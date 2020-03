Forscher in Taiwan entwickeln neuen Coronavirus-Test: Ergebnis in 20 Minuten

Forscher in Taiwan entwickelten neue Antikörper gegen SARS-CoV-2 und damit einen neuen Coronavirus-Test. Diese Antikörper erkennen spezifische Proteine des Virus. Dadurch werden Coronavirus-Infektionen schnell und gezielt festgestellt. Ein Ergebnis liegt innerhalb von 15 bis 20 Minuten vor.

Außerdem gibt es bei dem neuen Test keine Kreuzaktivitäten mit anderen Viren. So lässt sich Covid-19 eindeutig von Virusinfektionen mit ähnlichen Symptomen wie Influenza, Erkältung, SARS oder MERS unterscheiden. Dieser Vorteil ermöglicht laut Dr. An-Suei Hang von der Academia Sinica schnelle und verlässliche Testergebnisse.

Derzeitige PCR-Analysen liefern hingegen erst nach vier Stunden Ergebnisse. Durch die Wartedauer vergeht wertvolle Zeit. Je eher man eine Infektion erkennt, desto schneller kann man Maßnahmen für Therapie und Quarantäne ergreifen.

Um eine Pandemie zu vermeiden, ist es von höchster Wichtigkeit, schnelle und effektive Testmethoden zu entwickeln“, heißt es in der Pressemitteilung der Academia Sinica.

Die Produktion der neuen Antikörper erfolgt im Labor durch Bakterienkulturen. Die Forscher verzichten dabei auf Versuchstiere und stellen die Antikörper unter einfachen und preiswerten Bedingungen her.

Normalerweise dauert die Entwicklung von spezifischen Antikörpern mehrere Monate. Mit Hilfe einer patentierten Antikörper-Bibliothek verkürzten die Forscher in Taiwan jedoch die Entwicklungszeit. Sie stellten die Antikörper laut eigenen Angaben sogar zwei Monate früher fertig als erwartet.

Nun wollen die Wissenschaftler schnellstmöglich ein Testkit zusammenstellen und industriell herstellen. Dafür arbeiten sie bereits mit dem Wirtschaftsministerium und der Arzneimittelbehörde in Taiwan zusammen. Anschließend will man die Testkits in großer Stückzahl produzieren. Wann die Tests zum Verkauf bereit sind, ist derzeit noch unklar.

