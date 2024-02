COVID-Auffrischungsimpfung birgt „erhöhtes Myokarditis-Risiko“ für junge Erwachsene

Eine neue Studie, die Daten aus mehreren nordischen Ländern verwendet, zeigt einen Zusammenhang zwischen der Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 und einem erhöhten Risiko einer Herzmuskelentzündung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf.

Die von Experten begutachtete Studie wurde am 15. Februar im European Heart Journal veröffentlicht und bewertete das Risiko einer Myokarditis bei 12- bis 39-Jährigen. Myokarditis bezeichnet eine Entzündung des Herzmuskels. Die Studie analysierte Daten von 8,9 Millionen Personen aus vier Nationen: Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden.

Insgesamt wurden 1.533 Fälle von Myokarditis identifiziert, wobei die Studie zu dem Schluss kam, dass die „Auffrischungsdosis mit einem erhöhten Myokarditisrisiko bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbunden ist.“

Bei Männern wurde eine dritte Dosis des Pfizer- oder Moderna-Impfstoffs mit einer „erhöhten Inzidenzrate von Myokarditis“ innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung in Verbindung gebracht.

Zwölf Wissenschaftlern des Norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit, der Schwedischen Arzneimittelbehörde, des Statens Serum Instituts und des Finnischen Instituts für Gesundheit und Wohlfahrt arbeiteten an der Studie.

Unerwartete Nebenwirkungen

In den Vereinigten Staaten wurde im ersten Jahr der COVID-19-Impfkampagne ein deutlicher Anstieg von Myokarditisfällen bei geimpften Personen festgestellt. Dies ergab eine Studie, die Ende Januar veröffentlicht wurde. Die Studie basierte auf der Analyse von Daten aus dem amerikanischen Meldesystem für Nebenwirkungen von Impfstoffen, bekannt als das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

„Wir fanden heraus, dass die Anzahl der Myokarditis-Meldungen in VAERS nach der COVID-19-Impfung im Jahr 2021 um 223 Mal höher war als der Durchschnitt aller Impfstoffe kombiniert in den vergangenen 30 Jahren. Dies stellte eine [2.500-prozentige] Steigerung der absoluten Anzahl von Berichten im ersten Jahr der Kampagne dar, wenn man historische Werte vor 2021 vergleicht“, sagte die US-Studie.

Ungefähr 50 Prozent der Myokarditis-Fälle traten bei Jugendlichen auf und 69 Prozent der betroffenen Personen waren männlich. Von insgesamt 3.078 COVID-19-Impfstoff-induzierten Myokarditis-Fällen bis August 2023 führten 76 Prozent zu Notfallversorgung und Krankenhausaufenthalt und 3 Prozent verstarben.

Neue Studien, die sich mit der Verringerung des Myokarditis-Risikos bei der Impfung von Jugendlichen gegen COVID-19 befassen, scheinen das Risiko zu bestätigen.

Eine Studie vom 14. Februar in der Zeitschrift Vaccines fand heraus, dass die Verlängerung des Intervalls zwischen der ersten und der zweiten Dosis der COVID-19 mRNA-Impfstoffe zu einem 66 Prozent „niedrigeren Risiko eines Karditis-Vorfalls bei Jugendlichen führt“. Karditis ist der allgemeine Begriff für Entzündungen des Herzens.

Die Studie bezeichnete Jugendliche als „gefährdete Bevölkerungsgruppe“ und wies darauf hin, dass „frühere Studien ein erhöhtes Karditis-Risiko bei Jugendlichen nach der Zwei-Dosen-mRNA-COVID-19-Impfung anzeigen“.

COVID-19 und Herzmuskelentzündungen

Es gibt Hinweise darauf, dass COVID-19-Infektionen mehr Fälle von Herzmuskelentzündungen verursachen als die Impfstoffe. Eine Studie des American College of Cardiology aus dem Jahr 2022 besagt beispielsweise, dass „das Risiko einer Myokarditis nach einer SARS-CoV-2-Infektion insgesamt größer ist als nach einer COVID-19-Impfung“.

Dr. Daniel Jernigan vom US-amerikanischen Zentrum für Seuchenkontrolle und Prävention (CDC) sagte kürzlich bei einer Anhörung des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht des Repräsentantenhauses zum Unterausschuss für die Coronavirus-Pandemie aus, dass das Risiko, an Myokarditis zu erkranken, „bei Geimpften viel geringer ist als bei Ungeimpften“.

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough hingegen bestreitet die Behauptung, dass COVID-19-Infektionen Myokarditis verursachen. In einem Beitrag auf seiner Website beschrieb er dieses Argument als „eine verdrehte Rechtfertigung für die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen und auf perverse Weise, mehr Myokarditis in der Bevölkerung zu erzeugen. Wenn SARS-CoV-2-Infektionen Myokarditis oder eine Entzündung des Herzmuskelgewebes verursachen würden, dann würde dies bei Autopsien in tödlichen COVID-19-Fällen zu sehen sein.“

Dr. McCullough zitierte eine Studie vom Oktober 2022, bei der das Herz von COVID-19-infizierten Personen obduziert wurde. Die Analyse „kam zu dem Schluss, dass das Virus das Herz nicht infiziert“, sagte er. Der Kardiologe bezeichnete Behauptungen, das COVID-19-Virus infiziere das Herz und verursache Myokarditis, als „falsche Behauptungen, die aus automatisierten Krankenhausdaten stammen und nicht durch Autopsien bestätigte Fälle sind“.

„Die COVID-19-Impfstoffe bringen mRNA in das Herz und das Spike-Protein beschädigt direkt und ruft Entzündungen im Herzmuskel hervor, was die Pathophysiologie [Krankhafte Fehlfunktionen des Körpers, Anm.d.Red.] verursacht, die wir jeden Tag in der Kardiologie-Praxis sehen“, schrieb er.

Forscher einer Studie vom 24. Januar, die die anfänglichen Phase-3-Studien der Pfizer- und Moderna-COVID-19-mRNA-Impfstoffe untersuchten, fanden heraus, dass deren geschätzte Nebenwirkungen „den Nutzen bei Weitem überwiegen“. Sie forderten die Regierungen auf, ein „globales Moratorium“ für die COVID-19-Impfstoffe zu verhängen, „angesichts der gut dokumentierten [schwerwiegenden Nebenwirkungen] und des inakzeptablen Schaden-Nutzen-Verhältnisses“.

Die Autoren empfahlen auch eine „sofortige Entfernung“ der COVID-19-Impfstoffe aus dem Impfplan für Kinder und wiesen darauf hin, dass Kinder ein sehr geringes Infektionsrisiko haben.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „COVID Booster Shots Carry ‘Increased Myocarditis Risk’ for Young Adults: Nordic Study“. (deutsche Bearbeitung kr)