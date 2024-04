E-Zigaretten-Nutzung steigert das Risiko für Herzversagen um fast 20 Prozent

Forscher haben eine signifikante Verbindung zwischen dem Gebrauch von E-Zigaretten und einem erhöhten Risiko für Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche) aufgedeckt. Eine umfangreiche US-amerikanische Studie hat Daten aus Umfragen und elektronischen Gesundheitsakten analysiert und ist zu diesem Ergebnis gekommen.

Mehr als 175.000 Personen im Durchschnittsalter von 52 Jahren, von denen etwa 60,5 Prozent weiblich waren, nahmen an der Studie teil. Im Laufe der Studie, die eine mediane Nachbeobachtungszeit von 45 Monaten hatte, entwickelten 3.242 Teilnehmer eine Herzschwäche.

Die Auswertung der Daten ergab, dass Personen, die E-Zigaretten verwendet hatten, ein um 19 Prozent höheres Risiko aufwiesen, eine Herzinsuffizienz zu entwickeln, im Vergleich zu denjenigen, die nie solche Produkte genutzt hatten. Interessanterweise hatten Alter, Geschlecht oder Raucherstatus der Teilnehmer keinen signifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, an einer Herzschwäche zu erkranken.

Die aktuelle Studie erweitert die Erkenntnisse früherer Forschungen, die bereits auf Risiken im Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten und der Entwicklung von Herzinsuffizienz hingewiesen haben. Doch zum ersten Mal konnte eine direkte Verbindung zwischen dem Gebrauch von E-Zigaretten und dem erhöhten Risiko für Herzschwäche nachgewiesen werden. Frühere Studien konnten diesen Zusammenhang nicht eindeutig belegen, hauptsächlich wegen zu kleiner Stichprobengrößen.

Langzeitfolgen des Dampfens

E-Zigaretten wurden als sicherere Alternative zum Tabak angepriesen, enthalten jedoch immer noch Nikotin und andere hochgradig süchtig machende Substanzen, die manchmal modifiziert werden, insbesondere wenn die E-Zigarette auf der Straße gekauft wird, so das American College of Cardiology.

Diese Modifikationen wurden mit höheren Raten von Lungenschäden in Verbindung gebracht. Langzeitwirkungen sind noch unbekannt, da die Produkte erst seit etwa einem Jahrzehnt auf dem Markt sind, aber die Verwendung von E-Zigaretten wurde in mehr als 30 US-Bundesstaaten mit ernsthaften Lungenschäden, Krankheiten und sogar einigen Todesfällen in Verbindung gebracht.

Obwohl E-Zigaretten als Mittel zur Raucherentwöhnung beworben wurden, hat die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde E-Zigaretten nicht als offizielles Mittel zur Raucherentwöhnung zugelassen. Das US-amerikanische Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention rät Personen, die mit dem Rauchen aufhören möchten, auf Nikotinersatztherapien zurückzugreifen, wie Pflaster, Kaugummis, Lutschtabletten, Inhalatoren oder Nasensprays.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Vaping Raises Heart Failure Risk by 19 Percent: Study“. (deutsche Bearbeitung kr)