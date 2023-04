Mecklenburg-Vorpommern: Trabbi-Fahrer kollidiert mit Nandu

Im mecklenburgischen Thandorf ist am Freitag ein Trabbi-Fahrer mit einem Nandu kollidiert. Das Auto überschlug sich, der Fahrer blieb aber unverletzt. Der Vogel war laut Polizei anschließend nicht auffindbar.

Der Vogel sei am Karfreitagmorgen auf der Straße nach Rieps auf die Fahrbahn gelaufen und dort stehen geblieben, erklärte die Polizei. Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver gelangen nicht „und es kam zum Zusammenprall mit dem Tier“. Der Trabant sei daraufhin ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen.

Das Fahrzeug kam den Angaben zufolge auf den Rädern zum Stehen und der 55-jährige Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden am Auto in Höhe von geschätzt 1000 Euro. „Der Nandu war während der polizeilichen Maßnahmen am Unfallort nicht mehr aufzufinden, jedoch konnten Spuren des Zusammenpralls festgestellt werden“, erklärte die zuständige Polizeidienststelle Rostock.

In der Region rund um Thandorf in Nordwestmecklenburg leben knapp 150 Nandus. Einige der eigentlich in Südamerika beheimateten flugunfähigen Vögel büxten vor mehr als 20 Jahren aus einem Gehege im benachbarten Schleswig-Holsteins aus und gelangten in das Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee, wo sie sich vermehrten und leben. Die Gegend ist mit ihren weitläufigen Ackerflächen der baumfreien Pampa in der angestammten Heimat der Nandus nicht unähnlich.(afp)