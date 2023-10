Polizeieinsatz: Zehnjähriger und Komplize wollen Bahnhofskiosk überfallen

Blaulicht an einem Polizeiauto (Symbolbild). Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Idee, den Bahnhofskiosk in Neubrandenburg zu überfallen, hat einen Zehnjährigen und seinen 14-jährigen Komplizen in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern auf die Polizeiwache gebracht.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, meldete ein Zeuge am Nachmittag zwei maskierte Kinder mit einer Schreckschusswaffe am Bahnhof. Die Polizei fuhr daraufhin mit Sirenengeheul vor.

Die Kinder nahmen die Masken ab und setzten sich auf eine Bank. Laut Polizei „äußerten sie spontan, dass der zehnjährige Junge die Idee hatte, den Bahnhofskiosk zu überfallen“. Den 14-jährigen Kumpel habe er überredet, ihn bei dem Überfall zu unterstützen.

Beide wurden auf die Wache gebracht und dort von Erziehungsberechtigten abgeholt. Bei einer Durchsuchung der Jungen fand die Polizei lediglich eine Spielzeugpistole, aber auch ein Messer. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

cfm/mt