Langzeitstudie: Vernarbte Kinderherzen Monate nach COVID-19-Impfung

Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens bereitet einen COVID-19-Impfstoff von Pfizer vor. Foto: Bay Ismoyo/AFP via Getty Images

Wie gefährlich mRNA-Spritzen für Kinder und Jugendliche sein können, zeigt eine Studie an Myokarditis-Patienten zwischen 12 und 18 Jahren. Bei über 50 Prozent der „auffälligen Fälle“ blieben Vernarbungen an der Herzmuskulatur bestehen, was die Gesundheit langfristig beeinträchtigen kann.

Einige Kinder, die eine Herzentzündung nach der Impfung mit einem COVID-19-Impfstoff erlitten hatten, wiesen Monate später Narben am Herz auf. Dies geht aus einer neuen Langzeitstudie hervor.

Die Forscher untersuchten eine Gruppe von 40 Patienten im Alter zwischen 12 und 18 Jahren nach ihrer Diagnose mit Myokarditis. Bei den Teilnehmern der Studie war die Herzmuskelentzündung nach der Impfung mit einem mRNA-Impfstoff von Pfizer oder Moderna aufgetreten. Innerhalb eines Jahres führten die Forscher verschiedene Tests durch, darunter Echokardiogramme (Herzultraschall).

Bei 39 der 40 Patienten wurden auch kardiale MRTs (Kernspintomografie des Herzens) durchgeführt. 26 der untersuchten Patienten zeigten auffällige Ergebnisse. Von diesen 26 hatten 19 Anzeichen einer Narbenbildung, was auch als späte Gadolinium-Anreicherung bezeichnet wird.

Die Patienten mit auffälligen Befunden unterzogen sich spätestens fünf Monate nach den ersten Tests erneuten kardialen MRTs. Bei 15 dieser Patienten, das entspricht 58 Prozent, wurde eine verbleibende späte Gadolinium-Anreicherung (LGE) festgestellt. Ein Patient, der zunächst nicht gescannt wurde, zeigte bei einem Nachuntersuchungstermin ebenfalls eine leichte Gadolinium-Anreicherung.

„Bei einem großen Anteil der Patienten konnte bis zu einem Jahr nach der Nachbeobachtung ein Verbleiben der Gadolinium-Anreicherung (LGE) beobachtet werden“, so Dr. Yiu-fai Cheung vom Hong Kong Children’s Hospital und weitere Forscher.

Sie erklärten, die Bedeutung dieses Befundes sei noch unklar. Es könnte jedoch ein Hinweis auf subklinische Herzfunktionsstörungen und Narbenbildung sein. Zudem „besteht die Möglichkeit einer langfristigen Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit bei körperlicher Betätigung sowie der kardialen Funktionsreserve in Stresssituationen.“

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift „Circulation“ veröffentlicht.

Meinung weiterer Kardiologen

Dr. Peter McCullough, US-Kardiologe und Präsident der McCullough Foundation, bestätigt, dass die neuen Daten mit den Beobachtungen von Kardiologen in den Kliniken übereinstimmen.

„Schwere Fälle – von durch den COVID-19-Impfstoff verursachter Myokarditis – werden auch ein Jahr nach der Nachbeobachtung im kardialen MRT mehrheitlich nicht behoben. Wir müssen annehmen, dass eine späte Gadolinium-Anreicherung eine dauerhafte Schädigung oder Narbe darstellt“, erklärt Dr. McCullough gegenüber der Epoch Times. Er selbst war nicht an der Forschung beteiligt.

„COVID-19-Impfstoffe sollten bis auf Weiteres sofort zurückgezogen werden“, fordert Dr. McCullough mit Nachdruck. Er findet, dass „umfangreiche Forschungsprogramme zu Herzentzündungen durch den COVID-19-Impfstoff sofort in Angriff genommen werden sollten“. Der erste Schritt sollte sein, das Risiko für einen Herzstillstand zu beurteilen und Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko zu reduzieren.

Dr. Anish Koka, ein weiterer US-Kardiologe, merkte an, dass die anhaltende LGE auf eine Narbe hinweist, die den ursprünglich entzündeten Herzmuskel ersetzte. „Die gute Nachricht ist, dass das Ausmaß der Narbenbildung gering ist“, schrieb Dr. Koka auf der Plattform X, früher bekannt als Twitter. Die schlechte Nachricht sei, dass es überhaupt Narben gebe.

