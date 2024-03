28 Arten von Nierenkomplikationen nach COVID-19-Impfung

Ein junger, zuvor gesunder 20-jähriger Mann erhielt seine erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs. Sechs Tage später musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort stellten die Ärzte fest, dass sich seine Nierenfunktion verschlechtert hatte. Die Diagnose lautete auf medikamentenbedingte akute interstitielle Nephritis, eine spezielle Form der Nierenerkrankung.

„Eine enge Verbindung zwischen der COVID-19-Impfung und der akuten interstitiellen Nephritis sollte in Betracht gezogen werden“, schrieben die Autoren eines Fallberichts im Januar dieses Jahres.

Obwohl Nierenerkrankungen, die nach einer COVID-19-Impfung auftreten, selten sind, wurde ihnen bislang nicht genügend Beachtung geschenkt.

28 Arten von Nierenschäden

In einer Übersichtsstudie, die 2023 im „Indian Journal of Community Medicine“ veröffentlicht wurde, berichten Wissenschaftler von 28 unterschiedlichen Nierenschädigungen, die nach der COVID-19-Impfung auftraten. Für diese Übersicht wurden Berichte über Nierenprobleme, die nach der Impfung festgestellt wurden, ausgewertet. Dabei wurde auch die Meinung von Dr. Richard Amerling, einem Facharzt für Nierenheilkunde, eingeholt, obwohl er selbst nicht an der Studie beteiligt war, wie er gegenüber der Epoch Times äußerte.

Die dokumentierten Nierenprobleme waren entweder eine Verschlechterung bereits bestehender Nierenerkrankungen oder traten unerwartet bei Personen auf, die zuvor keine Nierenprobleme hatten. Bei einigen Betroffenen wurden nach einer weiteren Impfdosis erneut Nierenschäden festgestellt.

Ein verletzliches Organ

Dr. Amerling erklärte, dass die Niere ein ziemlich anfälliges Organ ist, da sie das gesamte Blut im Körper filtert. Daher kann jedes Toxin im Blut, wie zum Beispiel das Spike-Protein, sich potenziell im Organ festsetzen und direkten oder immunbedingten Schaden verursachen.

Etwa die Hälfte der Geimpften haben nachweisbare Mengen des zirkulierenden Spike-Proteins, erwähnte der renommierte Kardiologe Dr. Peter McCullough in seinem Substack, was darauf hinweist, dass dies Risiken für die Nieren darstellt.

„Meine Befürchtung ist, dass bei so vielen dringenden medizinischen Problemen, einschließlich Myokarditis, Herzstillstand, Schlaganfall und Blutgerinnseln, Nierenschäden übersehen werden könnten und wenn die medizinische Gemeinschaft und die Patienten es entdecken, könnte es zu spät sein einzugreifen“, schrieb Dr. McCullough.

Dr. Amerling sagte, für Menschen, die befürchten, sie könnten Nierenschäden haben, sei der einfachste Weg, auf Protein im Urin zu testen.

Weitere Hinweise

Forscher aus Neuseeland haben eine vorläufige Studie veröffentlicht, die Myokarditis, Perikarditis und akutes Nierenversagen mit COVID-19-Impfstoffen in Verbindung bringt. Nach der fachlichen Überprüfung durch andere Wissenschaftler wurde allerdings entschieden, dass die Verbindung zum akuten Nierenversagen nicht stichhaltig ist. Vielmehr wurde ein Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und den Herzerkrankungen Myokarditis sowie Perikarditis hervorgehoben. Die ursprüngliche Studie ist mittlerweile nicht mehr zugänglich.

Der renommierte deutsche Pathologe Dr. Arne Burkhardt, bekannt für seine Untersuchungen von Personen, die nach einer COVID-19-Impfung verstorben waren, entdeckte bei einigen Fällen Nierenschäden, die mit einer Reaktion des Immunsystems zusammenhingen. Aus seinen Untersuchungen zog er den Schluss, dass diese Schäden und der darauf folgende Tod der Personen als Folge der Impfung anzusehen seien.

Eine chinesische Studie hat Berichte über Nierenschäden untersucht, die nach COVID-19-Impfungen gemeldet wurden. Diese Meldungen stammen aus dem international genutzten US-amerikanischen System zur Erfassung von Impfnebenwirkungen. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass akute Nierenschäden als Nebenwirkung der Impfung auftreten können, besonders bei älteren Personen.

Die Studie ergab, dass Personen, die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna erhielten, im Vergleich zu Personen, denen Impfstoffe, die auf Adenoviren basierten, verabreicht wurden, eine höhere Rate an schweren Nebenwirkungen aufwiesen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst veröffentlicht auf theepochtimes.com unter dem Titel: „28 Types of Kidney Complications Reported Following COVID-19 Vaccination“. (deutsche Bearbeitung kr)