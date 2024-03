Zu wenig Eisen im Blut verstärkt Long-COVID-Risiko

Menschen, die nach einer COVID-19-Infektion zu wenig Eisen im Blut haben, könnten eher an Long COVID erkranken.

Laut einer neuen Studie können Eisenmangel im Blut chronische Entzündungen und andere Beschwerden verursachen, die typisch für Long COVID sind.

Patienten mit Long COVID leiden unter niedrigem Eisengehalt im Blut

Forscher der Universität Cambridge entdeckten, dass ein niedriger Eisengehalt im Blut mit Long-COVID-Symptomen zusammenhängen könnte. Diese Erkenntnis stammt aus einer Studie, die sie kurz nach Ausbruch der Pandemie begonnen hatten. Sie rekrutierten Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, um über ein Jahr hinweg Blutproben zu sammeln. Diese langfristige Datensammlung erlaubte es den Wissenschaftlern, Veränderungen im Blut nach einer Infektion zu beobachten. Die Forschenden analysierten 214 Proben und fanden heraus, dass 45 Prozent der Patienten über Long-COVID-Symptome klagten, die zwischen drei und zehn Monaten anhielten.

Bei der Analyse der Blutproben bemerkte das Forscherteam, dass Personen mit Long COVID bereits zwei Wochen nach ihrer COVID-19-Diagnose niedrige Eisenspiegel aufwiesen, was zu Anämie und niedriger Produktion roter Blutkörperchen beitrug. Dies galt für Patienten unabhängig von Alter, Geschlecht oder der anfänglichen Schwere ihrer Infektion.

Laut einem der Co-Autoren der Studie ist die Entfernung von Eisen aus dem Blutkreislauf ein natürlicher Prozess und ein Abwehrmechanismus des Körpers.

„Wenn der Körper eine Infektion hat, reagiert er, indem er Eisen aus dem Blutkreislauf abzieht. Dies schützt vor potenziell tödlichen Krankheitserregern, die das Eisen im Blutkreislauf erfassen und sich schnell vermehren“, sagte Hal Drakesmith, Professor an der Universität Oxford, in einer Pressemitteilung. „Wenn dies jedoch lange anhält, gibt es weniger Eisen für die roten Blutkörperchen, sodass Sauerstoff weniger effizient transportiert wird, was den Stoffwechsel und die Energieproduktion beeinträchtigt. Der Schutzmechanismus wird letztlich zum Problem.“

Die Forscher glauben, dass konstant niedrige Eisenspiegel erklären könnten, warum Personen mit Long COVID weiterhin Müdigkeit und Schwierigkeiten bei sportlicher Betätigung erleben. Daher schlugen sie eine Eisensupplementierung vor.

„Es ist nicht unbedingt der Fall, dass den Personen Eisen im Körper fehlt, es ist nur, dass es am falschen Ort gebunden ist“, sagte Aimee Hanson, eine Postdoktorandin an der Universität Cambridge, die an der Studie mitarbeitete, in einer Pressemitteilung. „Was wir brauchen, ist eine Möglichkeit, das Eisen wieder zu mobilisieren und zurück in den Blutkreislauf zu ziehen, wo es für die roten Blutkörperchen nützlicher wird.“

Das Forschungsteam wies darauf hin, dass eine Eisensupplementierung nicht immer unkompliziert ist. Das Erreichen des richtigen Eisenspiegels variiert von Mensch zu Mensch. Zu viel Eisen kann Magenprobleme sowie Verstopfung, Übelkeit und Bauchschmerzen bis hin zu Gastritis und Magenläsionen verursachen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Low Iron Levels in Blood Could Trigger Long COVID: Study“. (deutsche Bearbeitung kr)