Der ultimative Wachmacher! 7 einzigartige Vorteile, die Sie bei keinem anderen Tee finden werden

Matcha ist mehr als nur eine gesunde Tasse Tee. Deshalb wird er auch in einer Vielzahl von Produkten verwendet. Erfahren Sie, warum er die Mundgesundheit verbessern, bei der Gewichtsabnahme helfen und sogar die Laune anheben kann.

Matcha gilt in der Welt des Tees als einzigartig und besitzt eine lange und bedeutende Vergangenheit. Seine historische Bedeutung ist insbesondere durch seinen festen Platz in der japanischen Teezeremonie geprägt. Die Besonderheit von Matcha liegt zudem darin, dass er anders zubereitet wird als die meisten Tees. Anstatt heißes Wasser über die Blätter zu gießen, werden diese zu einem feinen Pulver vermahlen und komplett konsumiert.

Sowohl Matcha als auch grüner Tee stammen von der gleichen Pflanze: Camellia Sinensis. Bei Matcha kommen nur die jungen Blätter der Teepflanze zum Einsatz. Die Pflanzen werden circa einen Monat vor der Ernte beschattet, um Geschmack und Farbe der Blätter zu intensivieren und den Gehalt bestimmter bioaktiver Verbindungen zu erhöhen.

Nach der Ernte werden die jungen Blätter mit einer Steinmühle zu dem uns bekannten, feinen grünen Pulver – dem Matcha – verarbeitet.

1. Nutzen für das Gehirn und kognitive Fähigkeiten

Matcha enthält zahlreiche Verbindungen, die als Catechine bekannt sind – starke Antioxidantien und Entgiftungsmittel, die für viele der gesundheitlichen Wirkungen verantwortlich sind. Eine wachsende Zahl von Studien zeigt, dass grüner Tee eine positive Wirkung auf das Gehirn hat und sogar vor neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson schützen kann.

In einer Studie, in der Matcha als Getränk und in Riegeln verwendet wurde, wurden seine Auswirkungen auf Stimmung und kognitive Leistung getestet. Die Teilnehmer führten kognitive Tests zur Bewertung von Aufmerksamkeit, Informationsverarbeitung, Arbeitsleistung und Erinnerungsvermögen durch. Teilnehmer, die die Matcha-Getränke und -Riegel zu sich nahmen, zeigten im Vergleich zur Placebo-Gruppe eine signifikant verbesserte grundlegende Aufmerksamkeit und psychomotorische Geschwindigkeit als Reaktion auf Reize.

2. Unterstützung zur Gewichtsabnahme

Das regelmäßige Trinken von Matcha kann den Stoffwechsel anregen und dazu beitragen, Fett effizienter zu verbrennen. Obwohl es keine Patentlösung zur Gewichtsabnahme gibt, kann Matcha, hinzugefügt zu einem Abnehmprogramm, dessen Ergebnisse verbessern.

Eine Studie im „American Journal of Clinical Nutrition“ hat gezeigt, dass Matcha die Thermogenese erhöht – die Geschwindigkeit, mit der der Körper Kalorien verbrennt. Matcha unterstützt daher eine gesunde Gewichtsabnahme. Es enthält ein Darmhormon, das das Sättigungsgefühl fördert – man isst automatisch weniger.

3. Förderung der Mundgesundheit

Forschungen zeigen, dass Matcha die Mundgesundheit verbessert und zu einem saubereren, gesünderen Mundraum beiträgt. Niemand mag Mundgeruch – etwa 90 Prozent des schlechten Atems entstehen durch Bakterien im Mund. Geruch entsteht durch flüchtige Schwefelverbindungen, die im Mund produziert werden. Die Polyphenole im Tee besitzen antimikrobielle und geruchsneutralisierende Effekte, die gegen unangenehmen Atem helfen können.

In einer Studie, in der grüner Tee mit Kaugummi, Minzbonbons und Petersiliensamenöl verglichen wurde, zeigte grüner Tee die signifikanteste Reduktion von Mundgeruch. Die antibakteriellen Eigenschaften des grünen Tees halten die Bakterien im Mund in Schach und sorgen für ein sauberes Empfinden.

Grüne Tees wie Matcha können zudem gegen Karies wirken. Studien zeigen, dass grüner Tee die Bildung von Plaque und das Wachstum von Bakterien verhindert und die Zähne stark und gesund hält.