Er fügte hinzu, dass die Stärke der Narbenbildung darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich keine langfristigen Auswirkungen geben werde. Dennoch könnten selbst kleine Narben in der Zukunft Herzrhythmusstörungen hervorrufen, was durch körperliche Betätigung ausgelöst werden könnte. „Alle diese Kinder (auch die ohne Narbenbildung) sollten nach sechs Monaten Belastungstests durchführen, um dies abzuschätzen“, so Dr. Koka.

Weder Pfizer noch Moderna reagierten auf Anfragen zu einer Stellungnahme zu der Studie, obwohl Myokarditis eine bekannte Nebenwirkung der COVID-19-Impfstoffe beider Unternehmen darstellt.

Weitere Beweise

Myokarditis nach COVID-19-Impfung wurde erstmals Anfang 2021 festgestellt. Eine zunehmende Anzahl von Studien widerlegt die Behauptungen von US-Beamten, dass die Herzentzündung mild sei und ohne Behandlung abklingen würde.

Eine Studie der US-Gesundheitsbehörde (CDC) aus dem Jahr 2022 zeigte bereits auf, dass 54 Prozent der Patienten bei der Nachuntersuchung mittels kardialer MRTs mindestens einen abnormalen Befund, wie etwa Narbenbildung, aufwiesen. Die Studie stützte sich auf Umfragen unter Gesundheitsdienstleistern, die die Patienten untersuchten.

Die Dienstleister teilten der Gesundheitsbehörde mit, dass fünf bis 13 Monate nach der Erstdiagnose 14 Prozent der Patienten immer noch nicht für alle körperlichen Aktivitäten freigegeben waren. Zudem hätten mehrere Patienten immer noch auffällige kardiale MRT-Befunde aufgewiesen. Und in einer separaten Umfrage berichteten viele Patienten, dass sie ein Jahr oder länger Symptome verspürten.

Ebenso im Jahr 2022: Ärzte aus Rhode Island berichteten, dass 8 von 9 Patienten, die im Mittel 94 Tage nach der Erstdiagnose gescannt wurden, anhaltende späte Gadolinium-Anreicherung (LGE) aufwiesen. US-Forscher berichteten 2023, dass für 3 von 7 Patienten, die im Durchschnitt 107 Tage nach der Diagnose untersucht wurden, das Gleiche galt.

„Plötzliche Todesfälle“

Myokarditis kann Todesfälle verursachen, einschließlich plötzlicher Todesfälle. Todesfälle infolge von Myokarditis nach der Impfung wurden in mehreren Ländern bestätigt, darunter Südkorea, den USA und Deutschland.

Südkoreanische Forscher berichteten im Juni über acht plötzliche Todesfälle, die denen die Personen nach einer durch die Impfung verursachten Myokarditis verstorben waren. Die Menschen waren alle unter 45 Jahre alt. Eine neue Meta-Analyse ergab, dass die COVID-19-Impfung mit einem erhöhten Risiko für herzbedingte Todesfälle in Verbindung gebracht wurde. Impfstoffinduzierte Myokarditis betrifft hauptsächlich junge Menschen, insbesondere junge Männer.

Weiterhin Impfempfehlungen

Die amerikanische Gesundheitsbehörde empfiehlt weiterhin, dass Menschen jeden Alters einen COVID-19-Impfstoff erhalten sollen, trotz des Risikos von Herzentzündungen und anderen Nebenwirkungen und obwohl die Wirksamkeit der Impfstoffe abgenommen hat. In ihrer neuesten Nutzen-Risiko-Bewertung schätzte die Behörde, dass eine Million Dosen bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren bis zu 136 Krankenhausaufenthalte und einen Todesfall verhindern könnten.

Nach früheren Schätzungen der US-Gesundheitsbehörde würden eine Million zweite Dosen zu 48 Fällen von Myokarditis bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren und 84 Fällen bei Kindern im Alter von 16 oder 17 Jahren führen.

Die STIKO empfiehlt allen Personen ab 18 Jahren (inklusive Schwangeren) die Grundimmunisierung plus eine Auffrischimpfung, um eine Basisimmunität aufzubauen (Stand 20.7.2023). Zudem spricht die Kommission eine Empfehlung zur Impfung gegen COVID-19 für Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 6 Monaten aus, die ein erhöhtes Risiko aufweisen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Heart Scarring Observed in Children Months After COVID-19 Vaccination: Study“ (redaktionelle Bearbeitung il)