen. Das Angstempfinden ist ein individuelles Phänomen, das auf einer Vielzahl von Faktoren beruht, darunter Bewältigungsfähigkeiten, soziale Ressourcen und Persönlichkeitsvariablen.

Für Menschen, die mit Ängsten zu kämpfen haben, kann zusätzlicher Stress besonders problematisch sein. Stellen Sie sich eine Familie vor, die nur mit Mühe über die Runden kommt und jeden Monat gerade noch in der Lage ist, alle Rechnungen irgendwie zu bezahlen. Dann geht eines Tages das Auto kaputt, und die Familie muss abwägen, ob sie das Geld für die Reparatur auf Kosten anderer Rechnungen ausgeben soll oder ob das Risiko nicht mehr zur Arbeit fahren zu können und damit das Einkommen zu verlieren, größer ist. Je nach finanziellem Polster mag das für manche nur eine kleinere Unannehmlichkeit sein, andere würden sich jedoch in ihrer Existenz bedroht sehen.

In ähnlicher Weise hängt das Angsterleben von den Ressourcen ab, die der Einzelne zur Bewältigung der Notlage aufbringen kann. Bei Menschen, die über angemessene Bewältigungsstrategien verfügen, um einer Anforderung gerecht zu werden, etwa in Form von Familie, Freunden, spirituellen Ressourcen, finanziellen Mitteln und so weiter, werden die Auswirkungen der Angst wahrscheinlich sehr viel milder ausfallen als bei Menschen, die nur über wenige Bewältigungsmöglichkeiten verfügen.

Laufend schlechte Nachrichten

Unsere Welt hat sich in Bezug auf die Anzahl der Stresssituationen, denen wir ausgesetzt sind, zweifellos verändert. Mit einem 24-Stunden-Nachrichtenzyklus und einer Öffentlichkeit, die nach anschaulichen und sensationellen Geschichten giert, ist es immer schwieriger, uns vor beunruhigenden Nachrichten und Bildern zu schützen.

Nach dem 11. September 2001 beispielsweise war es einfach nicht möglich, sich dem Ansturm der Informationen über die schrecklichen Ereignisse zu entziehen. Für Menschen, deren psychische Ressourcen kaum noch ausreichten, um mit der Not fertig zu werden, bestand nach dem 11. September sehr wahrscheinlich die Gefahr, dass sie eine ausgeprägte Panikattacke bekamen.

Die spezifischen Symptome der Angst variieren von Person zu Person, aber das allgemeine Muster ist ein Gefühl des Unbehagens und der Sorge; eine Unfähigkeit, sich zu entspannen, oft begleitet von Schlafstörungen, Reizbarkeit und Nervosität. In extremeren Fällen von Angst kann es zu Panikattacken kommen, die durch Herzrasen, flache Atmung, kalten Schweiß und Schreckhaftigkeit gekennzeichnet sind.

Dem Sturm trotzen

Was kann der Einzelne also tun, um die mit der Angst verbundenen negativen Auswirkungen abzuwehren? Es gibt keine pauschale Lösung für alle. Mit den folgenden Ideen können Sie einen Plan zur Stressreduzierung entwickeln:

Gönnen Sie sich eine Pause.

Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie sich nicht mit der neuesten Gräueltat befassen. Wenn Sie auf das, was Sie in den Nachrichten sehen, negativ reagieren, erlauben Sie sich, den Fernseher auszuschalten.

Planen Sie voraus und bleiben Sie realistisch.

Ein großer Teil der Angst hat mit Unklarheit und Unsicherheit zu tun. Schaffen Sie Abhilfe, indem Sie einen Plan für die Zukunft entwickeln.

Wenn Ihnen beispielsweise die Finanzen Sorge bereiten, sollten Sie einen Haushaltsplan aufstellen. Sie werden überrascht sein, dass Ihnen kreative Lösungsansätze einfallen können, wenn Sie alles vor sich ausbreiten.

Isolieren Sie sich nicht von Kontakten zu Familie, Freunden und geliebten Menschen. Bleiben Sie mit anderen in Verbindung. Negative Gefühle können die Isolation fördern, und isolierte Menschen verlieren die Schutzfaktoren, die mit der Gemeinschaft einhergehen. Gehen Sie auf andere zu und nehmen Sie ihre Hilfe an.

Halten Sie die Dinge einfach.

Denken Sie daran: ein Schritt nach dem anderen. Wenn die Dinge zu umfangreich werden, erscheinen sie unüberschaubar und schier unmöglich. Jeder Fortschritt ist ein guter Fortschritt.

Planen Sie etwas ein, das Spaß macht.

Erlauben Sie sich, sich wohlzufühlen und die Dinge zu genießen, die das Leben lebenswert machen.

Konsultieren Sie einen Experten.

Vielleicht gibt es Menschen, die Ihnen helfen können, auch wenn die Dinge im Moment außer Kontrolle zu sein scheinen. Dazu gehören Fachleute für psychische Gesundheit, die Ihnen helfen können, Bewältigungsressourcen aufzubauen und zu lernen, sich zu entspannen und die Last der Angst loszulassen.

Leider gibt es für uns alle in der heutigen modernen Welt keinen Mangel an Gründen, sich gestresst oder ängstlich zu fühlen. Aber wenigstens gibt es ein paar einfache Schritte, die uns helfen können.

Über den Autor:

David Chesire ist ein außerordentlicher Professor und zugelassener Psychologe vom College of Medicine der Universität Florida (USA).

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Living in a Chaotic World: How to Keep Anxiety at Bay“ (deutsche Bearbeitung kr)

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 52, vom 9. Juli 2022.