Altes Honigrezept als Hustenblocker

Während der Winteranbruch das Wetter trockener werden lässt und die Ausbreitung von Atemwegsviren zunimmt, leiden immer mehr Menschen unter Husten. Zhang Weijun, Nachfahre in der fünften Generation des angesehenen taiwanischen TCM-Familienunternehmens Huai Sheng Tang, hebt die Bedeutung von Honig als natürliches Heilmittel hervor.

Honig, ein seit Jahrtausenden in der chinesischen Medizin verwendetes Mittel, kann zur Linderung von Husten beitragen. Laut dem ältesten vorhandenen chinesischen pharmakologischen Werk, dem „Shen Nong Ben Cao Jing“, bietet Honig vielfältige gesundheitliche Vorteile: von der Regulierung interner Organfunktionen über Entgiftung bis hin zur Schmerzlinderung. Zudem soll er das Sinnesvermögen schärfen und zu allgemeiner Gesundheit und Langlebigkeit beitragen.

Herr Zhang betont, dass Honig insbesondere in der Anfangsphase einer Erkältung, die oft mit starkem Husten einhergeht, hilfreich sein kann. Wenn der Husten in ein trockeneres Stadium übergeht, kann Honig durch seine beruhigenden Eigenschaften die Lungen befeuchten und die Schleimhäute schützen.

Eine wissenschaftliche Studie der Universität Oxford zeigt, dass Honig in der Behandlung von Symptomen oberer Atemwegsinfektionen effektiver sein kann als Antibiotika und andere westliche Medikamente.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin werden unterschiedliche Hustentypen differenziert. Während Honig besonders bei trockenem Husten hilfreich ist, sind seine Fähigkeiten bei anderen Hustenarten, die durch übermäßigen Schleim gekennzeichnet sind, begrenzter.

Natürliche Hustenmittel

Herr Zhang, Experte für Traditionelle Chinesische Medizin, kennt einfache und natürliche Methoden zur Linderung von trockenem Husten. Er empfiehlt insbesondere die Anwendung dieser verschiedenen Zubereitungen von Honig.

Drei effektive Wege, Honig gegen Husten einzusetzen:

Honigwasser: Herr Zhang rät, Honig nach persönlichem Geschmack mit Wasser zu mischen und zu trinken. Diese einfache Methode kann den trockenen Husten mildern.

Direkter Verzehr: Ein Esslöffel Honig, langsam im Mund zergehen gelassen und dann Stück für Stück schlucken, kann ebenfalls zur Linderung beitragen.

Birnen mit Honig: Eine süße und schmackhafte Variante ist es, Birnenscheiben in Honig zu tauchen.

Für Patienten, die an einem leichten Husten mit etwas Schleim leiden, empfiehlt Herr Zhang eine Honig-Zitronen-Mischung.

Zubereitung und Anwendung von Honig-Zitrone:

Vorbereitung: Zuerst sollte die Zitrone gründlich gereinigt und die Schale gebürstet werden. Anschließend wird sie in Scheiben geschnitten und entkernt. Achten Sie darauf, dass Sie Zitronen wählen, deren Schale zum Verzehr geeignet ist. Lagerung: Die Zitronenscheiben werden abwechselnd mit Honig in einen sauberen Glasbehälter geschichtet. Die Mischung hält sich etwa einen Monat lang im Kühlschrank. Anwendungshinweis: Herr Zhang rät dazu, die Honig-Zitronen-Mischung in warmem Wasser aufzulösen und zu trinken. Er betont, dass der Genuss in kaltem Zustand die Hustensymptome möglicherweise verstärken könnte, weshalb er warmes Aufbrühen empfiehlt.

Roh oder raffiniert

Honig gibt es in zwei Formen: roh und raffiniert, wobei jede Form ihre eigenen therapeutischen Effekte hat.

Li Shizhen, ein prominenter Arzt und Pharmakologe der Ming-Dynastie, stellte in seinem Werk „Ben Cao Gang Mu“ (Kompendium der Materia Medica) fest: „Rohhonig hat eine kühlende Wirkung und leitet dadurch die Hitze im Körper wirksam ab, während raffinierter Honig eine wärmende Eigenschaft hat und sich positiv auf die Nährstoffzufuhr des Verdauungssystems und der inneren Organe auswirkt.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) werden Lebensmittel und Heilkräuter in vier Eigenschaften eingeteilt: kalt, heiß, warm und kühl. Warme oder heiße Nahrungsmittel und Kräuter haben eine wärmende Wirkung auf den Körper, während kühle oder kalte Nahrungsmittel dazu beitragen, die Körpertemperatur zu senken.

Zhang wies darauf hin, dass der Honig, der üblicherweise im Handel verkauft wird, roh ist und eine kühlende und feuchtigkeitsspendende Wirkung hat. Das Trinken von kaltem Honigwasser im Sommer bietet eine erfrischende Wirkung. Für Menschen mit einer natürlichen Tendenz zu einer erhöhten Körperwärme kann das Trinken von kaltem Honigwasser helfen, die Aktivität des Darms zu fördern und den Stuhlgang zu erleichtern.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin wird raffinierter Honig durch ein sanftes Erhitzen von Rohhonig auf niedriger Temperatur hergestellt, wodurch er eine festere Konsistenz behält. Dieser Prozess verleiht dem Honig eine wärmende Eigenschaft. Raffinierter Honig ist besonders empfehlenswert für ältere Menschen, für Personen, die sich von Krankheiten erholen, für Menschen mit geistiger Erschöpfung und für Patienten mit Anämie. Zudem kann er auch Menschen mit bestimmten Erkrankungen wie Lungentuberkulose, Herzkrankheiten und Leberproblemen zugutekommen.

Trotz seines hohen Zuckergehalts kann Honig überraschenderweise helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Eine im Jahr 2022 durchgeführte umfassende Studie, veröffentlicht in den „Nutrition Reviews“, ergab, dass der mäßige Konsum von Honig im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung dazu beiträgt, sowohl den Blutzucker- als auch den Fettspiegel im Blut zu senken.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Honey Unleashed: Powerful Methods for Cough Relief and 16 Ways to Boost Your Health“. (deutsche Bearbeitung kr)