4. Stärkung des Immunsystems

Matcha kräftigt das Immunsystem. Der darin enthaltene sekundärer Pflanzenstoff EGCG (Epigallocatechingallat) ist ein Catechin und ein starkes Antioxidans, das effektiv gegen Bakterien und Viren vorgeht.

Zudem enthält Matcha eine beachtliche Liste von Vitaminen und Mineralien, die essenziell für die Aufrechterhaltung eines robusten Immunsystems sind, darunter Vitamin C sowie die Vitamine B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin) und B3 (Niacin), Magnesium, Fluor, Zink, Selen und Chrom. Verglichen mit grünem Tee verfügt Matcha über das Zehnfache an Antioxidantien.

5. Vorteile für die Haut

Neben seinen Vorzügen als köstliches Getränk hat sich Matcha auch als vorteilhaft für die Haut erwiesen. Matcha kann verschiedenen Hautpflegeprodukten beigefügt werden, um seine positiven Effekte für das größte Organ des Körpers zu nutzen.

Catechine sind hervorragende Entgiftungsmittel und beseitigen schädliche freie Radikale, die zu beschleunigter Hautalterung führen können. Eine Studie ergab, dass grüner Tee Akne verbessert, indem er die Produktion von Sebum – einer öligen Substanz, die der Körper zur Hautbefeuchtung produziert – reduziert.

Eine weitere Studie zeigte, dass die äußere und orale Anwendung von grünem Tee schützende Effekte gegen UV-Lichtschäden durch die Sonne hat – eine Hauptursache für oxidativen Stress und beschleunigte Hautalterung.

6. Verbesserung der Laune – gegen Angstzustände und Depressionen

In den Teeblättern kommt L-Theanin vor, eine Aminosäure. Grüner Tee ist die reichhaltigste Quelle dafür. L-Theanin ist verantwortlich für den Umami-Geschmack des Tees. Zudem besitzt es eine starke antioxidative Wirkung sowie entzündungshemmende, neuroprotektive und krebshemmende Effekte.

L-Theanin ist der Grund, warum der Konsum von Matcha (und allen Teesorten aus der Pflanze Camellia sinensis) Entspannung fördert und Stress sowie Angstzustände reduziert. L-Theanin und Koffein wirken gemeinsam, um die Energie zu steigern. Dies geschieht jedoch ohne das häufig durch übermäßigen Kaffeekonsum oder Energy-Drinks bekannte nervöse oder aufgekratzte Gefühl.

Die hohen Mengen an L-Theanin in Matcha wirken sich direkt auf das Gehirn aus, indem sie Alpha-Gehirnwellen erhöhen. Von den fünf verschiedenen Arten von Gehirnwellen rufen Alpha-Gehirnwellen einen entspannten Zustand hervor. Normalerweise werden diese erzeugt, wenn man Aktivitäten wie Tagträumen, Achtsamkeit oder Meditation nachgeht.

7. Cholesterinwerte senken

Das regelmäßige Trinken von Matcha hat noch weitere Vorteile. Sowohl grüner als auch schwarzer Tee wurden darauf untersucht, ob sie dazu beitragen können, den Cholesterinspiegel natürlich zu senken. Matcha enthält jedoch weitaus mehr nützliche Antioxidantien, die dazu beitragen, das LDL-Cholesterin zu senken, welches sich in den Arterien ansammeln und das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte erhöhen kann.

In einer Studie mit 936 gesunden postmenopausalen Frauen wollten Forscher die Wirksamkeit und Auswirkungen von grünem Tee-Extrakt auf den Blutcholesterinspiegel untersuchen. Die Frauen wurden in zwei Gruppen unterteilt: Eine Gruppe erhielt täglich einen Extrakt aus grünem Tee und die andere ein Placebo. Die Studie dauerte über zwölf Monate.

Dabei kamen die Forscher zu dem Schluss, dass die Frauen, die den Extrakt aus grünem Tee erhielten, ihr Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin signifikant reduzierten, insbesondere die Frauen, die zu Beginn der Studie erhöhte Gesamtcholesterinwerte aufgewiesen hatten.

Der Inhalt ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Magnificent Matcha: 7 Health Benefits“ (Deutsche Bearbeitung il).